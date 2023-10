La agenda del lunes estados unidos -la comisión de comercio internacional de estados unidos decidirá si prohíbe las importaciones de relojes de apple por acusaciones de que infringe las patentes de la compañía de datos médicos masimo. méxico -la agencia nacional de estadísticas, inegi, publica los datos de actividad económica de agosto. la economía del país creció un 0,2% en julio en la lectura mes a mes. mercados globales actualizados china- pekín considera "muy grave" la situación en gaza, con el riesgo creciente de un conflicto terrestre a gran escala y la propagación de conflictos armados a lo largo de las fronteras vecinas, informó un medio estatal chino, citando al enviado especial del país a oriente medio. el enviado, zhai jun, que se encuentra de visita en oriente medio, afirmó que los efectos indirectos en la región y a escala internacional se están ampliando, a medida que se extienden los conflictos a lo largo de las fronteras entre israel y líbano y entre israel y siria, "haciendo que el panorama sea preocupante". argentina- los bonos soberanos argentinos denominados en dólares caían hasta 4 centavos por dólar, después de que el ministro de economía, sergio massa, se perfilara como el sorpresivo favorito en la votación presidencial. el bono en el exterior del país con vencimiento en 2041 sufría la caída más pronunciada y se ofrecía a 24 centavos de dólar, mientras que los bonos con vencimiento entre 2029 y 2038 retrocedían entre 0,5 y 1,6 centavos de dólar, según datos de marketaxess. alemania- el rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años seguía la estela alcista de su homóloga estadounidense, al reanudarse la venta masiva de bonos tras una breve tregua a finales de la semana pasada. los inversores estaban pendientes de la decisión del banco central europeo sobre las tasas de interés del jueves y de las calificaciones crediticias de grecia e italia. ue- el responsable de política exterior de la unión europea, josep borrell, se sumó a los llamamientos a una pausa en el conflicto entre israel y la milicia palestina hamás para permitir la entrada de más ayuda humanitaria en gaza. "ahora lo más importante es que la ayuda humanitaria entre en gaza", dijo borrell a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de asuntos exteriores de la ue en luxemburgo. italia- el débil crecimiento económico y los elevados intereses de la enorme deuda del país son los principales problemas a los que se enfrenta la primera ministra italiana, giorgia meloni, tras su primer año en el poder, un aniversario marcado por el abrupto anuncio de que ha roto con su pareja. la coalición de meloni, la primera liderada por una mujer en la historia de italia, tomó posesión hace un año tras una arrolladora victoria electoral y pronto superará los 14 meses de duración media de los gobiernos italianos de la posguerra. lo que hay que saber del fin de semana argentina elecciones- el oficialista sergio massa logró una inesperada victoria en los comicios, pese a la inflación desbocada que golpea a argentina y definirá la presidencia con el ultraliberal javier milei en un balotaje en noviembre. el peronista moderado —actual ministro de economía— obtenía el 36,6% de los votos, seguido por el radical libertario de extrema derecha milei con el 30% y por la candidata conservadora patricia bullrich, con el 23,9%, según los datos del escrutinio avanzado al 96,9%. venezuela primarias- la ingeniera industrial y exlegisladora, maría corina machado declaró su victoria en las primarias presidenciales de la oposición de venezuela, luego de haberse totalizado casi un tercio de los votos, debido a que el escrutinio continúa. la oposición realizó una elección para escoger al candidato que enfrentará al presidente nicolás maduro en su probable candidatura a la reelección el próximo año, que se produjo en medio de promesas de estados unidos de revertir el alivio de las sanciones si el gobierno no levanta las inhabilitaciones que impiden que a opositores ocupar cargos públicos. américa economía- las economías de américa latina se ralentizarán en el 2024, en particular brasil, debido una esperada "normalización" de la producción agrícola y mientras la demanda doméstica permanece sin cambios, dijo la agencia de calificación fitch ratings. la firma, que no entregó proyecciones para el conjunto de la región, estimó que el crecimiento del pib de brasil del próximo año se situará en 1,3%, una caída respecto de la expansión de 3,2% proyectada para el 2023. para la segunda economía de latinoamérica, méxico, fitch estimó un crecimiento de 1,8% en 2024 frente a la previsión de un avance del 3,1% para este año. mercosur ue- argentina y brasil solicitan 12.500 millones de euros (13.200 millones de dólares) de ayuda financiera a la unión europea en las conversaciones para concluir un acuerdo comercial con el bloque sudamericano mercosur, según un documento visto por reuters. tres diplomáticos de la ue y de sudamérica confirmaron la petición argentina, que cuenta con el respaldo de brasil, en la presidencia de turno del mercosur, formado por cuatro naciones. argentina y brasil también han presionado para excluir más tipos de contratación pública de la competencia europea, pero uruguay y paraguay no apoyaron la idea porque podría retrasar o descarrilar un acuerdo en el que se trabaja desde hace dos décadas, dijeron dos diplomáticos. perú economía- el ministro de economía de perú, álex contreras, dijo que "no cabe la menor duda" de que el país está en "recesión" y anunció que el gobierno buscará concretar con el congreso un estímulo fiscal para dar un impulso de cinco puntos porcentuales al producto interno bruto (pib). la economía peruana entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año y en julio la actividad productiva retrocedió 1,29% interanual, su tercera baja mensual consecutiva, mientras el banco central y el gobierno han recortado drásticamente su proyección de crecimiento para este año. "la situación es completamente difícil (...) es, sin duda, una recesión, no me cabe la menor duda", afirmó contreras en el marco de una comparecencia en el congreso del país andino. amex- el gigante de las tarjetas de crédito american express reportó utilidades en el tercer trimestre que superaron las expectativas, gracias a la resistencia del gasto de sus clientes adinerados, que se desentendieron de la preocupación por la recesión económica. amex, que atiende a una clientela de alto nivel, ha podido mitigar en gran medida el impacto de la inflación y las alzas de tasas de la reserva federal, que han encarecido los préstamos y frenado el gasto discrecional. volkswagen- recortó sus perspectivas de utilidades para el año en curso, debido a los efectos negativos de las coberturas de materias primas al final del tercer trimestre, informó el mayor fabricante de automóviles de europa. la compañía dijo que ya no esperaba un retorno operativo sobre las ventas de entre el 7,5% y el 8,5% en 2023, y que su resultado operativo antes de partidas especiales se estimaba ahora al nivel del año anterior de 22.500 millones de euros (23.800 millones de dólares). (reuters ns bmv/)

