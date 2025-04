Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (22 de abril)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre "La movilidad económica y el doble mandato" ante la Cumbre sobre Movilidad Económica patrocinada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. (1300 GMT) -El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, participa en una charla informal en la Cumbre sobre Movilidad Económica. (1330 GMT) -El jefe de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas en la Cumbre Global de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington. (1740 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en la charla informal "Macro and Micro Economic Forces Shaping our Future" antes de la Cumbre de Innovación RVA Big Dipper. (1830 GMT) -La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler habla sobre "Transmisión de la política monetaria" ante la Mesa Redonda de Primavera 2025 del Instituto de Economía Heller-Hurwicz (HHEI) de la Universidad de Minnesota. (2200 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta bonos a dos años. (1700 GMT) -Halliburton, Lockheed Martin y Verizon reportan sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Tesla lo hace después del cierre de la sesión. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía divulga su Indicador Oportuno de la Actividad Económica correspondiente a marzo. (1200 GMT) ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos informa las cifras de actividad económica de febrero. (1900 GMT) -Argentinos asisten a una misa en la Catedral de Buenos Aires para rezar por el papa Francisco, un día después de que se anunció su muerte. RESTO DEL MUNDO -La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN) reporta la lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de la zona euro. (1400 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ALEMANIA ECONOMÍA- El Gobierno alemán recortó sus previsiones económicas para este año y ahora prevé un estancamiento en lugar de un crecimiento del 0,3%, informó el diario Handelsblatt, basándose en la información de fuentes gubernamentales. Para 2026, el Gobierno prevé ahora un crecimiento en torno al 1%, ligeramente por debajo de su previsión de enero del 1,1%, según el periódico. ALEMANIA ZEW- Más del 80% de las empresas alemanas de los sectores manufacturero y de tecnologías de la información esperan que los aranceles impuestos por Estados Unidos tengan un impacto negativo en la economía alemana, según una encuesta del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW, por sus siglas en alemán). La encuesta, a la que tuvo acceso Reuters, mostró que el 20% de las 800 empresas encuestadas temen ahora incluso efectos "muy negativos" en la economía por las políticas del nuevo Gobierno estadounidense. ESPAÑA- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que su Gobierno cumplirá este año el objetivo de la OTAN de destinar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto en defensa. Sánchez anunció un plan para aumentar el gasto en 10.470 millones de euros (12.040 millones de dólares), centrándose en las telecomunicaciones y la ciberseguridad. VATICANO- El funeral del papa Francisco se celebrará este sábado en la plaza de San Pedro, decidieron los cardenales católicos romanos, que preparan el escenario para una ceremonia solemne que atraerá a líderes de todo el mundo. Francisco, con 88 años, falleció inesperadamente tras sufrir un derrame cerebral y un paro cardíaco, informó el Vaticano, poniendo fin a un pontificado a menudo turbulento en el que se enfrentó repetidamente con los tradicionalistas y defendió a los pobres y marginados. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU FED- La economía de Estados Unidos podría desacelerarse a menos que las tasas de interés bajen de inmediato, dijo el presidente Donald Trump, repitiendo sus críticas al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. "Con estos costos tendiendo tan bien a la baja, justo lo que predije que harían, casi no puede haber inflación, pero puede haber una desaceleración de la economía a menos que el señor Demasiado Tarde, un gran perdedor, baje las tasas de interés, AHORA", dijo Trump en una publicación en Truth Social. EEUU EMPLEO- La opinión de los estadounidenses sobre los mercados laborales se deterioró en marzo, ya que los encuestados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York redujeron drásticamente el pago que, dijeron, les llevaría a aceptar un nuevo empleo. El banco informó, como parte de su Encuesta de Expectativas de los Consumidores, que el llamado salario de reserva para un nuevo empleo cayó a 74.236 dólares el mes pasado, frente al máximo de la serie de 82.135 dólares observado en los datos de noviembre. WALL STREET- Los principales índices de Wall Street registraron fuertes pérdidas, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreciaba sus ataques contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, que avivaron las preocupaciones sobre la autonomía del banco central y sacudieron a los inversores, que lidian con una guerra comercial cada vez más intensa. Los tres principales índices cayeron, y las grandes pérdidas en el grupo de los "Siete Magníficos" de acciones de crecimiento de gran capitalización fueron las que más pesaron sobre el Nasdaq, cargado de tecnología. VATICANO FRANCISCO- El papa Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia católica romana, murió tras sufrir un derrame cerebral, dijo el Vaticano, poniendo fin a un reinado a menudo turbulento en el que trató de revisar una institución antigua y dividida. Tenía 88 años y había sufrido un grave ataque de neumonía doble este año, pero su muerte fue una conmoción horas después de haber sido conducido alrededor de la Plaza de San Pedro en un papamóvil al aire libre para saludar a las multitudes congregadas para el Domingo de Pascua. INDIA EEUU- El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el primer ministro de India, Narendra Modi, anunciaron avances en las conversaciones para un acuerdo comercial entre los dos países, dijeron sus oficinas, mientras Nueva Delhi se apresura a evitar los aranceles estadounidenses y cortejar al Gobierno de Trump. Vance llegó a India a primera hora para una visita personal de cuatro días al país con su familia, que incluye visitar el Taj Mahal y dar un discurso en la ciudad de Jaipur, dijeron responsables estadounidenses. TRUMP SONDEO- El índice de aprobación pública del presidente Donald Trump cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, ya que los estadounidenses mostraron signos de cautela sobre sus esfuerzos para ampliar su poder, según una encuesta de Reuters/Ipsos. Alrededor del 42% de los encuestados en el sondeo de seis días y que finalizó el lunes aprobó la actuación de Trump como presidente, por debajo del 43% en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada tres semanas antes, y del 47% en las horas posteriores a su toma de posesión el 20 de enero. CHILE IMPUESTOS- El Gobierno chileno postergará "indefinidamente" un proyecto sobre reducción de impuesto a las empresas, uno de los aspectos que integraba una amplia reforma tributaria prometida por el presidente Gabriel Boric en su campaña, informó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El ajuste legal contemplaba reducir de 27% a 24% la tasa corporativa, lo que sería compensado con otras medidas. (REUTERS RF JL BMV)

