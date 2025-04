Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (23 de abril)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -S&P Global da a conocer la lectura preliminar de su Índice de Gerentes de Compras (PMI) de los sectores de manufacturas, servicios y compuesto correspondiente a abril. Analistas consultados por Reuters prevén que el PMI manufacturero haya caído a 49,1 desde 50,2 en marzo, mientras que el de servicios habría cedido a 52,5 desde 54,4. (1345 GMT) -El Departamento de Comercio divulga el dato de ventas de casas nuevas de marzo. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que las ventas habrían aumentado en 4.000 a 680.000 unidades. (1400 GMT) -La Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) entrega su reporte semanal de inventarios de petróleo. El mercado espera que las existencias de crudo hayan caído en 1,46 millones de barriles en la semana terminada el 18 de abril, luego de aumentar en 515.000 barriles en la semana previa. (1430 GMT) -El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, interviene virtualmente en la Cumbre sobre Movilidad Económica, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. (1300 GMT) -El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, tienen previsto pronunciar los discursos de apertura del acto híbrido "La Fed escucha", organizado por el Banco de la Reserva Federal de San Luis. (1335 GMT) Musalem también pronunciará el discurso de clausura del acto. (1835 GMT) -La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, habla ante los Money Marketeers de la Universidad de Nueva York. (2230 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta deuda a 5 años. (1700 GMT) -Reunión de ministeros de finanzas y jefes de bancos centrales del G20 en Washington. -Boeing y AT&T reportan sus resultados trimestrales antes de la apertura de la sesión. IBM lo hace después del cierre del mercado. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta el dato de ventas minoristas de febrero. (1200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS APPLE META UE- Apple fue multada con 500 millones de euros (570 millones de dólares) y Meta con 200 millones de euros (228 millones de dólares), en las primeras sanciones impuestas por los reguladores antimonopolio de la Unión Europea en virtud de una legislación histórica destinada a frenar el poder de las grandes tecnológicas. Las multas de la UE podrían avivar la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con imponer aranceles a los países que penalicen a las empresas estadounidenses. CHINA EEUU- El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que las guerras arancelarias y comerciales socavan los derechos e intereses legítimos de todos los países, perjudican al sistema multilateral de comercio y afectan al orden económico mundial, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Xi hizo estos comentarios durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en Pekín, donde dijo que China está dispuesta a trabajar con Azerbaiyán para salvaguardar el sistema internacional y llevar a cabo una cooperación "profunda" en materia de seguridad y aplicación de la ley con la parte azerbaiyana. EUROZONA- El crecimiento de las empresas de la zona euro se ha estancado este mes, según una encuesta, en el que se ha producido una contracción de la actividad en el sector dominante de los servicios y se ha prolongado la recesión en el sector manufacturero. El índice compuesto preliminar de gestores de compras de la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global, descendió a 50,1 este mes, frente al 50,9 de marzo. Se situó apenas por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y por debajo de la estimación media de 50,3 según un sondeo de Reuters. ALEMANIA- La actividad empresarial en el sector privado alemán se ha contraído este mes, afectada por los problemas del sector servicios y la incertidumbre relacionada con el comercio, aunque los fabricantes están mostrando cierta resistencia, según una encuesta. El índice compuesto de gestores de compras HCOB de Alemania, elaborado por S&P Global, cayó a 49,7 en abril desde 51,3 en marzo, su punto más bajo desde diciembre y por debajo del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción. BCE SALARIOS- Según los datos del Banco Central Europeo, se espera que el crecimiento salarial en la zona del euro disminuya considerablemente este año. El seguimiento salarial del BCE, que abarca los convenios colectivos activos, prevé que el crecimiento salarial con pagos únicos suavizados se ralentice hasta el 3,1% en 2025, tras el 4,8% de 2024. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU FED- El presidente Donald Trump dijo que no tiene planes de despedir al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero que quiere que las tasas de interés bajen. "No tengo intención de despedirlo", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval. "Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés", añadió. La declaración de Trump supone una reducción de la tensión tras varios días de duras críticas a Powell por no reducir más las tasas desde su llegada al poder. FMI PREVISIONES- El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos, China y la mayoría de los países, citando el impacto de los aranceles de Washington, que ahora están en su nivel más alto en 100 años, y advirtió que nuevas tensiones comerciales desacelerarían aún más el crecimiento. El FMI redujo su pronóstico de crecimiento mundial 0,5 puntos porcentuales, al 2,8%, para 2025, y 0,3 puntos porcentuales, al 3%, en 2026, que se compara con una previsión en enero de un 3,3% para ambos años. EEUU MUSK- El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que reducirá su trabajo para el Gobierno de Donald Trump a uno o dos días por semana en algún momento del próximo mes, después de que sus agresivas tácticas de reducción de costos provocaran críticas públicas y preocupación entre los inversores. El mandato de 130 días de Musk como empleado especial del Gobierno de Trump expira alrededor de finales de mayo. FED KASHKARI- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que la independencia de la política monetaria de la Fed es fundacional y la clave para obtener mejores resultados económicos. Kashkari señaló que es demasiado pronto para juzgar el camino correcto de las tasas de interés, pero que la reciente alza de los rendimientos del Tesoro junto con el debilitamiento del dólar sugiere que algunos inversores están reevaluando la conveniencia de invertir en Estados Unidos. FED KUGLER- La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler dijo que con los aranceles de importación de Estados Unidos significativamente mayores de lo esperado y probablemente presionando los precios al alza, el banco central debería mantener los costos de endeudamiento a corto plazo sin cambios hasta que los riesgos de inflación disminuyan. Kugler dijo que está observando cuidadosamente cómo las medidas comerciales del Gobierno de Donald Trump, la inmigración, la política fiscal y los cambios regulatorios impactan la inflación y el mercado laboral, pero los aranceles "significativamente mayores" de lo esperado claramente tenían su atención. EEUU CHINA- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que cree que habrá una baja de la tensión comercial entre su país y China, pero que las negociaciones con Pekín aún no han comenzado y serían un proceso lento, según una persona que escuchó su presentación a puerta cerrada ante inversores en una conferencia de JP Morgan. Bessent describió la actual situación comercial entre los dos países como un embargo bilateral, y ninguna de las partes considera sostenible el statu quo, dijo la fuente. Bessent añadió que el objetivo del Gobierno de Trump no era desvincular las dos economías más grandes del mundo. BCE LAGARDE- La Unión Europea y Estados Unidos pueden llegar a un acuerdo sobre comercio, pero es posible que tengan que celebrar algunas negociaciones "serias" y "tediosas" sobre algunos sectores, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. "Estoy segura de que puede haber un diálogo", dijo Lagarde en CNBC. "Puede haber sectores en los que haya que negociar seriamente", añadió. "Va a requerir un trabajo tedioso y serio para llegar a lo que es aceptable para las partes y donde se aborden los puntos vulnerables. Y no es sólo por una parte. Es por ambas partes". WALL STREET- Las acciones estadounidenses repuntaron gracias a una serie de informes de resultados trimestrales y a indicios de una disminución de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, lo que atrajo a compradores. Un amplio repunte impulsó a los tres principales índices estadounidenses más de un 2%, después de que los inversores ignoraron la retórica del presidente Donald Trump contra el jefe de la Fed, Jerome Powell, considerado ampliamente como una fuerza estabilizadora para los mercados. FMI MÉXICO- Una contracción prevista de la economía de México en 2025 explica la mayor parte de la estimación del FMI de una desaceleración en el crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe este año, mostraron las Perspectivas de la Economía Mundial actualizadas de la entidad. El Fondo Monetario Internacional ahora espera que el crecimiento de la economía en América Latina y el Caribe se desacelere en 2025 al 2,0% desde la expansión del 2,4% del año pasado, frente a una estimación de enero de un crecimiento del 2,5%. ARGENTINA ACTIVIDAD- La actividad económica de Argentina (EMAE) aumentó un 5,7% interanual en febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato en línea con lo esperado por analistas. Así, el EMAE de febrero medido de manera desestacionalizada subió 0,8% respecto de enero y el indicador tendencia ciclo mejoró 0,7%, agregó el ente de estadísticas. INTEL- La empresa tiene previsto desvelar esta semana planes para recortar más del 20% de su plantilla, en un intento de racionalizar las operaciones y reducir las ineficiencias burocráticas, informó Bloomberg News, citando a una persona cercana al asunto. Los despidos forman parte de una estrategia más amplia para volver a centrarse en una cultura impulsada por la ingeniería, según el artículo. (REUTERS RF JLL BMV)

