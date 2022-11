Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (22 de noviembre)

La agenda del martes estados unidos -la presidenta del banco de la reserva federal de cleveland, loretta mester, participa de un evento virtual sobre inflación y salarios. (1600 gmt) -el jefe de la fed de san luis, james bullard, y su homóloga de la fed de kansas, esther george, intervienen en un evento virtual organizado por el banco central de chile. (1945 gmt) -el departamento del tesoro subasta deuda a 7 años. (1800 gmt) -el instituto americano del petróleo (api, por su sigla en inglés) da a conocer su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2130 gmt) -baidu inc y best buy co inc reportan sus resultados trimestrales. -conferencia de prensa sobre la demanda civil por 250 millones de dólares presentada por la fiscal general del estadio de nueva york, letitia james, contra la trump organization. méxico -el instituto nacional de estadística y geografía reporta el dato de las ventas minoristas de septiembre. analistas consultados por reuters prevén un aumento mensual de un 0,1%, lo que se compara con la caída de 0,4% de agosto. (1200 gmt) argentina -el instituto nacional de estadística y censos divulga el dato de la balanza comercial de octubre. en septiembre, el país registró un superávit de 414 millones de dólares. (1900 gmt) -el tenista español rafael nadal ofrece una rueda de prensa en buenos aires, en el inicio de su gira latinoamericana. resto del mundo -la dirección general de asuntos económicos y financieros difunde la lectura preliminar de la confianza del consumidor correspondiente a noviembre. un sondeo de reuters entre analistas anticipa una cifra de -26,0, levemente mejor que el -27,6 de octubre. (1500 gmt) -el presidente ruso, vladimir putin, y su homólogo cubano, miguel mario díaz-canel, inauguran un monumento a fidel castro en moscú, rusia. (1100 gmt) -el secretario general de la ocde, mathias cormann, y el economista jefe en funciones, álvaro pereira, presentan las últimas perspectivas económicas mundiales de la organización. mercados globales actualizados bce- el presidente del bundesbank, joachim nagel, formuló la posibilidad de que el banco central europeo efectúe menores subidas de los tasas de interés, pero dijo que aún queda mucho camino por recorrer para aumentar los costos de los préstamos. con una inflación de dos dígitos en la zona del euro, el bce ha subido las tasas de interés en incrementos récord de 75 puntos básicos, pero varios dirigentes monetarios han pedido subidas menores a partir de diciembre. enel- la compañía planea vender activos por valor de 21.000 millones de euros (21.500 millones de dólares) para reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias en seis mercados principales, dijo el martes la compañía eléctrica italiana. el grueso del plan de desinversión de activos debería realizarse a finales de 2023 e incluirá la salida de argentina y perú y la venta de activos en rumania, dijo el grupo en su actualización de la estrategia 2023-25. el grupo controlado por el estado italiano tiene la intención de invertir alrededor de 37.000 millones de euros en los próximos tres años en sus seis mercados principales: italia, españa, estados unidos, brasil, chile y colombia. españa- la ministra de asuntos económicos, nadia calviño, dijo que espera que la tasa de inflación a 12 meses se mantenga en torno al 7% hasta finales de este año y que probablemente empiece a bajar a partir de 2023. la desaceleración de la inflación sería "la mejor noticia, no sólo porque mejorará la sostenibilidad de la economía y aliviará la situación de los hogares y las empresas españolas, sino también porque facilitará (la política del) banco central europeo", dijo en una entrevista con radio nacional de españa. irán- el alto comisionado de la onu para los derechos humanos afirmó que la situación en irán es "crítica", describiendo el endurecimiento de la respuesta de las autoridades a unas protestas que han provocado más de 300 muertes en los últimos dos meses. "el creciente número de muertes en las protestas en irán, incluyendo las de dos niños el fin de semana, y el endurecimiento de la respuesta de las fuerzas de seguridad, subrayan la crítica situación del país", dijo un portavoz del jefe de derechos humanos de la onu, volker turk, en una rueda de prensa en ginebra. gas- la comisión europea propuso introducir un tope en el precio del gas durante un año a partir del 1 de enero de 2023, según un proyecto de ley al que tuvo acceso reuters que, sin embargo, ha dejado hasta ahora en blanco el nivel máximo real. la idea de limitar los precios ha dividido a los países de la ue durante muchos meses. la última propuesta de la comisión será debatida el jueves por los ministros de energía de los 27 países miembros del bloque. un responsable de la ue dijo que la comisión propondrá un precio más alto que el que quieren los partidarios del tope. ftx- la empresa fundada por sam bankman-fried, así como sus padres y altos ejecutivos de la fallida plataforma de criptomonedas, compraron al menos 19 propiedades por valor de casi 121 millones de dólares en las bahamas en los últimos dos años, según muestran los registros oficiales de propiedades. la mayoría de las compras de ftx fueron casas de lujo frente a la playa, incluyendo siete viviendas en una costosa comunidad turística llamada albany, que costaron casi 72 millones de dólares. las escrituras muestran que estas propiedades, compradas por una unidad de ftx, iban a ser utilizadas como "residencia para personal clave" de la empresa. reuters no pudo determinar quién vivía en los apartamentos. lo que hay que saber del lunes fed- la presidenta de la reserva federal de san francisco, mary daly, afirmó que el impacto en el mundo real de las subidas de las tasas de interés del banco central estadounidense es probablemente mayor de lo que implica su objetivo de tipos a corto plazo. frente al actual tipo objetivo a corto plazo de la fed, que se sitúa entre el 3,75% y el 4,00%, daly dijo que algunos investigadores han descubierto que "el nivel de ajuste financiero en la economía es mucho mayor de lo que nos dice el tipo de los fondos (federales)". en comparación con la tasa objetivo actual, añadió, "los mercados financieros actúan como si estuviera en torno al 6%". méxico cumbre- el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo que es posible que se cancele la cumbre de mandatarios de la alianza del pacífico programada para esta semana en territorio mexicano, tras la negativa del congreso peruano de conceder permiso a pedro castillo para viajar a méxico. el congreso del país andino rechazó la pasada semana la solicitud de castillo de viajar a méxico para participar en la cumbre entre el 24 y 26 de noviembre y recibir a nombre de perú la presidencia pro tempore de la iniciativa regional, conformada por estos países junto con chile y colombia. méxico banco- el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo que se explorarán "otras posibilidades" al ser cuestionado sobre si ratificará a gerardo esquivel como subgobernador del banco central, a quien el gobierno mexicano había postulado para la presidencia del banco interamericano de desarrollo (bid). la junta de gobernadores del bid informó el domingo de la elección del brasileño ilan goldfajn como presidente del organismo, después de que mauricio claver-carone, el primer estadounidense en dirigirlo, fuera destituido por violaciones de ética. "no sabemos, vamos a explorar otras posibilidades, las hay (...) en el propio gobierno o en representaciones en el extranjero", dijo lópez obrador. ecuador- el país busca atraer potencialmente inversión extranjera para los bloques petroleros clave itt y sacha en un intento por aumentar la producción de petróleo a 600.000 barriles por día para 2025, evitando un estancamiento de la producción, dijo el ministro de energía, fernando santos. el plan permitiría a las empresas privadas ayudar a la petrolera estatal petroecuador a aumentar la producción a través de contratos de prestación de servicios específicos, dijo santos a reuters en una entrevista. "si logramos inversión extranjera en el itt y en el sacha se puede llegar a 600.000 barriles por día al fin del periodo del presidente (guillermo) lasso", explicó. europa- la inflación debería alcanzar su punto máximo en francia y en europa en el primer semestre del próximo año, dijo el responsable de política económica del bce, françois villeroy de galhau. "está fuera de lugar dejar que la inflación se asiente, es una enfermedad de la economía. (...) la inflación debería alcanzar su punto máximo en francia y en europa para la primera mitad del año que viene", dijo durante una entrevista con el canal de televisión france 5.

