Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de febrero)

La agenda del viernes estados unidos -el departamento de comercio divulga el reporte sobre el consumo y gastos personales de diciembre, cifras que son clave para que la reserva federal calcule la tendencia inflacionaria. el gobierno también difunde los datos sobre ventas de casas nuevas en enero. -la universidad de michigan emite su lectura preliminar de la confianza del consumidor en febrero. -la presidenta de la fed de cleveland, loretta mester, y el gobernador de la institución philip jefferson hablarán sobre los esfuerzos de desinflación en un foro en nueva york. -la presidenta de la fed de boston, susan collins, y el gobernador de la entidad christopher waller participan en el panel "¿por qué pasamos por alto la inflación?" en el mismo evento en nueva york. (1830 gmt) méxico -el instituto nacional de estadísticas, inegi, publica el reporte sobre la variación del pib del cuarto trimestre, que de acuerdo a las estimaciones habría crecido un 0,4% respecto al periodo anterior de tres meses. brasil -la agencia nacional de estadísticas, igbe, divulga la variación de su índice de precios al consumidor ipca-15 en el mes hasta la primera semana de febrero, que según las previsiones habría crecido un 0,72%. mercados globales actualizados ucrania- la guerra en ucrania entró en su segundo año sin final a la vista y el presidente, volodímir zelenski, se mostró desafiante mientras los dirigentes mundiales se disponen a imponer nuevas sanciones a rusia y a los países que apoyan su esfuerzo bélico. en un mensaje de video, zelenski dijo: "...somos fuertes. estamos preparados para todo. derrotaremos a todos". alemania- la economía alemana se contrajo más de lo previsto en los tres últimos meses de 2022, debido a que la inflación y la crisis energética hicieron mella en el consumo de los hogares y en la inversión de capital. la economía alemana se contrajo un 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 respecto a los tres meses anteriores, según informó la oficina de estadística. japón- la inflación subyacente de japón alcanzó un nuevo máximo de 41 años en enero, cuando las empresas repercutieron el aumento de los costos en los hogares, según mostraron datos oficiales, lo que mantiene al banco central bajo presión para reducir de forma gradual su ingente programa de estímulos. los datos subrayan el dilema al que se enfrentan los dirigentes monetarios ante la escalada de los precios del combustible y de los productos de primera necesidad, que afecta a los hogares, muchos de los cuales aún no han visto aumentar sus salarios lo suficiente como para compensar el aumento del coste de la vida. china- el ministerio de relaciones exteriores chino dijo que estados unidos se negó a responder a una petición de información sobre el globo derribado frente a la costa de carolina del sur este mes. el globo chino, que pekín niega que fuera una nave espía, pasó una semana sobrevolando estados unidos y canadá antes de que el presidente joe biden ordenara su derribo. el episodio tensó más los lazos entre washington y pekín, llevando al máximo diplomático estadounidense a posponer un viaje a china. méxico- no se puede servir tequila más rápido. shots premium. margaritas. palomas. un sunrise ocasional. "definitivamente se nos acaba el alcohol todos los fines de semana", dijo shubham walavalker, un cantinero de 24 años que trata de saciar la sed de los clientes en el repleto bar revolution, en el suroeste de londres. el tequila, el rey de los licores mexicanos, está despegando en europa. los volúmenes de exportación a españa aumentaron un 90% el año pasado, a francia un 73%, reino unido un 68% y alemania un 60%, según el consejo regulador del tequila de méxico, superando el crecimiento mundial del 23%. lo que hay que saber del jueves corea del norte- corea del norte realizó un simulacro de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos, informó la prensa estatal. una subunidad de misiles de crucero estratégicos del ejército popular de corea en la región oriental disparó cuatro "hwasal-2" en el área de la ciudad de kim chaek, provincia norte de hamgyong, hacia el mar frente a la costa este de la península de corea, dijo la agencia estatal kcna. wall street- wall street cerró al alza, con el s&p 500 rompiendo una racha de cuatro sesiones de bajas, mientras los inversores se preguntaban cómo podría afectar la política de tasas de interés a la economía estadounidense. el promedio industrial dow jones subió 113,99 puntos, un 0,34%, a 33.159,08 unidades; el índice s&p 500 ganó 21,09 puntos, o un 0,53%, a 4.012,14 unidades; y el nasdaq composite mejoró 83,26 puntos, o un 0,72%, a 11.590,33 unidades. colombia- colombia calificó como "dictatoriales" las acciones del gobierno del presidente de nicaragua, daniel ortega, que expulsó y despojó de la nacionalidad a decenas de sus opositores y aseguró que el "autoritarismo" se impuso en ese país centroamericano. a comienzos de febrero, el gobierno de ortega liberó y envió a estados unidos a 222 presos políticos a quienes les quitó la nacionalidad. posteriormente, despojó de la nacionalidad a 94 más, la mayoría de los cuales ya estaba en el exilio. chile- chile está alistando la suscripción con el banco mundial de un seguro contra terremotos de alta intensidad que puedan afectar el manejo de la política fiscal y el nivel de deuda pública, dijo el ministerio de hacienda. el gobierno dijo que los estudios para diseñar distintas estructuras de seguros financieros paramétricos con el bm -a través del banco internacional de reconstrucción y fomento- se iniciaron en junio de 2022. netflix- netflix inc dijo que recortó los precios de sus planes de suscripción en algunos países, mientras busca mantener el crecimiento de suscriptores en un contexto de dura competencia y presión sobre el gasto de los consumidores. el año pasado fue testigo de una intensa competencia en el sector del streaming, a medida que se desvanecía un auge impulsado por la pandemia y los consumidores reducían el gasto por temor a una posible recesión, lo que obligó a las empresas a replantearse sus estrategias. (reuters cs)

Reuters