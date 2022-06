Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (23 de junio)

La agenda del jueves 23 de junio estados unidos -la reserva federal difunde el resultado de sus pruebas de tensión a los principales bancos del país, a fin de asegurarse de que estén preparados para una gran crisis económica. -el presidente de la fed, jerome powell, entrega la segunda parte de su testimonio semestral ante un panel del congreso. (1400 gmt) -el departamento del trabajo emite su reporte sobre los nuevos pedidos de subsidios por desempleo en la semana hasta el 18 de junio. -el departamento del comercio difunde su informe sobre el déficit de cuenta corriente en el primer trimestre. -la firma s&p global divulga la lectura preliminar de su sondeo pmi de manufacturas correspondiente a junio, que de acuerdo a las estimaciones de los mercados llegaría a 56, una baja desde el nivel de 57 del mes anterior. méxico -el banco central emite su decisión de política monetaria. de acuerdo a un sondeo de reuters, se espera que el banxico eleve la tasa de interés de referencia en un nivel récord de 75 puntos base, a 7,75%. argentina -el gobierno presenta los datos sobre el desempeño del producto interno bruto (pib) en el primer trimestre. mercados globales actualizados gas ruso ue- una docena de países de la unión europea se han visto afectados por cortes en el suministro de gas procedente de rusia, declaró el jefe de la política climática de la ue, frans timmermans, en un momento en que el bloque se enfrenta a un enfrentamiento energético cada vez más intenso con moscú. ue ucrania- los dirigentes europeos aceptarán formalmente a ucrania como candidata a la adhesión a la unión europea, un audaz movimiento geopolítico provocado por la invasión rusa del país, que no obstante recuerda que el bloque de 27 países necesitará una importante revisión cuando busque ampliarse de nuevo. afganistán-la ayuda comenzó a llegar a una zona remota afectada por un terremoto que causó la muerte de 1.000 personas, pero las malas comunicaciones y la falta de rutas adecuadas están dificultando los esfuerzos de ayuda en un país que ya sufría una crisis humanitaria. el terremoto de magnitud 6,1 se produjo a primera hora del miércoles a unos 160 kilómetros al sureste de kabul, en unas montañas áridas repletas de pequeños asentamientos cerca de la frontera con pakistán. metales- a las 1214 gmt, el oro al contado caía un 0,39%, a 1.830,21 dólares la onza, mientras que, a las 1135 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) cedía un 1,98%, a 8.601,00 dólares la tonelada. petróleo- a las 1215 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,25%, a 112,01 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,14%, a 106,34 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían, arrastradas por los valores energéticos y mineros debido a la baja de los precios de las materias primas ante la preocupación por la ralentización del crecimiento económico. el índice paneuropeo stoxx 600 cedía un 0,02%, a 405,64 puntos a las 1213 gmt. mercados asia- los valores chinos subieron, ya que las acciones tecnológicas saltaron ante las señales de apoyo de pekín, mientras que las pequeñas empresas chinas ganaron gracias a los planes de nuevos derivados. el índice referencial del mercado ganó un 1,72%, a 4.343,87 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 1,62%, a 3.320,14 unidades. en japón el nikkei subió un 0,08%, a 26.171,25 puntos. lo que hay que saber del miércoles fed- la reserva federal no está tratando de gestionar una recesión para detener la inflación, pero está totalmente comprometida a controlar los precios, incluso si hacerlo arriesga justamente a enfrentarse a una recesión económica, dijo el presidente del banco central, jerome powell. wall street- los principales índices de wall street cerraron con pocos cambios una sesión agitada, después de que el presidente de la reserva federal, jerome powell, se refirió al objetivo del banco central de reducir la inflación. el s&p 500 cayó a principios de este mes más de un 20% desde su máximo histórico de enero, confirmando la definición común de un mercado bajista, y el índice de referencia registró la semana pasada su mayor caída porcentual semanal desde marzo de 2020. zelenski ucrania- el presidente volodimir zelenski dijo que sus modelos de conducta son los ucranianos de a pie que están resistiendo la invasión del ejército ruso y comparó a moscú con lord voldemort, el villano de "harry potter". zelenski habló por video con estudiantes de la munk school of global affairs and public policy de la universidad de toronto. al ser consultado sobre quiénes son sus modelos de conducta, zelenski dijo: "el pueblo de ucrania". ucrania rsf- el fotógrafo ucraniano maksim levin fue "ejecutado a sangre fría" junto con su amigo oleksiy chernyshov por las fuerzas rusas, el 13 de marzo al norte de kiev, declaró reporteros sin fronteras (rsf) en un informe de 16 páginas. méxico- autoridades mexicanas dijeron que localizaron los restos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas asesinados a tiros dentro de un templo en un remoto poblado rural del norte del país. chile codelco- trabajadores de la chilena codelco, la mayor productora mundial de cobre, iniciaron una paralización de sus labores en protesta por el cierre de una fundición ubicada en una zona de saturación ambiental, pero la estatal dijo que tomó medidas para mantener sus operaciones. 