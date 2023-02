Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (23 de febrero)

La agenda del jueves estados unidos -el departamento de estado reporta su segunda estimación sobre la variación del pib en el cuarto trimestre, que según las previsiones de analistas marcaría una expansión de 2,9%. -el departamento del trabajo publica su reporte semanal sobre los pedidos de beneficios estatales por desempleo. -la administración de información de energía (eia) difunde su informe sobre los volúmenes de inventarios de petróleo y derivados del país en la última semana. -el presidente de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, participa en una conversación sobre el rol del banco central en la industria de la banca. más tarde, la jefa de la fed de san francisco, mary daly, participa en una conferencia virtual sobre liderazgo y macroeconomía. (1900 gmt). -newmont corp, la mayor minera de oro del mundo, reporta sus resultados del cuarto trimestre. méxico -el instituto nacional de estadísticas, inegi, reporta los datos de inflación en el mes hasta la primera quincena de febrero. argentina -la agencia de estadísticas del gobierno revela la variación en febrero de su principal indicador de actividad económica. mercados globales actualizados rusia- el presidente vladimir putin dijo que rusia mantendrá una mayor atención en el aumento de sus fuerzas nucleares, en un discurso con motivo de la festividad del defensor de la patria y un día antes del primer aniversario de su invasión de ucrania. los comentarios de putin tienen lugar tras la suspensión de un tratado bilateral de control de armas nucleares con estados unidos. "como antes, prestaremos mayor atención a reforzar la tríada nuclear", dijo putin, en referencia a los misiles nucleares en tierra, mar y aire. zona euro- eurostat informó que la inflación de la zona euro fue en enero ligeramente superior a la estimación anterior, lo que confirma que el crecimiento de los precios ya ha superado con creces su punto álgido, aunque las presiones subyacentes sobre los precios siguen sin dar señales de remitir. la inflación de los precios al consumo en los 20 países que comparten el euro se redujo al 8,6% en enero, frente al 9,2% del mes anterior, situándose justo por encima del 8,5% estimado a principios de mes, cuando aún no se habían incluido las cifras de alemania, la mayor economía del bloque. eeuu- ante la subida de los precios de los alimentos, los estadounidenses están recortando las compras de otros productos, como juguetes, ropa y artículos para el hogar, en una tendencia que conlleva dificultades para los minoristas. los comentarios que han hecho esta semana los ejecutivos de walmart y otros minoristas muestran cómo los estadounidenses están cambiando sus hábitos de compra y buscan oportunidades ante la inflación más elevada que se ha registrado en la última generación. g20- la secretaria del tesoro estadounidense, janet yellen, redobló sus llamamientos para aumentar el apoyo financiero a ucrania con el fin de ayudarla a combatir la invasión rusa, que se ha prolongado ya un año, mientras estados unidos prepara una ayuda económica adicional de 10.000 millones de dólares para las próximas semanas. yellen, en un comunicado preparado para una conferencia de prensa en la que se reunían los dirigentes financieros del g20 en las afueras del centro tecnológico indio de bengaluru, dijo que era fundamental que el fondo monetario internacional "avanzara rápidamente" hacia un programa de préstamos totalmente financiado para ucrania. banco mundial- estados unidos buscará designar "con rapidez" un candidato a la presidencia del banco mundial que esté comprometido con la misión de reducción de la pobreza de la institución, así como con las reformas de los préstamos para luchar contra el cambio climático y otros retos mundiales, dijo la secretaria del tesoro estadounidense, janet yellen. en una rueda de prensa previa a una reunión de líderes financieros del g20 en las afueras de bengaluru, yellen declinó facilitar el nombre del candidato estadounidense o decir si sería una mujer. telefónica- la empresa española de telecomunicaciones dijo que espera registrar un menor crecimiento de los ingresos y el beneficio en el año en curso, tras haber cumplido sus objetivos para 2022. telefónica dijo que espera que su cifra global de ingresos, incluyendo su empresa conjunta en reino unido con liberty global y excluyendo el efecto del cambio de divisas y el de operaciones de compra y fusiones, registre un "crecimiento de un dígito bajo" (en torno al 1-3%) en 2023, tras el aumento del 4% en 2022. la empresa también prevé un crecimiento idéntico en su resultado bruto de explotación (oibda, según su terminología contable), tras el aumento de la cifra del 3% en 2022. lo que hay que saber del miércoles fed- una sólida mayoría de autoridades de la reserva federal acordó en su última reunión de política monetaria ralentizar el ritmo de alzas de la tasa de interés del banco central a un cuarto de punto porcentual, pero coincidieron en que el riesgo de una inflación alta era aún un "factor clave" que justificaba más subidas de tipos. según las minutas de la reunión del 31 de enero y el 1 de febrero "casi todos los participantes coincidieron en que era apropiado elevar el rango objetivo del tasa de interés de los fondos federales 25 puntos básicos", y muchos de ellos afirmaron que ello permitiría a la fed "determinar mejor el alcance" de futuras alzas. deuda- el repunte post-pandémico del crecimiento mundial y la inflación el año pasado significó que la cantidad de deuda que circula por la economía mundial experimentó su primera caída anual en términos de dólares desde 2015, mostró un estudio ampliamente seguido. el informe del instituto de finanzas internacionales (iif, por su sigla en inglés) estima que el valor nominal de la deuda mundial disminuyó en unos 4 billones de dólares, lo que la sitúa ligeramente por debajo del nivel de los 300 billones de dólares alcanzado en 2021. wall st- el s&p 500, el índice de referencia de wall street, avanzaría alrededor de un 5% para finales de año desde el cierre del martes, aunque las elevadas tasas de interés y la inflación hacen que muchos estrategas encuestados por reuters pronostiquen una corrección en los próximos tres meses. se esperaba que el s&p 500 cerrara 2023 en 4.200 puntos, lo que supondría una subida del 9,4% para el año natural, según la mediana de las previsiones de 42 estrategas encuestados por reuters. este objetivo de previsión no ha variado desde el sondeo de noviembre de 2022. meta- la matriz de facebook planea una nueva ronda de despidos en un esfuerzo de reorganización y reducción de plantilla que podría afectar a miles de trabajadores, informó el miércoles el washington post. meta platforms inc no respondió inmediatamente a una solicitud de reuters para hacer comentarios. nvidia- el diseñador de chips nvidia corp pronosticó unos ingresos para el primer trimestre por encima de las estimaciones de wall street, mientras su consejero delegado afirmaba que el uso de sus chips para potenciar servicios de inteligencia artificial (ia) como los chatbots se había "disparado en los últimos 60 días". las perspectivas de ventas hicieron subir las acciones de nvidia un 8% en las operaciones ampliadas. el mayor proveedor mundial de chips utilizados en centros de datos para entrenar ia se ha convertido en un proveedor de hardware clave para grandes tecnológicas como microsoft corp que están creando servicios como motores de búsqueda basados en chat. petróleo- morgan stanley elevó su estimación de crecimiento de la demanda mundial de crudo para este año en torno a un 36%, citando el creciente impulso de la reapertura china y la recuperación de la aviación, pero señalando el aumento de la oferta rusa como factor compensatorio. ahora se espera que el consumo mundial de crudo aumente en torno a 1,9 millones de barriles diarios (bpd), frente a su anterior previsión de 1,4 millones de bpd, indicó el banco en una nota fechada el martes. brasil- el número de muertos por las fuertes lluvias que devastaron las zonas costeras del estado de sao paulo, en el sureste de brasil, se elevó a 48 personas, según datos oficiales, pero decenas de personas siguen desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. "estamos trabajando con un recuento de al menos 38 personas desaparecidas", dijo a la prensa el gobernador de sao paulo, tarcisio de freitas, luego de que meteorólogos advirtieron que se esperan más lluvias a lo largo del día. (reuters rf)

Reuters