Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de enero)

La agenda del martes estados unidos -la firma de mercado s&p global difunde los resultados de su sondeo pmi para los sectores no manufacturero y compuesto en enero. -la farmacéutica jonnson & johnson y el grupo de productos de consumo 3m publican sus resultados del cuarto trimestre antes de la apertura de los mercados financieros. por la tarde, el gigante de tecnología microsoft corp difunde su reporte de ganancias trimestrales, cuando los analistas estarán en busca más comentarios sobre las perspectivas de utilidades y márgenes de la compañía luego de haber anunciado que reducirá 10.000 puestos de su plantilla a nivel global. méxico -la agencia de estadísticas del gobierno, inegi, reporta los datos de inflación en el mes hasta la primera quincena de enero. argentina -el gobierno revela los datos de la actividad económica en noviembre. las estimaciones de analistas apuntan a un avance de 3,2% en el mes, por debajo del alza de 4,5% informada en octubre. mercados globales actualizados zona euro- la actividad empresarial de la zona del euro registró un sorprendente regreso al crecimiento moderado en enero, lo que refuerza los indicios de que la desaceleración en el bloque puede no ser tan profunda como se temía y de que la unión monetaria podría salir de la recesión, según una encuesta. la lectura compuesta del índice de gestores de compras (pmi, por sus siglas en inglés) de s&p global, considerado un buen indicador de la salud económica general de la región, subió a 50,2 puntos este mes desde los 49,3 de diciembre. alemania- la confianza de los consumidores de alemania mejorará por cuarto mes consecutivo en febrero gracias a la caída de los precios de la energía, según mostró una encuesta del instituto económico alemán gfk. el instituto dijo que su índice de confianza de los consumidores subió a -33,9 puntos de cara a febrero, desde una lectura revisada de -37,6 en enero, pero se situó ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas encuestados por reuters, que apuntaban a -33,0. japón- la actividad manufacturera se contrajo por tercer mes consecutivo en enero, ya que la debilidad de las exportaciones persistieron en un contexto de empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales, según mostró una encuesta empresarial. la lectura preliminar del índice de gestores de compras (pmi, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero de au jibun bank japan se situó en 48,9 puntos en términos desestacionalizados en enero, sin cambios respecto a la lectura final del mes anterior. ucrania- el secretario general de la otan, jens stoltenberg, instó a los aliados a acelerar las entregas de armamento pesado y más avanzado para repeler al ejército ruso en ucrania y expresó su confianza en que pronto se tome una decisión sobre el envío de tanques de combate a kiev. stoltenberg habló en berlín junto al nuevo ministro de defensa alemán, boris pistorius, quien afirmó que su gobierno actuaría con rapidez en relación con los tanques de combate si se llegaba a un consenso. rusia- el kremlin dijo que quiere que los trabajadores cualificados que ahora residen en el extranjero regresen a rusia y sigan trabajando en beneficio del país, después de que cientos de miles de personas huyeran al extranjero el año pasado debido a la guerra en ucrania. uno de los magnates más ricos de rusia pidió el lunes a las autoridades del país que toleren en lugar de castigar a los trabajadores en el extranjero, en particular a los del sector de las tecnologías de la información, argumentando que el país necesita su poder intelectual. ford- la automotriz tiene intención de decidir a mediados de febrero cuántos puestos de trabajo suprime en europa, según declaró un portavoz del sindicato alemán ig metall. los representantes sindicales se reunirán con la dirección de ford el sábado para la siguiente fase de las conversaciones, dijo el portavoz de ig metall, que amenazó con una disrupción en las operaciones de la automotriz estadounidense si suprime puestos de trabajo en alemania y en toda la región. lo que hay que saber del lunes argentina brasil- brasil y argentina están en conversaciones iniciales para establecer una moneda común para el comercio bilateral y reducir la dependencia del dólar estadounidense, dijo el presidente brasileño, luiz inácio lula da silva, aunque la medida no busca reemplazar las monedas existentes. en buenos aires, en su primera visita internacional desde que asumió la presidencia, lula hizo declaraciones junto a su par argentino, alberto fernández, un aliado de centroizquierda, quien dijo que aún no se habían tomado decisiones importantes sobre la implicancia de una propuesta de ese tipo. méxico- el presidente andrés manuel lópez obrador opinó que el autónomo banco central de su país (banxico) ha actuado "bien" respecto a la tasa de interés de referencia, la cual ha subido sostenidamente desde mediados del 2021 para tratar de enfriar la inflación. banxico ha incrementado la tasa en 650 puntos base (pb) hasta el nivel actual de 10,50%, aunque especialistas anticipan que el ciclo alcista está por terminar y que la próxima decisión de la entidad el 9 de febrero implicaría un aumento de solo 25 pb. "ellos han sabido actuar bien y creo que lo van a seguir haciendo, se guían por las decisiones que se toman en estados unidos, eso es evidente; entonces hay que esperar si van a aumentar allá las tasas o no", dijo el mandatario. perú- la inflación podría cerrar en enero entre un 8,8% y 8,9% anualizado, por encima del 8,49% a fines de diciembre, por un alza de precios de alimentos debido a protestas con bloqueos de carreteras en el país, dijo el ministro de economía. alex contreras afirmó que el mayor golpe económico por las protestas se está registrando en el sur del país andino, principalmente en el sector turismo, aunque dijo que espera que este impacto sea temporal debido a las medidas de reactivación que lanzó el gobierno a fines del año pasado bce- el banco central europeo seguirá subiendo rápidamente las tasas de interés para frenar una inflación que sigue siendo demasiado alta, dijo su presidenta, christine lagarde. "hemos dejado claro que las tasas de interés del bce seguirán teniendo que subir significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean suficientemente restrictivos, y permanecer en esos niveles el tiempo que sea necesario", sostuvo lagarde en un discurso. "en otras palabras, mantendremos el rumbo para garantizar el retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo". guatemala- el expresidente álvaro colom, quien gobernó el país centroamericano entre 2008 y 2012, murió después de una larga lucha contra el cáncer de esófago a los 71 años, informó carlos menocal, quien fuera su ministro de seguridad. en diciembre de 2020, se dio a conocer que el exmandatario, que se identificaba como socialdemócrata, padecía la enfermedad. hace unas semanas abandonó un nosocomio privado de la capital en el que permanecía internado para seguir con sus cuidados en casa. oms- la organización mundial de la salud lanzó una solicitud de financiamiento por 2.540 millones de dólares para ayudar a las personas que se enfrentan a emergencias sanitarias en todo el mundo, incluidos los conflictos en yemen, siria y ucrania. "más personas que nunca se enfrentan al riesgo inminente de enfermedad e inanición y necesitan ayuda ahora", dijo el director general de la oms, tedros adhanom ghebreyesus. "el mundo no puede mirar hacia otro lado y esperar que estas crisis se resuelvan por sí solas". (reuters rf)

Reuters