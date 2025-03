Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de marzo)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -S&P Global publica el índice PMI compuesto preliminar de producción de marzo, que realiza un seguimiento de los sectores manufacturero y de servicios. -El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre crédito a pequeñas empresas en Aspen.

MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica cifras de inflación de marzo. -El INEGI publica cifras de actividad económica de enero.

JAPÓN -Se publican las actas de la reunión del Banco de Japón del 23 y 24 de enero. -El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva realiza una visita de Estado a Japón hasta el jueves.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE CIPOLLONE- El argumento a favor de otro recorte de las tasas de interés del Banco Central Europeo se está fortaleciendo, dijo el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Piero Cipollone, pocos días después de que otro destacado miembro del consejo a favor de los estímulos monetarios presentara un argumento similar. El BCE ha recortado las tasas de interés en seis ocasiones desde junio pasado, pero ha dado pocas señales sobre su próximo movimiento tras la última reducción en su reunión de marzo, argumentando que la incertidumbre es simplemente demasiado alta para que el banco guíe los mercados. EUROZONA- La actividad empresarial de la zona euro creció en marzo a su ritmo más rápido en siete meses, respaldada por una relajación de la prolongada desaceleración manufacturera, a pesar del menor crecimiento de los servicios, según una encuesta. La mejora del clima empresarial en el bloque de la moneda común podría ganar más fuerza en los próximos meses, ya que los planes de gasto en infraestructura y defensa, especialmente en Alemania, aumentan el optimismo de un cambio de rumbo en la suerte económica de Europa. ALEMANIA- La actividad empresarial en el sector privado de Alemania aumentó al ritmo más rápido en diez meses en marzo, ante un primer aumento en la producción manufacturera en casi dos años, según una encuesta. El índice compuesto de gestores de compras alemán HCOB, elaborado por S&P Global, subió a 50,9 en marzo desde 50,4 en febrero, su nivel más alto desde mayo del año pasado y por encima del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción. REINO UNIDO- El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido ​subió a​ 52,0​ en marzo, según el sondeo de S&P Global. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en ​50,3 en marzo. El índice compuesto de febrero había mostrado un nivel de 50,5. UCRANIA RUSIA- Representantes de Estados Unidos y Rusia iniciaron conversaciones en Arabia Saudita con el objetivo de avanzar hacia un amplio alto el fuego en Ucrania, mientras Washington busca un acuerdo de alto el fuego por separado en el mar Negro antes de lograr uno más amplio. Las conversaciones, que siguieron a las negociaciones de Estados Unidos con Ucrania en Arabia Saudita el domingo, se producen cuando el presidente Donald Trump ha intensificado su impulso para poner fin al conflicto de tres años después de que la semana pasada hablara tanto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como con el presidente ruso, Vladimir Putin. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA FED WILLIAMS- John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que la actual política monetaria del banco central estadounidense es apropiada, considerando el desempeño económico en un entorno incierto. El funcionario destacó que existe cierta incertidumbre en la política monetaria, pero que el escenario actual permite a la Reserva Federal estar preparada para adaptarse a las circunstancias cambiantes que afectan la consecución de los objetivos de su doble mandato. BCE FED- Algunos responsables europeos de bancos centrales y supervisores se preguntan si pueden seguir confiando en que la Reserva Federal de Estados Unidos proporcione financiación en dólares en tiempos de tensión en los mercados, dijeron seis fuentes cercanas al asunto, lo que arroja algunas dudas sobre lo que ha sido una base de la estabilidad financiera. Las fuentes dijeron a Reuters que consideran muy poco probable que la Reserva Federal no cumpla con sus mecanismos de financiación y el propio banco central de Estados Unidos no ha dado señales que lo sugieran. EEUU CHINA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Jamieson Greer, jefe de la Representación Comercial, se reunirá con su homólogo chino la próxima semana. Trump reiteró su intención de utilizar aranceles para reducir el déficit comercial con China, su principal rival económico. Además, el mandatario estadounidense mencionó planes para conversar con el presidente chino Xi Jinping, aunque no especificó una fecha. Trump ha impuesto nuevos aranceles a productos chinos y amenaza con aplicar más a principios de abril, cuando promete implementar gravámenes recíprocos a todos los países que los impongan a Estados Unidos. CHINA EEUU- Pekín trató de tranquilizar a los jefes de empresas extranjeras sobre el potencial comercial del país cuando el vice primer ministro, He Lifeng, se reunió con los directivos de Apple, Pfizer, Mastercard, Cargill y otros. También se reunió con la empresa farmacéutica Eli Lilly, la empresa de dispositivos médicos Medtronic y el fabricante de vidrio especializado Corning, según un comunicado del Ministerio de Comercio. China está dispuesta a atraer la inversión extranjera en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas, mientras los dirigentes económicos tratan de impulsar el consumo interno de una economía en desaceleración para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses. EEUU BOEING- Donald Trump adjudicó a Boeing el contrato para construir el avión de combate más avanzado de la Fuerza Aérea estadounidense, lo que representa un importante logro para la empresa. El programa de Dominio Aéreo de Próxima Generación reemplazará al F-22 Raptor de Lockheed Martin con una aeronave tripulada diseñada para operar junto a drones. El diseño del nuevo avión, que se denominará F-47, se mantiene en secreto, pero se espera que incluya tecnología stealth, sensores avanzados y motores de última generación. EEUU ACCIONES- Las acciones estadounidenses experimentaron una caída, pero lograron recuperarse parcialmente de sus mínimos de sesión, debido a comentarios del presidente Donald Trump que generaron esperanzas de que los aranceles anunciados, cuya implementación se espera para principios de abril, no sean tan gravosos como se temía inicialmente. En las últimas semanas, los mercados han estado bajo presión debido a los anuncios cambiantes sobre el calendario y la magnitud de los aranceles. PERÚ ECONOMÍA- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció un aumento en su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del país para este año, elevándola de 3,0% a 3,2%. Sin embargo, se reconocen riesgos en un contexto de elecciones presidenciales a nivel local e incertidumbre internacional. Para 2026, año de elecciones presidenciales y legislativas, el ente monetario mantiene su estimación de expansión económica en 2,9%. COLOMBIA FINANZAS- Germán Ávila, designado ministro de Hacienda de Colombia, aseguró que el país continuará cumpliendo con sus obligaciones de deuda pública y buscará mejorar los ingresos tributarios para hacer frente a las dificultades fiscales. Las declaraciones buscan tranquilizar a los mercados tras la renuncia de Diego Guevara como ministro de Hacienda a principios de semana. PERÚ SEGURIDAD- El Congreso peruano destituyó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por considerar que carecía de la capacidad necesaria para enfrentar el aumento récord de la criminalidad en el país. La medida se produce días después de que el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en Lima, con el despliegue de fuerzas armadas para intentar frenar la ola de crimen y extorsiones que afecta al país. VENEZUELA EEUU- Venezuela llegó a un acuerdo para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos, afirmó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, días después de la deportación de ciudadanos del país petrolero a El Salvador. Los vuelos se iban a reanudar el domingo, indicó Maduro durante un acto oficial transmitido por la televisora estatal. "Mañana (domingo), gracias a la perseverancia del Gobierno, reanudamos los vuelos para seguir rescatando y liberando migrantes de las cárceles de Estados Unidos. Vamos a rescatar un grupo de muchachos mañana, y la otra semana y la otra", manifestó. (REUTERS JLL BMV)