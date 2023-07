Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de julio)

La agenda del lunes estados unidos -la firma de mercado s&p global publica la variación de su sondeo pmi para el sector de servicios en junio, en una lectura anticipada. méxico -la agencia de estadísticas nacional, inegi, entrega su reporte mensual sobre la tasa de inflación. analistas encuestados por reuters esperan una lectura anualizada del índice de alzas de precios al consumidor de 2,77% en los 30 días hasta la primera quincena de julio. mercados globales actualizados

EUROZONA- La desaceleración de la actividad empresarial en la zona euro se acentuó mucho más de lo previsto en julio, con un descenso de la demanda en el sector de servicios, dominante en el bloque, y una caída de la producción fabril al ritmo más rápido desde el inicio de la pandemia, según un sondeo. El Índice Compuesto de Gestores de Compras (PMI) de HCOB para el bloque, elaborado por S&P Global y considerado un buen indicador de la salud económica general, cayó a un mínimo de ocho meses de 48,9 en julio, frente a los 49,9 de junio. CHINA ECONOMÍA- La economía china se enfrenta a nuevos retos y la recuperación económica será tortuosa, declaró el Politburó, máximo órgano decisorio del gobernante Partido Comunista, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. China aplicará sus ajustes macroeconómicos de forma precisa y contundente, ya que el Gobierno mantiene una política monetaria prudente y una política fiscal proactiva, informó Xinhua tras una reunión del Politburó presidida por el presidente, Xi Jinping. ESPAÑA- Los españoles se levantaron ante un país paralizado políticamente después de que la derecha no lograra una victoria decisiva y no surgiera un ganador claro en las elecciones generales del país. Los resultados de la votación no dejaron ni a la izquierda ni a la derecha un camino fácil para formar Gobierno. Un líder catalán huido de la justicia española se convirtió en una improbable pieza clave, dijo Ignacio Jurado, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. CHINA INVERSORES- El planificador estatal chino desveló una serie de medidas para promover, fomentar y estimular la inversión privada en algunos sectores de infraestructuras y afirmó que reforzará el apoyo financiero a los proyectos privados. El anuncio llega después de que China se comprometiera la semana pasada a mejorar el sector privado, publicando directrices del Partido Comunista y del gabinete mientras las autoridades se comprometían a hacerlo "más grande, mejor y más fuerte" en un escenario de una recuperación económica pospandémica que flaquea. ALEMANIA- El líder de los democristianos alemanes, Friedrich Merz, se retractó de sus comentarios de que estaba abierto a trabajar con el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) a nivel local, tras la reacción de sus propias filas. Fundado hace una década, el partido nacionalista y antiinmigración AfD ha alcanzado recientemente un nuevo máximo en una encuesta de opinión nacional, pero la idea de cooperar con el partido ha sido tabú para los políticos de la corriente principal de Alemania LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA LATAM EMPLEOS- Los migrantes en Latinoamérica suelen contar con una mayor calificación que los trabajadores locales, pero se enfrentan a la informalidad laboral y condiciones más difíciles de trabajo que obstaculizan su integración, según un informe presentado por tres organizaciones internacionales. El estudio conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analizó la situación de los extranjeros en 12 países de América Latina y El Caribe. El informe indicó que los inmigrantes de la región tienen más probabilidades de encontrar un trabajo informal, un 52% frente al 45% de la población local. Sin embargo, la posibilidad de que encuentren un empleo, independientemente de las condiciones, es más alta al menos en la mitad de los países analizados. ARGENTINA- La crisis de reservas que derivó en una alta volatilidad cambiaria y una mayor inflación en Argentina comenzará a ceder entre noviembre y diciembre, cuando la nueva cosecha permita un amplio ingreso de divisas, dijo a Reuters el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El país atraviesa una prolongada crisis financiera que este año se vio agravada por una feroz sequía que, según estimaciones, redujo las exportaciones del sector agropecuario -la industria más pujante del país- en cerca de 20.000 millones de dólares. En medio de tensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un auxilio financiero, el funcionario que es también candidato a la vicepresidencia para las elecciones de octubre señaló que Argentina no debe devaluar la moneda para detener la inflación. BRASIL - El Ministerio de Planificación de Brasil proyectó un déficit presupuestario primario de 145.400 millones de reales (30.500 millones de dólares) para el Gobierno central este año, por encima de los 136.200 millones de reales estimados anteriormente. Se prevé que el déficit primario alcance el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 1,3% calculado en el informe de mayo. La peor previsión sigue siendo notablemente inferior al objetivo de déficit primario de 228.100 millones de reales que establece la ley presupuestaria anual para el gobierno central, que incluye el Tesoro, el banco central y la seguridad social de Brasil. BANORTE- El grupo mexicano Banorte convocará a una reunión de accionistas para proponer un dividendo extraordinario este año luego de sus positivos resultados del segundo trimestre, al tiempo que mejoró su guía de ganancias para 2023, dijo su director ejecutivo Marcos Ramírez. En una conferencia con analistas, Ramírez dijo que el grupo financiero elevó su guía de ganancias netas para este año a un rango de entre 51.000 y 53.000 millones de pesos, desde la previsión anterior de entre 50.500 millones y 52.500 millones de pesos. ARCA CONTINENTAL- La embotelladora mexicana Arca Continental informó que sus ganancias crecieron un 11,1% en el segundo trimestre, beneficiadas por una estrategia de incrementos de precios y mayores volúmenes de venta. La segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina reportó un beneficio neto de 4.693 millones de pesos (274 millones de dólares) frente a los 4.222 millones de pesos del mismo periodo de 2022. (REUTERS NS)

Reuters