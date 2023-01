Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (23 de enero)

La agenda del lunes brasil -el servicio nacional de estadísticas igbe difunde la variación de su índice ipca para inflación mensual hasta la primera mitad de enero. colombia -una agencia del gobierno da a conocer la tasa de desempleo nacional y urbano en diciembre. japón -la firma de mercado jibunbk divulga la variación del índice anticipado de manufacturas en enero. también se dan a conocer los resultados del sondeo pmi sobre el sector compuesto para los primeros días de enero. mercados globales actualizados eeuu- la secretaria del tesoro estadounidense, janet yellen, afirmó que la solidez del mercado laboral y la moderación de la inflación en estados unidos son "señales muy esperanzadoras". yellen dijo a la prensa que en los últimos seis meses había habido buenas noticias sobre la inflación en estados unidos, ya que se habían moderado los precios de la energía, las tarifas de transporte y los precios de los bienes, y se habían mitigado en gran medida los problemas de la cadena de suministro. se espera que los precios de la vivienda de alquiler disminuyan en los próximos seis meses, lo que también ayudaría, dijo. bce- el banco central europeo será más agresivo de lo que se pensaba en su plan de endurecimiento, añadiendo otros 50 puntos básicos a su tipo de depósito el 2 de febrero, mientras continúa su batalla contra una inflación galopante, según un sondeo de reuters. aunque el banco central de la zona euro ha subido los tipos al ritmo más rápido de su historia, hasta ahora no ha logrado acercar la inflación a su objetivo del 2%. los precios subieron un 9,2% en diciembre respecto al año anterior, según mostraron los datos oficiales la semana pasada. alemania- la economía alemana está demostrando ser más resistente de lo esperado, ya que la tensión en los mercados de la energía está disminuyendo y los cuellos de botella en la cadena de suministro se están disipando lentamente, dijo el bundesbank en un informe económico mensual. se esperaba que alemania, que depende en gran medida del gas ruso, sufriera una recesión este año, una perspectiva que pesaba sobre el conjunto de la zona euro, formada por 20 países. ucrania- el jefe de la política exterior de la unión europea, josep borrell, dijo que espera que los estados miembros aprueben otro tramo de 500 millones de euros (545 millones de dólares) en ayuda militar para ucrania durante una reunión de ministros de asuntos exteriores. a su llegada a la reunión, borrell se mostró esperanzado con la posibilidad de que los 27 miembros de la ue lleguen a un acuerdo sobre los fondos, que forman parte del llamado fondo europeo para la paz. rusia- el servicio de inteligencia exterior de rusia (svr) acusó a ucrania de almacenar armas suministradas por occidente en centrales nucleares de todo el país. no aportó pruebas y reuters no pudo verificar las afirmaciones. en un comunicado, el svr dijo que lanzacohetes himars, sistemas de defensa aérea y munición de artillería suministrados por estados unidos habían sido entregados a la central nuclear de rivne, en el noroeste de ucrania. goldman sachs- la rama de gestión de activos de goldman sachs group inc reducirá significativamente los 59.000 millones de dólares de inversiones alternativas que lastraban los beneficios del banco, dijo un ejecutivo a reuters. el gigante de wall street planea deshacerse de sus posiciones en los próximos años y reemplazar algunos de esos fondos en su balance con capital externo, dijo a reuters en una entrevista julian salisbury, director de inversiones de gestión de activos y patrimonio de goldman sachs. lo que hay que saber del fin de semana bce- el banco central europeo (bce) aumentará las tasas de interés en 50 puntos básicos tanto en febrero como en marzo y continuará elevando los costos de endeudamiento en los meses posteriores, dijo el miembro del consejo de gobierno del organismo, klaas knot, en una entrevista con la emisora holandesa wnl. "estimamos aumentar las tasas en un 0,5 puntos porcentuales en febrero y marzo y para entonces no habremos terminado, pues habrá medidas similares en mayo y junio", dijo knot. mercosur- un artículo firmado en conjunto por el presidente de brasil, luiz inácio lula da silva, y el de argentina, alberto fernández, celebra la primera visita del brasileño a buenos aires tras su asunción como un retorno a la relación estratégica entre ambos países y al deseo de una mayor integración económica, incluido el desarrollo de una moneda regional para uso comercial. "tenemos la intención de superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. también decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa", señala el texto publicado en el sitio argentino perfil. eeuu- las ventas de viviendas usadas en estados unidos se desplomaron a un mínimo de 12 años en diciembre, pero la disminución de las tasas hipotecarias generó una cautelosa esperanza de que el asediado mercado inmobiliario podría estar cerca de encontrar un piso. las ventas de casas usadas cayeron un 1,5% a una tasa anual desestacionalizada de 4,02 millones de unidades el mes pasado, el nivel más bajo desde noviembre de 2010, dijo la asociación nacional de agentes inmobiliarios. eso marcó la undécima caída mensual consecutiva en las ventas, la racha más larga desde 1999. méxico- la actividad productiva de méxico habría profundizado su declive durante el último mes del año pasado, mostraron estimaciones oficiales, alimentando preocupaciones sobre una desaceleración de la segunda mayor economía latinoamericana. el indicador oportuno de la actividad económica (ioae), elaborado por la agencia nacional de estadística, inegi, proyecta una contracción del 0,4% frente a noviembre, cuando habría disminuido un 0,1% y luego de un estancamiento mostrado en octubre. fed- cualquier pausa en los aumentos de las tasas de la reserva federal de estados unidos dependerá del comportamiento de la inflación, dijo el gobernador de la fed, christopher waller, argumentando que era más fácil corregir el error de subir los tipos demasiado que no controlar la inflación. al respaldar un aumento de la tasa de un cuarto de punto en la próxima reunión de la fed, waller también dijo que, a partir de ahí, "lo que sea que me digan los datos es lo que voy a hacer... si la inflación comienza a aparecer de nuevo... las alzas de tasas no van a parar". glencore- la mina de cobre antapaccay en perú, controlada por glencore, anunció el cierre temporal de sus operaciones tras sufrir horas antes un nuevo ataque de manifestantes, en la que quemaron "algunas zonas" del campamento y "saquearon" las pertenencias de sus trabajadores. antapaccay dijo en un comunicado que un grupo de residentes de la zona donde opera, en la región de cusco, llegó a la mina demandando la paralización de sus actividades y la emisión de un comunicado pidiendo la renuncia de la presidenta de perú. (reuters rf)

Reuters