Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (25 de agosto)

La agenda del jueves 25 de agosto estados unidos -el departamento de comercio divulga la segunda estimación del producto interno bruto (pib) del segundo trimestre. analistas consultados por reuters estiman que la economía se había contraído un 0,8% entre abril y junio, luego de la caída de 0,9% del primer trimestre. (1230 gmt)

-El Departamento de Comercio entrega la lectura preliminar del índice subyacente de precios de gasto en consumo personal (PCE) en el segundo trimestre. Un sondeo de Reuters prevé que el índice habría subido un 4,4%, a igual ritmo que en el trimestre previo. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo publica el dato de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en la semana que terminó el 20 de agosto. El mercado anticipa que los pedidos de beneficios estatales hayan aumentado a 253.000, desde los 250.000 de la semana previa. (1230 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta deuda a 7 años. (1700 GMT)

-Dell Technologies Inc y Gap Inc reportan sus resultados trimestrales.

México

-El Banco de México (Central) informa el dato de la cuenta corriente del segundo trimestre. (1400 GMT)

-El Banco de México publica las minutas de su última decisión de política monetaria.

Uruguay

-Día de la Independencia.

Ecuador

-El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en Quito.

Resto del mundo

-Aniversario 78 de la liberación de París de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, en París, Francia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UCRANIA- Un ataque con misiles rusos mató a 25 civiles e incendió un tren de pasajeros y un área residencial en el este de Ucrania, mientras el país celebraba su Día de la Independencia bajo un intenso bombardeo, según informaron las autoridades de Kiev. COP27- La Unión Europea instará a las mayores economías del mundo a mejorar sus objetivos de lucha contra el cambio climático antes de la cumbre de la ONU de este año, y advertirá que los esfuerzos actuales de los Estados se quedan cortos, según un borrador de documento al que tuvo acceso Reuters. METALES- A las 1112 GMT, el oro al contado sumaba un 0,74%, a 1.763,21 dólares la onza, mientras que, a las 1109 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,15%, a 8.126,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1113 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,03%, a 101,25 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,15%, a 94,71 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas subían, después de que los datos del PIB alemán superaran las expectativas de los analistas, si bien las subidas se veían limitadas por el nerviosismo antes de conocerse las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,20%, a 432,90 puntos a las 1115 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas subieron, animadas por las nuevas medidas de estímulo económico de Pekín y la pausa en la caída del yuan. El índice referencial del mercado ganó un 0,83%, a 4.116,23 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 0,97%, a 3.246,24 unidades. En Japón el Nikkei avanzó un 0,58%, a 28.479,01 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES EEUU- Los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en el país aumentaron en julio, pero el impulso se ha desacelerado respecto de los meses anteriores, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipos podría tener dificultades para repuntar tras contraerse el trimestre pasado. Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo las aeronaves, un indicador muy observado de los planes de gasto de las empresas, aumentaron un 0,4% el mes pasado, informó el Departamento de Comercio.

ARGENTINA- El país está estudiando solicitar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS), diseñado para ayudar a los países a garantizar un crecimiento sostenible, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto. El Gobierno argentino podría solicitar formalmente la financiación del FRS en octubre, dijo la fuente bajo condición de anonimato, y se negó a dar detalles sobre la cantidad que la segunda mayor economía de Sudamérica planeaba pedir.

WALL STREET- Las acciones en la Bolsa de Nueva York cotizaron al alza, respaldadas por ganancias en Salesforce e Intuit, mientras los inversores esperan la conferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole esta semana. Impulsando al Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, Tesla Inc ganó antes de una división de acciones, mientras que Intuit Inc repuntó después de que el fabricante de software de contabilidad pronosticara alentadores ingresos fiscales para 2023. Salesforce Inc escaló antes de reporte trimestral del vendedor de software comercial tras el cierre del mercado.

BRASIL- El país se dispone a plantar su mayor cosecha de soja hasta la fecha, ya que los agricultores del mayor proveedor mundial de la oleaginosa se preparan para sembrar una superficie mayor a partir de septiembre. En su primera previsión para la próxima cosecha, la agencia brasileña de estadística y abastecimiento de alimentos, Conab, dijo que la cosecha de soja crecerá un 21% a un récord de 150,36 millones de toneladas.

MÉXICO- Un juez determinó que existen indicios para procesar penalmente al exfiscal general Jesús Murillo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en relación a la desaparición de 43 estudiantes en 2014, informó el Consejo de la Judicatura Federal. Murillo, quien también fue diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes, en lo que significó la aprehensión del exfuncionario de más alto rango detenido hasta el momento por el emblemático caso.

IRÁN- La República Islámica dijo que recibió una respuesta de Estados Unidos al texto "final" de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 de Teherán con las principales potencias. "Irán ha recibido la respuesta de Estados Unidos a través de la Unión Europea. La revisión cuidadosa de la respuesta ha comenzado en Teherán", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani. (REUTERS VV RF)