Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de octubre)

La agenda del lunes 24 de octubre estados unidos -la firma de mercado s&p difunde la variación mensual de su índice de manufacturas en octubre. -wall street ingresa a su segunda semana de la temporada de resultados trimestrales. mercados globales actualizados onu granos- un portavoz de la onu dijo que es necesario tomar medidas "urgentes" para poner fin al retraso de más de 150 barcos vinculados al acuerdo que permite a ucrania exportar grano desde los puertos del mar negro. los comentarios se producen en un momento de acusaciones de kiev a rusia de bloquear la plena aplicación del acuerdo, que fue alcanzado con mediación de las naciones unidas y turquía en julio para aliviar la crisis alimentaria mundial y que se renovará el mes que viene. rusia ha amenazado con retirarse por sus propias quejas. ue cop 27- la unión europea pretende cerrar acuerdos sobre tres nuevas leyes para luchar contra el cambio climático a tiempo para las negociaciones anuales de naciones unidas sobre el clima, que tendrán lugar el mes que viene, en un intento por aumentar su influencia política en las conversaciones. metales- a las 1112 gmt, el oro al contado cedía un 0,52%, a 1.648,19 dólares la onza, mientras que, a las 1109 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,48%, a 7.587,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1114 gmt, el crudo referencial brent caía un 0,62%, a 92,93 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate en estados unidos (wti) perdía un 0,98%, a 84,21 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas subían, impulsadas por las esperanzas de que la reserva federal pueda ralentizar su ritmo de subidas de las tasas de interés, mientras los inversores se preparaban para una ajetreada semana de resultados y una decisión clave sobre los tipos de interés del banco central europeo. a las 1123 gmt, ganaba un 1,32%, a 401,53 puntos. mercados asia- el yuan cayó a su nivel más bajo en casi 15 años, ya que los inversores mundiales se deshicieron de los activos chinos después de que el nuevo equipo de liderazgo de xi jinping hiciera temer que se sacrificara el crecimiento por políticas impulsadas por la ideología. el índice referencial cedió un 2,93%, a 3.633,37 puntos, mientras el shanghai composite perdió un 2,02%, a 2.977,55 unidades. en japón, el nikkei ganó un 0,31%, a 26.974,90 puntos. lo que hay que saber del fin de semana eeuu fed- la fed debería evitar poner a la economía en una "recesión no forzada" elevando demasiado las tasas y es hora de comenzar a hablar sobre la desaceleración en el ritmo del aumento del costo del crédito, dijo la presidenta de la entidad en san francisco, mary daly. una extensa mayoría en el mercado espera que la fed incremente su tasa de referencia en tres cuartos de punto porcentual por cuarta vez consecutiva en su reunión de política monetaria del 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de aplacar la inflación más alta en 40 años. méxico banco- el mexicano grupo financiero banorte dijo que se retiró del proceso de compra del negocio de banca de consumo del gigante estadounidense citigroup en el país. la decisión podría allanar el camino para el también mexicano grupo inbursa, que se queda entre los últimos postores por hacerse con la operación de citigroup en la nación latinoamericana, tras la retirada del español santander. perú nota- el presidente de banco central de perú, julio velarde, dijo que no ve razones en corto plazo para bajar la calificación crediticia del país, un día después de que fitch ratings recortó la perspectiva para la nota soberana. fitch redujo a negativa desde estable la perspectiva de perú, argumentando que el deterioro de su situación política y de la eficacia del gobierno han elevado los riesgos de que el país pierda su calificación y con ella el grado de inversión. venezuela política- los partidos opositores de venezuela advirtieron que es probable que retiren su apoyo al gobierno interino de juan guaidó respaldado por washington a partir de 2023, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto, lo que genera dudas sobre el futuro de los activos del país en el extranjero. guaidó ha sido la cara pública de la oposición del país desde que estados unidos y otros gobiernos rechazaron la reelección del presidente nicolás maduro en 2018. pero la mayoría de los representantes de la oposición que visitaron washington esta semana dijeron a funcionarios estadounidenses que no continuarían respaldándolo a él ni a nadie más como líder para otro año de gobierno interino. haití sanciones- el consejo de seguridad de la onu aprobó sanciones que incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas a todo aquel que amenace la paz o la estabilidad de haití, incluido líder pandillero más poderoso del país caribeño. el consejo de 15 miembros votó por unanimidad la resolución redactada por estados unidos y méxico. la primera persona sancionada fue jimmy cherizier, el jefe de la banda de haití, conocido localmente por su alias "barbacoa". 