Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (22 de febrero)

La agenda del miércoles estados unidos -la reserva federal publica las minutas de su más reciente reunión de política monetaria, cuando decidió elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base. -el presidente del banco de la reserva federal de nueva york, john williams, participa en una conversación online sobre los instrumentos para controlar la inflación organizada por la universidad de columbia, el fondo monetario internacional (fmi) y el banco interamericano de desarrollo, entre otras entidades. (2330 gmt) argentina -la oficina nacional de estadísticas publica los datos de la balanza comercial correspondientes a enero. china -el motor de búsquedas en internet baidu inc reporta sus resultados del cuarto trimestre. mercados globales actualizados bce- los inversores que apuestan por más subidas de los tipos de interés por parte del banco central europeo han "reaccionado de forma exagerada" a los sólidos datos estadounidenses y a comentarios del bce desde la semana pasada, afirmó el gobernador del banco de francia en una entrevista. "hay un exceso de volatilidad en las expectativas de tipos terminales", dijo françois villeroy de galhau al diario francés les échos. "dicho de otro modo, los mercados han reaccionado un poco exageradamente desde el jueves". deutsche bank- el banco alemán ha elevado su previsión de hasta dónde subirá el banco central europeo su tipo de interés oficial en su actual ciclo de endurecimiento, situándolo ahora en el 3,75% desde su previsión anterior del 3,25%, informó en una nota. los economistas de deutsche bank esperan ahora que el bce acometa sendas subidas de los tipos de interés en 50 puntos básicos (pb) en sus reuniones de marzo y mayo, seguidos de una subida final de 25 pb en junio. anteriormente esperaban una subida de 50 puntos básicos en marzo y una subida final de 25 puntos básicos en mayo. citigroup- los economistas de citigroup elevaron ligeramente sus previsiones de crecimiento mundial y ven un aterrizaje "menos duro", pero siguen esperando que la economía mundial crezca al ritmo más lento de los últimos 40 años. la correduría de wall street ve ahora que el crecimiento mundial se ralentizará este año hasta alrededor del 2,2%, un 0,25% más que su estimación anterior, debido a la mejora de las tendencias macroeconómicas, dijo en una nota de economistas liderados por nathan sheets. alemania- los precios al consumo alemanes, armonizados para compararlos con los de otros países de la unión europea, subieron un 9,2% interanual en enero, mostraron los datos de la oficina federal de estadística. en comparación con diciembre, los precios aumentaron un 0,5%, añadió, con lo que se confirman los datos preliminares tanto mensuales como anuales. según las métricas no armonizadas, los precios al consumo alemanes subieron un 8,7% anual en enero y un 1,0% mensual. esta cifra llega tras las tasas de inflación revisadas del 8,1% en diciembre y el 8,8% en noviembre. rusia- rusia dijo que necesitaría ver un cambio en la postura de la otan y una voluntad de diálogo antes de plantearse volver al último tratado nuclear que le queda con estados unidos. la cámara baja del parlamento ruso votó rápidamente a favor de suspender la participación de moscú en el tratado nuevo start, refrendando una decisión que el presidente vladimir putin anunció el martes cuando acusó a occidente de intentar infligir una "derrota estratégica" a rusia en ucrania. irán- responsables del organismo internacional de energía atómica (oiea) visitarán teherán en los próximos días, dijo el ministro iraní de asuntos exteriores, hossein amirabdollahian. "en el marco de la conclusión de las negociaciones, responsables del oiea viajarán a teherán en los próximos días", dijo el ministro durante una rueda de prensa con su homólogo iraquí en bagdad. "esperamos que el director del oiea, (rafael) grossi, llegue a un acuerdo con la organización de energía atómica de irán desde un punto de vista no político y técnico", añadió amirabdollahian. lo que hay que saber del martes eeuu- la actividad empresarial estadounidense repuntó inesperadamente en febrero, alcanzando su nivel más alto en ocho meses, según un sondeo que también mostró una moderación de la inflación. según s&p global, el índice pmi compuesto de producción de estados unidos, que analiza los sectores manufacturero y de servicios, aumentó a 50,2 este mes, desde una lectura final de 46,8 en enero. esto pone fin a siete meses consecutivos en los que el índice ha estado por debajo del umbral de 50, que separa a la expansión de la contracción en la actividad según una base de comparación mensual. rusia- el presidente ruso, vladimir putin, envió una advertencia nuclear a occidente por el conflicto en ucrania con la suspensión de un histórico tratado de control de armas nucleares y el anuncio de la puesta en servicio de nuevos sistemas estratégicos, además avisó de que moscú podría reanudar las pruebas nucleares. en un discurso a casi un año después de ordenar una invasión que ha desencadenado el mayor enfrentamiento con occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, putin afirmó que rusia lograría sus objetivos bélicos y acusó a occidente de intentar destruir a rusia. perú- la fiscalía de perú dijo que formalizó una investigación contra el expresidente izquierdista pedro castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cómplice de colusión durante su mandato, antes de su destitución en diciembre. la decisión de la fiscalía se conoce luego de que el congreso aprobara el viernes una denuncia constitucional contra castillo por presuntos casos de corrupción durante su gestión entre julio del 2021 hasta el 7 de diciembre, antes de ser removido por intentar disolver de forma ilegal el parlamento. walmart- el mayor minorista del mundo se mostró cauteloso en sus perspectivas económicas para 2023, ya que pronosticó ganancias para todo el año por debajo de las estimaciones y advirtió que el gasto contenido de los consumidores podría presionar los márgenes de beneficio. la subida de los precios al consumo en estados unidos, en medio de un encarecimiento de la vivienda de alquiler y los alimentos, ha suscitado temores de que la reserva federal eleve aún más los costos de endeudamiento para enfriar la demanda interna, lo que provocaría una desaceleración económica en la segunda mitad del año. home depot- la mayor cadena estadounidense en mejoras para el hogar proyectó ganancias anuales menores a las que esperaba wall street, debido a que las subidas de los precios han pesado sobre la demanda de productos para mejorar el hogar, cuando lidia con mayores costos y la escasez de mano de obra. tras un aumento sustantivo de la actividad de remodelación durante la pandemia, la demanda por herramientas para la mejora del hogar, como pintura y suelos, se está enfriando a medida que los consumidores reducen el gasto, lo que prepara a la empresa para un desafiante 2023. narcotráfico- un exfuncionario de las fuerzas de seguridad mexicanas que estuvo a cargo de la lucha contra el narcotráfico en su país fue declarado culpable de recibir sobornos del cártel de sinaloa. fiscales federales del distrito neoyorquino brooklyn declararon que genaro garcía luna aceptó millones de dólares en sobornos del cártel liderado alguna vez por joaquín "el chapo" guzmán, a cambio de protección contra detenciones, salvoconductos para cargamentos de cocaína y pistas sobre operaciones policiales. el jurado declaró a garcía luna culpable de los cinco cargos que se le imputaban, entre los que se incluían traficar cocaína con varias personas y conspiración para distribuir cocaína. 