Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (25 de febrero)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El grupo The Conference Board publica su índice de confianza al consumidor. -La Fed de Richmond divulga su índice manufacturero. -La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda da a conocer cifras de los precios de las viviendas. -Johnson comunica su índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas. -El vicepresidente de la Fed, Michael Barr, participa de un acto organizado por la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. (1645 GMT) -La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, forma parte de un evento organizado por el Banco de Inglaterra en Londres. (0920 GMT) -El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, participa de un evento organizado por el Rotary Club de Richmond. (1800 GMT) MÉXICO

-El banco central difunde cifras de la cuenta corriente. BRASIL -La agencia de estadísticas estatal divulga el índice de precios al consumidor. ARGENTINA -La agencia de estadísticas estatal publica las cifras de la actividad económica. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU CHINA- El Gobierno de Trump está planeando endurecer las restricciones de semiconductores con respecto a China, lo que continuaría y ampliaría los esfuerzos de la administración Biden para limitar la potencia tecnológica de Pekín, según Bloomberg News. Responsables de Estados Unidos se reunieron recientemente con sus homólogos japoneses y neerlandeses sobre la restricción a ingenieros de Tokio Electron y ASML del mantenimiento de equipos de semiconductores en China, según la información. ALEMANIA ECONOMÍA- La economía alemana se contrajo un 0,2% en el último trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, informó la oficina de estadística, confirmando una lectura preliminar. Las exportaciones de bienes y servicios se redujeron considerablemente, cayendo un 2,2% en comparación con el trimestre anterior, con un descenso mayor registrado por última vez en el segundo trimestre de 2020, dijo. RUSIA UCRANIA- La participación de Europa en las conversaciones de paz de Ucrania será necesaria en algún momento, pero Moscú primero quiere construir la confianza con Washington, dijo el presidente Vladimir Putin, al tiempo que dejaba caer que un acuerdo para poner fin al conflicto aún puede estar lejos. Mientras Ucrania conmemoraba el tercer aniversario de la invasión rusa que ha matado a miles de civiles y desplazado a millones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que la guerra podría terminar en cuestión de semanas, pero no dio más detalles. VENEZUELA GAS- Trinidad y Tobago planea pedir al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, una extensión de la licencia que tienen Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad para desarrollar un proyecto clave de gas en Venezuela, dijeron cuatro fuentes cercanas a los preparativos. La licencia estadounidense, otorgada por primera vez a principios de 2023 como una exención a las sanciones de Washington a Venezuela, ha permitido planificar e iniciar preparativos para el proyecto de gas natural Dragón, ubicado frente a las costa de Venezuela, destinado a suministrar gas a Trinidad a partir de 2027. RUSIA G7- Rusia no será readmitida en el Grupo de los Siete (G7), tal y como solicitó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Reuters el ministro de Economía alemán, Jörg Kukies, en una entrevista. "La condena del G7 a la guerra de agresión de Rusia es muy clara, especialmente en el tercer aniversario del brutal ataque ruso", dijo Kukies, que añadió que la propuesta de Trump no obtendría la unanimidad necesaria. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU ARANCELES- El presidente Donald Trump, consultado sobre si se impondrán aranceles a productos canadienses y mexicanos cuando termine el plazo de una pausa en esas medidas la próxima semana, reiteró su opinión de que Estados Unidos ha sido maltratado por sus vecinos y aliados. "Estamos a tiempo con los aranceles, y parece que eso está avanzando muy rápidamente", dijo en la Casa Blanca. UE RUSIA- Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE adoptaron el decimosexto paquete de sanciones contra Rusia, que por primera vez afecta a una bolsa de criptomonedas, según un comunicado del Consejo. La semana pasada, los diplomáticos declararon que las sanciones incluirían la prohibición de las importaciones de aluminio primario y la venta de consolas de videojuegos, así como la inclusión en la lista de 73 buques de la llamada flota en la sombra utilizada para eludir las sanciones. BRASIL PETROBRAS- La petrolera estatal brasileña Petrobras invertirá unos 5.500 millones de reales (960 millones de dólares) para convertir su refinería Riograndense en la primera biorrefinería del país, anunció su presidenta ejecutiva, Magda Chambriard. La instalación, situada en el estado de Rio Grande do Sul, se convertirá en la primera refinería de Brasil que no utiliza petróleo, dijo la jefa de Petrobras sin especificar un calendario para su puesta en marcha. Con el tiempo, producirá lo que Chambriard describió como combustible de aviación y diésel 100% renovable. PERÚ ECONOMÍA- El producto interno bruto de Perú probablemente se expandirá un 4% este año, el segundo más rápido crecimiento en América Latina, dijo un alto funcionario a periodistas, mientras se espera que la inflación se mantenga otro año en alrededor del 2%. La economía andina se está recuperando de una recesión, y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el banco central tienen pronósticos positivos para 2025, incluidas menos presiones inflacionarias y más inversión. APPLE INVERSIÓN- Apple dijo que destinaría 500.000 millones de dólares a inversiones en Estados Unidos en los próximos cuatro años, que incluirán una gigantesca fábrica en Texas para servidores de inteligencia artificial y añadirán unos 20.000 puestos de trabajo de investigación y desarrollo en todo el país. Esos 500.000 millones de dólares de gasto previsto incluyen desde compras a proveedores estadounidenses hasta la filmación en Estados Unidos de programas de televisión y películas para su servicio Apple TV+. TELECOM TELEFÓNICA- La empresa española de telecomunicaciones Telefónica vendió su filial en Argentina por 1.245 millones de dólares a Telecom Argentina, como parte de su estrategia para reducir gradualmente su exposición a Latinoamérica. La operación ha suscitado preocupación en Argentina, donde la oficina del presidente Javier Milei emitió un comunicado en el que afirmaba que tomaría las medidas necesarias para evitar la formación de un monopolio. (REUTERS BMV)