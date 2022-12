Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (22 de diciembre)

La agenda del jueves estados unidos -el departamento del comercio publica los datos de crecimiento del pib del tercer trimestre, que de acuerdo a las estimaciones marcaría un avance de 2,9%, sin cambios respecto a la lectura previa. -el departamento del trabajo difunde las cifras de pedidos de subsidios por desempleo en la semana termina el 17 de diciembre. las previsiones de analistas apuntan en su mayoría a un aumento de 222.000 reclamos respecto a las 21100 solicitudes adicionales reportadas la semana previa. -se espera que la matriz de facebook, meta platforms inc, anuncie un acuerdo para resolver fuera de cortes una demanda en la que se acusa a la compañía de permitir que terceras partes, entre ellas la firma de datos cambrigde analytica, accedan a información personal de los usuarios. méxico -el instituto nacional de estadísticas inegi entrega los datos de inflación en el mes hasta la primera quincena de diciembre. analistas consultados por reuters esperan que el índice principal de precios al consumidor muestre un aumento anualizado del 8,34% en relación con el alza de 8,66% en noviembre. mercados globales actualizados bce- los responsables de política monetaria del banco central europeo (bce), luis de guindos y yannis stournaras, se unieron a un coro de banqueros centrales de la eurozona que apoyan más subidas de las tasas de interés al ritmo de la subida de la semana pasada para contener la inflación. el bce subió sus tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos hace siete días y su presidenta, christine lagarde, anunció hasta dos subidas más de la misma magnitud, tras reconocer que la inflación no descenderá hasta el objetivo del 2% fijado por el bce hasta finales de 2025. rusia- moscú dijo que los suministros estadounidenses de sistemas de misiles patriot a ucrania, anunciados durante la visita a washington del presidente ucraniano, volodímir zelenski, no contribuirán a solucionar el conflicto entre moscú y kiev, ni impedirán que rusia alcance sus objetivos. en una llamada con periodistas, el portavoz del kremlin, dmitri peskov, dijo sobre el envío de patriots: "esto no contribuye a una solución rápida, todo lo contrario. y esto no puede impedir que la federación rusa logre sus objetivos durante la operación militar especial", utilizando el término ruso para referirse a la guerra. reino unido- la economía británica se contrajo algo más de lo esperado inicialmente en el tercer trimestre de este año y la inversión empresarial tuvo un bajo rendimiento, según mostraron datos oficiales. la producción económica cayó un 0,3% en términos trimestrales durante el período julio-septiembre, frente a una estimación previa del 0,2%, dijo la oficina de estadísticas nacionales (ons, por sus siglas en inglés). china- un hospital de shanghái ha pedido a su personal que se prepare para una "trágica batalla" contra el covid-19, ya que prevé que la mitad de los 25 millones de habitantes de la ciudad se infecten de aquí a finales de año, mientras el virus azota china prácticamente sin control. tras protestas generalizadas y un aumento incesante de los casos, china dio este mes un brusco giro de política y empezó a desmantelar su política de "cero contagios", que ha supuesto un gran coste económico y psicológico para sus 1.400 millones de habitantes. japón- el gobierno de japón revisó al alza sus previsiones de crecimiento para el próximo ejercicio fiscal ante las perspectivas de un mayor gasto empresarial y unas subidas salariales sustanciales que apuntalen el consumo. las previsiones actualizadas, que sirven de base para el plan presupuestario anual del gobierno previsto para el viernes, subrayan que japón está preparado para contrarrestar la ralentización del crecimiento mundial gracias a una sólida demanda interna apoyada por la reapertura del turismo receptor. brasil- el congreso dio su aprobación final a una enmienda constitucional que aumenta el límite de gasto del gobierno para mantener las ayudas sociales a las familias pobres el próximo año, una de las principales promesas de campaña del nuevo presidente del país. la aprobación a última hora del miércoles representa una importante victoria para el presidente electo, luiz inácio lula da silva, quien ha superado un primer reto antes de su toma de posesión el 1 de enero, a pesar del nerviosismo de los mercados por sus planes de aumentar el gasto. lo que hay que saber del miércoles ucrania- el presidente volodímir zelenski dijo ante el congreso de estados unidos que la ayuda a su país era una inversión en democracia y "no caridad" y evocó las batallas contra los nazis en la segunda guerra mundial para presionar por más ayuda en la guerra contra rusia. las declaraciones de zelenski se producen cuando los republicanos —algunos de los cuales han expresado un escepticismo cada vez mayor sobre el envío de tanta ayuda a ucrania— están a punto de tomar el control de la cámara de representantes de estados unidos de manos de los demócratas el 3 de enero. perú- la presidenta dina boluarte designó como jefe de gabinete a su exministro de defensa, en una temprana remoción parcial de su equipo de gobierno en busca de aplacar las protestas por un adelanto de las elecciones al 2024. el nuevo primer ministro, alberto otárola, fue abogado de boluarte hace unos meses por una denuncia en el congreso y se desempeñaba como jefe de la cartera de defensa desde hace dos semanas en el equipo de 18 ministros de la nueva presidenta. eeuu confianza- la confianza del consumidor estadounidense se recuperó en diciembre cuando la inflación retrocedió y el mercado laboral se mantenía fuerte, pero persistían los temores de una recesión el próximo año, mostró una encuesta. the conference board dijo que su índice de confianza del consumidor aumentó a 108,3 este mes desde 101,4 en noviembre. los economistas encuestados por reuters habían pronosticado el índice en 101,0. el sondeo pone más énfasis en el mercado laboral, que sigue siendo ajustado. eeuu casas- las ventas de casas usadas en estados unidos cayeron a un mínimo de dos años y medio en noviembre, ya que el mercado de la vivienda continuó siendo presionado por las tasas hipotecarias más altas. las ventas de viviendas usadas bajaron un 7,7% a una tasa anual desestacionalizada de 4,09 millones de unidades el mes pasado, el nivel más bajo desde mayo de 2020, dijo la asociación nacional de agentes inmobiliarios. fuera de la caída durante la primera ola de la pandemia de covid-19 en la primavera de 2020, este fue el nivel más bajo desde noviembre de 2010. argentina economía- la actividad económica de argentina (emae) subió un 4,5% interanual en octubre, dijo el instituto nacional de estadística y censos (indec), un dato en línea que el esperado por analistas. el estimador mensual de la actividad se contrajo un 0,3% en la medición desestacionalizada respecto de septiembre y acumula un alza del 6,1% en lo que va del año. twitter- elon musk sostuvo que twitter inc se encamina a estar "más o menos en el punto de equilibrio del flujo de efectivo" el próximo año, en declaraciones para defender sus profundas medidas de reducción de costos en la plataforma de redes sociales. antes de los recortes de gastos, twitter iba hacia una "situación de flujo de efectivo negativo de 3.000 millones de dólares por año", dijo musk en un chat de audio de twitter spaces. argentina soja- los agricultores argentinos vendieron hasta la semana pasada el 77,2% de la soja de la campaña 2021/22, cuya producción fue de 44 millones de toneladas, por detrás del nivel del 78,8% que se había registrado en la misma fecha de la temporada anterior, informó el ministerio de agricultura. entre el 8 y el 14 de diciembre, los productores de argentina -el mayor exportador global de derivados de la oleaginosa- comercializaron 516.500 toneladas de soja, una de las cifras semanales más altas registradas en los últimos meses. 