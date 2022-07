Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (22 de julio)

La agenda del viernes 22 de julio estados unidos -la firma de mercado s&p global publica el resultado de su encuesta mensual sobre la actividad manufacturera en junio, que de acuerdo a las estimaciones habría caído a una lectura de 52 el mes pasado frente a la cifra de 52,7 reportada para mayo. s&p difundirá además el resultado del sondeo pmi para el sector de servicios. -verizon communications reportan sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado en nueva york. -twitter inc, la plataforma de redes sociales enfrascada en un litigio con el empresario elon musk por una propuesta de compra por 44.000 millones de dólares que la sacaría de la bolsa, entrega su reporte financiero del segundo periodo del año. los mercados esperan en consenso una caída de las ganancias trimestrales y una desaceleración del crecimiento de ingresos. mercados globales actualizados granos- el ministro de defensa ruso, serguéi shoigu, acudirá a turquía para firmar un acuerdo con ucrania, auspiciado por la onu, sobre las exportaciones de grano, informó el kremlin. en una llamada con periodistas, el portavoz del kremlin dmitri peskov dijo: "sí, podemos confirmar que el ministro de defensa shoigu ha ido a turquía. podemos confirmar que hoy se está preparando un acuerdo". brexit- la comisión europea inició cuatro nuevos procedimientos legales contra reino unido, después de que la cámara baja del parlamento británico aprobara un proyecto de ley para eliminar algunas de las normas que rigen los acuerdos comerciales para irlanda del norte después del brexit. bce- la inflación de la zona del euro va a ser más alta de lo previsto hace unos meses, e incluso las expectativas a largo plazo se están moviendo por encima del objetivo del 2% del banco central europeo, según mostró una nueva encuesta del bce. metales- a las 1145 gmt, el oro al contado sumaba un 0,54%, a 1.727,64 dólares la onza, mientras que, a las 1142 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 1,24%, a 7.413 dólares la tonelada. petróleo- a las 1146 gmt, el crudo referencial brent caía un 1,26%, a 102,56 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 1,58%, a 94,86 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas se estabilizaban tras la fuerte subida de los tipos de interés del banco central europeo el día anterior y el colapso del gobierno de italia, pero seguían en camino de lograr su mayor ganancia semanal en dos meses. el índice paneuropeo stoxx 600 sumaba un 0,36%, a 425,92 puntos a las 1148 gmt. mercados asia- las acciones chinas cerraron casi sin cambios, ya que los brotes de covid-19 y los riesgos del sector inmobiliario aumentaron la preocupación por las perspectivas de crecimiento de la segunda economía mundial. el índice referencial del mercado sumó un 0,05%, a 4.238,23 puntos, mientras el shanghai composite cedió un 0,06%, a 3.269,97 unidades. en japón el nikkei ganó un 0,4%, a 27.914,66 puntos. lo que hay que saber del jueves capitolio- donald trump se sentó durante horas a ver cómo se desarrollaba el ataque al capitolio de estados unidos en la televisión en directo el 6 de enero de 2021, ignorando las peticiones de sus hijos y otros asesores cercanos para instar a sus partidarios a detener la violencia, dijeron los testigos en una audiencia del congreso. tmec- méxico aclarará que no ha cometido ninguna violación al acuerdo regional de américa del norte, tmec, tras solicitudes de consultas de canadá y estados unidos sobre la política energética de la nación latinoamericana, dijo el presidente andrés manuel lópez obrador. estados unidos y canadá anunciaron la solicitud de conversaciones en el marco del acuerdo comercial, acusando a las políticas energéticas mexicanas de discriminatorias y de "socavar" a las empresas internacionales y los suministros transfronterizos.

SNAP INC- La compañía no alcanzó los objetivos de ingresos del segundo trimestre, en un momento en que la inflación récord y la creciente competencia de aplicaciones rivales como TikTok afectaron la demanda de publicidad online, si bien reportó un aumento mayor a lo esperado en su número de usuarios. La propietaria de Snapchat es la primera de las principales empresas tecnológicas en presentar sus resultados del segundo trimestre y sus cifras podrían ser un barómetro de las condiciones que también afectan a la propietaria de Facebook, Meta Platforms Inc y a Twitter Inc. ARGENTINA- El país permitirá a turistas extranjeros cambiar sus dólares en el mercado financiero, a un precio superior al tipo de cambio del mercado de divisas común, en momentos en que una corrida cambiaria disparó los valores de la moneda estadounidense en las plazas alternativas, dijo el Ministerio de Economía. La decisión oficial apunta a captar los dólares del sector turístico que necesita urgentemente el banco central para incrementar sus reservas, evitando que quienes visitan Argentina acudan a la plaza marginal para cambiar divisas, donde obtienen una cotización más favorable que en los bancos por sus dólares.

WALLSTREET- Las acciones estadounidenses cerraron en alza, luego de que los títulos del fabricante de automóviles eléctricos Tesla subieron gracias a unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, lo que ayudó a compensar bajas en los sectores de telecomunicaciones y energía. Las acciones de Tesla se dispararon, mientras que las de AT&T Inc cayeron, lo que presionó al sector de telecomunicaciones, después de que la compañía de telefonía móvil recortó su previsión de flujo de caja porque algunos abonados estaban retrasando el pago de sus facturas.

CHAYANNE CHILE- El artista puertorriqueño Chayanne pidió a través de sus redes sociales que no se use su imagen para campañas políticas en Chile, donde en menos de dos meses habrá un referendo constitucional y se han viralizado 'memes' en que el intérprete de "Torero" llama a aprobar la propuesta. La declaración emitida por la empresa que representa a Chayanne, publicada en la cuenta de Instagram donde tiene casi siete millones de seguidores, afirma que el cantante "nunca apoya campañas políticas de ninguna índole" y que esos asuntos sólo incumben a los ciudadanos de cada país. (REUTERS VV RF/)