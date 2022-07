Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (25 de julio)

La agenda del lunes 25 de julio estados unidos -el departamento del tesoro realiza una subasta de bonos a 2 años. méxico -la agencia nacional de estadísticas, inegi, revela su informe sobre el desempeño de la actividad económica en mayo. la segunda economía latinoamericana creció un 1,1% intermensual en abril. -la minorista wal-mart de méxico reporta sus resultados del segundo trimestre tras el cierre del mercado. temprano en la mañana, también emitirá sus cifras de ganancias la gigante cementera cemex. -el presidente de turquía, tayyip erdogan, inicia en ciudad de méxico una gira oficial por países de la región que lo llevarán también a venezuela y argentina. (hasta el 29 de julio) asia -el banco de japón (boj) revela las minutas de su última reunión de política monetaria, cuando decidió mantener su política monetaria ultra expansiva. mercados globales actualizados ue gas- los países de la unión europea intentan moderar el plan del bloque que les exige utilizar menos gas mientras la región se prepara para un invierno de suministro incierto por parte de su principal proveedor de gas, rusia. la comisión europea propuso la semana pasada que cada uno de los 27 estados miembros de la ue reduzca su consumo de gas en un 15% entre agosto y marzo. el objetivo sería voluntario, pero la comisión podría hacerlo obligatorio en caso de emergencia en el suministro de gas. ucrania granos- los precios del trigo subían fuertemente, ya que el ataque con misiles al puerto ucraniano de odesa durante el fin de semana ha generado dudas sobre si será posible aplicar el acuerdo de la semana pasada para abrir un corredor para las exportaciones de grano desde el país devastado por la guerra. rusia, ucrania, las naciones unidas y turquía firmaron el acuerdo para reabrir tres puertos ucranianos del mar negro a las exportaciones de grano. el acuerdo tiene una validez de 120 días y su objetivo es la exportación mensual de 5 millones de toneladas. ue covid- los estados miembros de la ue deben empezar a prepararse para una nueva oleada de la pandemia de covid-19 en otoño e invierno, declaró la responsable de sanidad del bloque, afirmando que se había producido un "aumento preocupante" de los brotes. la comisaria europea de salud y seguridad alimentaria, stella kyriakides, también advirtió que no había lugar para la complacencia, diciendo que la pandemia no había terminado. metales- a las 1152 gmt, el oro al contado sumaba un 0,14%, a 1.728,81 dólares la onza, mientras que, a las 1129 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,42%, a 7.480 dólares la tonelada. petróleo- a las 1154 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,12%, a 104,36 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,11%, a 95,75 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían, mientras los inversores analizaban una serie de resultados ante las preocupaciones por el crecimiento, con la atención puesta en la reunión de política monetaria de la reserva federal de eeuu de esta semana. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,26%, a 426,82 puntos a las 1154 gmt. mercados asia- las acciones chinas terminaron a la baja por tercera sesión consecutiva debido a los brotes de covid-19 y a la preocupación por la recesión mundial, aunque las empresas inmobiliarias subieron cuando una fuente dijo a reuters que pekín estaba planeando proporcionarles apoyo financiero. el índice referencial del mercado cedió un 0,60%, a 4.212,64 puntos, mientras el shanghai composite perdió un 0,60%, a 3.250,38 unidades. en japón el nikkei restó un 0,77%, a 27.699,25 puntos. lo que hay que saber del fin de semana eeuu economía- la secretaria del tesoro de estados unidos, janet yellen, dijo que el crecimiento económico de estados unidos se está desacelerando y reconoció que existe el riesgo de una recesión, pero afirmó que esta no es inevitable. yellen, en su intervención en el programa "meet the press" de la nbc, dijo que las sólidas cifras de contratación en estados unidos y el gasto de los consumidores mostraban que la economía estadounidense no está actualmente en recesión. bce tasas- el banco central europeo (bce) considerará la situación económica antes de decidir si se adelanta a otra gran subida de las tasas de interés en septiembre, dijo el funcionario robert holzmann, de línea dura contra la inflación. el bce está equilibrando su deseo de hacer frente a una mayor inflación con un deterioro de la situación económica debido a problemas como el conflicto de ucrania, dijo holzmann a la emisora austriaca orf. ucrania granos- ucrania seguía adelante con sus esfuerzos para reanudar las exportaciones de grano desde sus puertos del mar negro en virtud de un acuerdo destinado a aliviar la escasez mundial de alimentos, pero advirtió que las entregas se verían afectadas si el ataque de rusia a odesa era una señal de lo que estaba por venir. el presidente volodímir zelenski denunció el ataque como una "barbarie" que demostraba que no se podía confiar en que moscú aplique el acuerdo alcanzado apenas un día antes con la mediación de turquía y las naciones unidas. ue energía- la unión europea está buscando suministros adicionales de gas de nigeria mientras el bloque se prepara para posibles cortes de suministro de rusia, dijo matthew baldwin, director general adjunto del departamento de energía de la comisión europea. baldwin hablaba en nigeria, donde esta semana mantuvo reuniones con funcionarios del mayor productor de petróleo de áfrica. china eeuu taiwán- china ha lanzado duras advertencias en privado al gobierno de joe biden sobre un posible viaje a taiwán en agosto de la presidenta de la cámara de representantes de estados unidos, nancy pelosi, informó el financial times. el informe cita a seis personas familiarizadas con las advertencias chinas y afirma que eran significativamente más fuertes que las amenazas que pekín ha hecho en el pasado cuando no ha estado satisfecho con las acciones o la política de estados unidos sobre taiwán, territorio que es reclamado por china. oms viruela del mono- el brote de viruela del mono, que se está extendiendo rápidamente, representa una emergencia sanitaria mundial, el nivel más alto de alerta de la organización mundial de la salud, dijo el director general de la oms, tedros adhanom ghebreyesus. la categoría de "emergencia de salud pública de importancia internacional" está diseñada para alarmar que es necesaria una respuesta internacional coordinada y podría desbloquear la financiación y los esfuerzos mundiales para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos. google ia chatbot- google de alphabet inc. googl.o dijo que despidió a un ingeniero de software de alto nivel que afirmó que el chatbot de inteligencia artificial (ai) de la compañía, lamda, era una persona autoconsciente. google, que puso al ingeniero de software blake lemoine de baja el mes pasado, dijo que había violado las políticas de la compañía y que encontró que sus afirmaciones sobre lamda eran "totalmente infundadas". (reuters vv rf jic/)