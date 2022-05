Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (23 de mayo)

La agenda del lunes 23 de mayo estados unidos -la reserva federal de chicago publica su índice de actividad nacional para el mes de abril. en marzo, el -el presidente del banco de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, participa en una conversación sobre el panorama económico en un evento del atlanta rotary en atlanta. (1600 gmt) -la jefa de la fed de kansas city, esther george, habla en el simposio virtual "se necesita ayuda en la agricultura" de la fed de kansas city. (2330 gmt) -zoom video communications inc reporta sus resultados. mercados globales actualizados ucrania- ucrania descartó un alto el fuego o cualquier concesión territorial a rusia, y el presidente de polonia dijo que cualquier pérdida de territorio ucraniano sería un "gran golpe" para todo occidente, al tiempo que advirtió que no se debía apaciguar al presidente ruso vladimir putin. crisis alimentos - el kremlin afirmó que occidente había desencadenado una crisis alimentaria mundial al imponer a rusia las sanciones más severas de la historia moderna por la guerra de ucrania. la guerra —y el intento de occidente de aislar a rusia como castigo— han disparado el precio de los cereales, el aceite de cocina, los fertilizantes y la energía. el secretario general de la onu, antonio guterres, dijo que estaba en contacto con rusia, ucrania, turquía, estados unidos y la unión europea para intentar restablecer las exportaciones de grano de ucrania mientras se agrava la crisis alimentaria mundial. aie- la crisis de seguridad energética desde la invasión rusa de ucrania no debe conducir a una mayor dependencia de los combustibles fósiles, afirmó el jefe de la agencia internacional de la energía (aie), fatih birol. metales- a las 1217 gmt, el oro al contado sumaba un 0,97%, a 1.862,30 dólares la onza, mientras que, a las 1226 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 1,16%, a 9.531 dólares la tonelada. petróleo- a las 1218 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,12%, a 113,76 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,98%, a 111,36 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable subían más de un 1% en las primeras operaciones, y el mercado alemán se vio favorecido por la oferta lanzada por siemens energy sobre siemens gamesa. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,65%, a 433,81 puntos a las 1202 gmt. mercados asia- las acciones chinas cerraron a la baja, ya que pekín informó de 99 nuevos casos de covid-19 -la mayor cifra diaria en la capital durante el actual brote-, mientras que la recogida de beneficios tras dos semanas consecutivas de ganancias también pesó sobre los índices de referencia. el índice referencial del mercado cayó un 0,58%, a 4.053,98 puntos, mientras el shanghai composite ganó un 0,01% a 3.146,85 unidades. en japón el nikkei sumó un 0,98%, a 27.001,52 puntos. lo que hay que saber del fin de semana china covid-shanghái reabrió una pequeña parte de la red de metro más larga del mundo tras un cierre de casi dos meses de algunas líneas, mientras la ciudad se preparaba para levantar la próxima semana con más decisión el doloroso confinamiento por el covid-19. eeuu corea del sur- el presidente estadounidense joe biden y su nuevo par surcoreano acordaron realizar grandes ejercicios militares y desplegar más armas estadounidenses si llega a ser necesario para disuadir a corea del norte y, al mismo tiempo, ofrecieron enviar vacunas para el covid-19 y reunirse con kim jong un. rusia ucrania- ucrania descartó un alto el fuego o cualquier concesión territorial a moscú mientras rusia intensificaba su ataque en la región oriental de dombás y dejaba de enviar gas a finlandia, su más reciente respuesta a las sanciones occidentales y al creciente aislamiento internacional. fed- el presidente de la reserva federal de st. louis, james bullard, reiteró su opinión de que el banco central estadounidense debe elevar la tasa de interés de referencia al 3,5% este año para contener rápidamente la elevada inflación. "mientras podamos ocupar mayor contundencia para poner la inflación y las expectativas inflacionarias bajo control, nos irá mejor", dijo bullard en una entrevista con la cadena fox business. "y en los próximos años, el 2023 o 2024, podríamos empezar a bajar la tasa de política monetaria porque habremos dominado la inflación", sostuvo.

MÉXICO- No todo es color de rosa para la economía de México, ya que enfrenta la inflación más alta en dos décadas y un lento crecimiento, pero los niveles de consumo han alcanzado los niveles previos a la pandemia del coronavirus. El gasto ha aumentado a medida que los mexicanos que viven en el extranjero han enviado un récord de 12,500 millones de dólares en remesas en el primer trimestre; el turismo se ha recuperado, las restricciones por la pandemia y las infecciones disminuyeron, mientras que el mercado laboral ha estado sólido.

WALL ST- Cerró con resultados dispares, después de una sesión volátil en la que Tesla se desplomó y otras acciones de crecimiento también perdieron terreno. Las preocupaciones sobre el avance de la inflación y el aumento de las tasas de interés han golpeado a los mercados bursátiles estadounidenses este año, con señales de peligro de Walmart Inc y otros minoristas esta semana que aumentan los temores sobre la economía. PERÚ- El presidente peruano, Pedro Castillo, cambió a cuatro ministros de su gabinete, entre ellos el de Energía y Minas, en medio de protestas en el sector que ha provocado la suspensión de una de mas grandes minas de cobre del país.

CAFÉ- La demanda de café en los países no productores mostró una saludable recuperación en el primer trimestre, aunque hay indicios de una posible ralentización del consumo en Rusia y China para los próximos trimestres, analistas de Rabobank. La "desaparición del café", término que indica la cantidad de café que los países no productores consumen realmente y no envasan para su reexportación, aumentó un 6,9% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. (REUTERS VV CS MG/)