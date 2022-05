Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de mayo)

La agenda del martes 24 de mayo estados unidos -el departamento del comercio reporta los datos de ventas de casas nuevas. los mercados esperan una caída en las ventas de unidades nuevas en abril a una cifra ajustada estacionalmente de 750.000 viviendas. -la firma s&p global divulga el dato anticipado de pmi sobre el desempeño de los segmentos de manufacturas y servicios durante mayo. -el gobierno publica también los datos de permisos y comienzos de construcción de casas. -el banco de la reserva federal de filadelfia da a conocer el resultado de su sondeo regional sobre la actividad no manufacturera de mayo. (1230 gmt) -el presidente de la reserva federal, jerome powell, emite declaraciones en una cumbre sobre crecimiento económico en washington. (1620 gmt) -el departamento del tesoro se apresta a renovar una licencia de chevron corp para operar en venezuela, aunque no se espera que expanda los términos para una mayor exploración, según fuentes. europa -la presidenta del banco central europeo, christine lagarde, ofrece un discurso durante un evento como parte del foro económico mundial en davos, suiza. (1800 gmt) méxico -la agencia nacional de estadísticas, inegi, difunde la variación de su índice de inflación para el mes hasta la primera quincena de mayo. se espera que la inflación subyacente para el periodo marque un avance hasta el 7,22%. brasil -la agencia de estadísticas del gobierno , ibge, publica el reporte de la variación del índice de precios al consumidor ipca-15 de mayo, que se espera anote un alza intermensual de 0,45%. a 12 meses, la tasa de inflación habría llegado a 12,03% respecto a abril, de acuerdo a analistas. mercados globales actualizados ucrania rusia- las fuerzas rusas lanzaban un asalto total para rodear a las tropas ucranianas en dos ciudades situadas a lo largo de un río en el este de ucrania, una batalla que podría determinar el éxito o el fracaso de la principal campaña de moscú en el este. ue rusia- rusia está utilizando el suministro de alimentos como un arma con repercusiones mundiales, actuando de la misma manera que lo hace en el sector energético, dijo la presidenta de la comisión europea, ursula von der leyen. en su intervención en el foro económico mundial que se celebra anualmente en davos (suiza), dijo que la "cooperación global" era el "antídoto contra el chantaje de rusia". metales- a las 1152 gmt, el oro al contado sumaba un 0,27%, a 1.858,67 dólares la onza, mientras que, a las 1212 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 1%, a 9.452,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1152 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,30%, a 113,76 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,27%, a 110,58 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable caían en la apertura, siguiendo los descensos de los mercados bursátiles mundiales por las nuevas preocupaciones sobre el crecimiento, con los inversores pendientes de los índices de gestores de compras de mayo que se publicarán en la sesión matinal. el índice paneuropeo stoxx 600 caía un 0,49%, a 434,38 puntos a las 1150 gmt. mercados asia- las acciones chinas cayeron, con las empresas tecnológicas e industriales liderando una caída cada vez mayor en las operaciones de la tarde, ya que las nuevas restricciones de covid-19 en la capital del país alimentaron la preocupación por la desaceleración del crecimiento a pesar de las promesas de apoyo económico de pekín. el índice referencial del mercado perdió un 2,34%, a 3.959,15 puntos, mientras el shanghai composite cedió un 2,41%, a 3.070,92 unidades. en japón el nikkei cayó un 0,94%, a 26.748,14 puntos. lo que hay que saber del lunes wall street- las acciones estadounidenses cerraron al alza, ya que el avance de los bancos y el repunte de los líderes del mercado apoyaron una subida generalizada tras la racha más larga de caídas semanales de wall street desde la quiebra de las puntocom hace más de 20 años. los tres principales índices bursátiles de estados unidos registraron sólidas ganancias, con el mayor impulso proporcionado por el rebote de los valores tecnológicos y de crecimiento, especialmente apple inc y microsoft corp. bce- el banco central europeo probablemente sacará su tasa de interés clave de territorio negativo a fines de septiembre y podría elevarla aún más, dijo la presidenta del bce, christine lagarde, después de que autoridades del organismo defendieron la posibilidad de un alza durante semanas. con la inflación de la zona del euro en máximos históricos y en expansión, los comentarios de lagarde aceleran un giro en la política monetaria, pasando de prácticamente descartar una subida de tasas este año a apuntar varias.

UCRANIA- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el que Vladimir Putin es el único funcionario ruso con el que está dispuesto a reunirse, con un único tema en la agenda: detener la guerra. Zelenski, dirigiéndose por enlace de video a una audiencia en el Foro Económico Mundial de Davos, dijo también que organizar cualquier tipo de conversaciones con Moscú es cada vez más difícil a la luz de lo que, según él, son pruebas de las acciones rusas contra los civiles. OMS VIRUELA DEL MONO- La Organización Mundial de la Salud no cree que el brote de viruela del mono fuera de África requiera vacunaciones masivas, ya que medidas como una buena higiene y un comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar su propagación, dijo un alto funcionario del organismo. PETRÓLEO- El mundo se enfrenta a una importante escasez de petróleo, ya que la mayoría de las empresas tienen miedo de invertir en el sector por las presiones de la energía verde, dijo el jefe de Saudi Aramco a Reuters, añadiendo que no puede ampliar la capacidad de producción más rápido de lo prometido. Amin Nasser, jefe del mayor productor de petróleo del mundo, dijo que mantenía el objetivo de elevar la capacidad a 13 millones de barriles diarios desde los 12 millones actuales para 2027, a pesar de los llamamientos para hacerlo más rápido. EUROPA- Es probable que la Unión Europea acuerde un embargo sobre las importaciones de petróleo ruso "en unos días", dijo el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, a la emisora ZDF. Sin embargo, Habeck advirtió DE que un embargo no debilitaría automáticamente al Kremlin, ya que el aumento de los precios le permitía obtener más ingresos mientras vende menores volúmenes de petróleo.

ARGENTINA- El secretario de Comercio Interior de Argentina, Roberto Feletti, presentó su renuncia por discrepancias sobre la política para contener precios dispuesta por el Gobierno, en medio de una inflación que llegó al 58% anual en abril. La semana pasada, la Secretaría pasó del Ministerio de Desarrollo Productivo a depender del Ministerio de Economía, liderado por Guzmán, en medio de disputas internas en el oficialismo de centroizquierda. (REUTERS VV CS MG/)