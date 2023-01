Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (25 de enero)

La agenda del miércoles estados unidos -la administración de información de energía (eia) entrega su reporte semanal de inventarios de petróleo. (1530 gmt) -el departamento del tesoro subasta bonos a 5 años. (1800 gmt) -tesla inc, at&t inc, international business machines corp y la minera de cobre freeport-mcmoran inc reportan resultados. méxico -el instituto nacional de estadística y geografía informa el indicador global de la actividad económica (igae) de noviembre. analistas consultados por reuters esperan que la economía del país se haya contraído un 0,1% en el mes, pero que haya crecido un 3,9% en términos anuales. (1200 gmt) argentina -el instituto nacional de estadística y censos publica las ventas minoristas de noviembre. (1900 gmt) mercados globales actualizados ucrania- alemania suministrará sus carros de combate leopard 2 a ucrania, según anunció, superando los recelos sobre el envío de armamento pesado que kiev considera crucial para derrotar la invasión rusa, en un movimiento que moscú tacha de "provocación innecesaria". durante semanas se ha presionado al gobierno del canciller alemán olaf scholz para que envíe los tanques, así como para que permita a otros aliados de la otan hacer lo mismo, de cara a las ofensivas previstas por ambas partes para la primavera, que podrían ayudar a cambiar el rumbo de la guerra. alemania huelga- todos los vuelos del aeropuerto alemán de ber, en la capital, berlín, fueron cancelados, informó el operador, ya que el personal se declaró en huelga durante todo el día para presionar en favor de sus reivindicaciones salariales. el miércoles estaban previstos unos 300 despegues y aterrizajes con algo menos de 35.000 pasajeros. la huelga comenzó sobre las 3:30 am (0230 gmt). alemania confianza- la confianza de las empresas de alemania mejoró en enero, después de que la mayor economía de europa comenzara el nuevo año con un descenso de la inflación y una mejora de las perspectivas, según un sondeo. el instituto económico alemán ifo dijo que su índice de confianza empresarial subió a 90,2 puntos, en línea con la media de un sondeo de reuters entre analistas y por encima de la lectura de 88,6 de diciembre. reino unido- el pronosticador oficial de la economía de reino unido ha comunicado al gobierno británico que sobrestimó las previsiones de crecimiento a medio plazo y que tiene intención de revisar a la baja sus perspectivas, informó el diario times. según el periódico, la rebaja eliminaría todo el margen de maniobra de 9.200 millones de libras (11.340 millones de dólares) que tiene el gobierno británico en las finanzas públicas y limitaría el margen de maniobra del ministro de economía, jeremy hunt, en la elaboración del presupuesto de primavera boreal, que se anunciará en marzo. microsoft- la compañía dijo que está investigando un problema que afecta a varios de sus servicios, incluidos teams y outlook, con notificaciones de interrupción que afirman que las plataformas están fuera de servicio para miles de usuarios en todo el mundo. microsoft no reveló el número de usuarios afectados por los fallos, pero los datos del sitio web de seguimiento de interrupciones downdetector mostraron más de 3.900 incidentes en la india y más de 900 en japón. las notificaciones de interrupciones también aumentaron en australia, el reino unido y los emiratos árabes unidos. catástrofes- las catástrofes naturales, muchas impulsadas por el cambio climático, causaron pérdidas económicas mundiales por valor de 313.000 millones de dólares en 2022, de las cuales menos de la mitad estaban aseguradas, según estimaciones publicadas por la correduría de seguros aon. las pérdidas por catástrofes naturales cubiertas por el sector asegurador ascendieron a 132.000 millones de dólares, un 57% por encima de la media del siglo xxi, añadió, dejando un "déficit de protección" mundial del 58%. lo que hay que saber del martes economía eeuu- la actividad empresarial estadounidense se contrajo por séptimo mes consecutivo en enero, aunque la desaceleración se moderó tanto en el sector manufacturero como en el de servicios por primera vez desde septiembre, mientras que la confianza empresarial se fortaleció al comenzar el nuevo año. al mismo tiempo, una encuesta de s&p global mostró un aumento de la presión sobre los precios por primera vez desde la primavera boreal pasada, lo que indica que la inflación está lejos de contenerse a pesar de las agresivas medidas adoptadas por la reserva federal para contenerla. eeuu deuda- la secretaria del tesoro de estados unidos, janet yellen, activó otra medida extraordinaria de gestión de tesorería para evitar incumplir el límite de deuda federal, suspendiendo las reinversiones diarias en un gran fondo de jubilación del gobierno que mantiene deuda del tesoro, informó el departamento. en una carta en la que notifica al congreso la medida sobre el acceso al fondo de inversión en valores del gobierno (fondo g), yellen no alteró el plazo previsto para principios de junio, cuando el tesoro ya no podrá pagar las facturas del país sin un aumento del límite legal de endeudamiento de 31,4 billones de dólares. argentina- la actividad económica de argentina (emae) mejoró un 2,6% interanual en noviembre pasado, dijo el instituto nacional de estadística y censos (indec), un dato menor a lo esperado por analistas. el estimador mensual de la actividad cayó 0,7% en la medición desestacionalizada respecto de octubre y acumula un alza del 5,9% interanual en 11 meses del 2022. perú- la economía de perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, se mantiene estable y crecería un 3% en el primer trimestre pese a las protestas sociales en el país andino, dijo el ministro de economía, alex contreras. el funcionario también señaló que buscará que la economía se expanda "cercano" al 4% en 2023, a la par que defendió la estabilidad de la moneda local. eeuu pence- documentos marcados como clasificados fueron descubiertos en la casa del exvicepresidente estadounidense mike pence en indiana la semana pasada, y él ha entregado esos registros clasificados al fbi, dijo su abogado en cartas vistas por reuters. el abogado, greg jacob, envió una carta a los archivos nacionales el 18 de enero notificando de los documentos y en otra carta cuatro días después informó a los archivos que el fbi acudió a la casa del exvicepresidente para recogerlos. 