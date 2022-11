Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (25 de noviembre)

La agenda del viernes estados unidos -los mercados financieros operan parcialmente tras el feriado por el día de acción de gracias. brasil -el banco central entrega su reporte sobre la balanza de cuenta corriente. las estimaciones del mercado apuntan a un déficit de 4.900 millones de dólares en octubre. también se divulgan los datos de la inversión extranjera directa para el décimo mes del año. méxico -el banco de méxico divulga su informe sobre la balanza de cuenta corriente en el tercer trimestre. -la agencia nacional de estadísticas, inegi, entrega los datos sobre el crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre. las proyecciones de analistas consultados apuntan a una expansión del pib de 1% en relación al trimestre previo. en términos anualizados, la economía mexicana habría crecido un 4,1%. colombia -el banco central emite su comunicado de política monetaria luego de una reunión mensual. no se prevé una decisión sobre las tasas de interés. mercados globales actualizados black friday- los minoristas europeos esperan que la jornada de descuentos del black friday anime a los consumidores a gastar, aunque se produzca en un contexto de agravamiento de la crisis del costo de la vida y de distracción por el mundial de fútbol. los minoristas de toda europa temen que la temporada comercial navideña en general sea la peor en al menos una década, ya que los consumidores están recortando gastos, mientras que los costos de la actividad comercial no dan señales de disminuir, reduciendo los márgenes de beneficio. alemania- la economía alemana creció en el tercer trimestre algo más de lo que sugerían las cifras preliminares gracias al gasto de los consumidores, lo que se suma a los indicios de que la próxima recesión no afectará tan duramente como se temía en un principio. la mayor economía de europa creció un 0,4% respecto al trimestre anterior y un 1,3% en la comparación interanual, ajustado por los efectos de los precios y el calendario, dijo la oficina federal de estadística. china- la frustración se ha hecho sentir en china entre los residentes y los grupos empresariales que se enfrentan a un control más estricto frente al covid-19, mientras el país registró otro máximo histórico de infecciones diarias, apenas unas semanas después de que se esperara que las medidas se suavizaran. el rebrote de casos, con 32.695 nuevas infecciones locales registradas el jueves mientras numerosas ciudades informan de brotes, provocó confinamientos generalizados y otras restricciones a la circulación y a los negocios, así como reacciones en contra. apple- más de 20.000 empleados de la enorme planta china de foxconn, proveedora de apple inc, en su mayoría recién contratados que aún no trabajan en las líneas de producción, se han marchado, según dijo a reuters una fuente de la firma conocedora de la situación. las salidas de la mayor fábrica de iphones del mundo suponen un nuevo quebradero de cabeza para la compañía taiwanesa, que ha tenido dificultades por las estrictas restricciones de covid-19 que han alimentado el descontento entre los trabajadores y han interrumpido la producción antes de las vacaciones de navidad y el año nuevo lunar de enero. twitter- twitter lanzará de manera tentativa su función de suscripción al símbolo azul el próximo viernes, dijo el presidente ejecutivo elon musk en un tuit, tras haber aplazado el lanzamiento a principios de esta semana. la plataforma de redes sociales utilizará símbolos de diferentes colores para las organizaciones y los individuos, dijo musk. "símbolo dorado para empresas, símbolo gris para gobiernos, azul para individuos (famosos o no). doloroso, pero necesario", tuiteó. lo que hay que saber del jueves rusia- moscú no tiene previsto suministrar petróleo y gas a países que apoyen un tope de precios para los combustibles rusos, dijo el kremlin, pero añadió que tomará una decisión definitiva una vez que analice todas las cifras. el g7 está estudiando la posibilidad de limitar el precio del petróleo ruso transportado por vía marítima a entre 65 y 70 dólares por barril, aunque los gobiernos de la unión europea todavía no han acordado un precio y las conversaciones van a continuar. venezuela- los negociadores del gobierno y de la oposición de venezuela se reunirán el sábado en méxico, por primera vez en más de un año, anunció el jueves noruega, que ha servido de facilitador entre las partes para buscar una salida a la larga crisis política en el país sudamericano. las conversaciones, que allanan el camino para aliviar las sanciones petroleras de washington a la nación miembro de la opep y buscar soluciones a la crisis política, fueron suspendidas en octubre del 2021 por el gobierno del presidente nicolás maduro, molesto por la extradición de cabo verde a estados unidos de alex saab, un empresario de origen colombiano muy cercano a su administración. honduras- la presidenta de honduras, xiomara castro, declaró emergencia nacional de seguridad ante los crecientes casos de extorsión por parte de violentos grupos criminales que operan en diferentes regiones del país. el mecanismo anunciado contempla la suspensión de garantías constitucionales en zonas de mayor presencia de bandas delictivas, 20,000 policías destinados de manera rotativa, medidas legales contra el lavado de dinero, controles de seguridad en calles y carreteras, entre otras disposiciones. ucrania- el presidente ucraniano, volodímir zelenski, exigió a naciones unidas que castigue a rusia por los ataques aéreos contra la infraestructura civil de su país, después de que un bombardeo de misiles sumió a las ciudades en una oscuridad glacial, en los peores cortes de energía de alcance nacional. la última descarga de misiles rusos causó la muerte de 10 personas y dejó fuera de servicio todas las centrales nucleares de ucrania por primera vez en 40 años. chile- los trabajadores de la mina chilena escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre, rechazaron una oferta realizada por la empresa sobre temas de seguridad y podrían paralizar labores el 28 y 30 de noviembre si la empresa no cumple algunas exigencias, dijo el sindicato a reuters. a inicios de la semana, la multinacional bhp dijo que había logrado un acuerdo inicial con el poderoso sindicato 1, que debía ser ratificado con los socios, para evitar las paralizaciones. perú- el canciller mexicano, marcelo ebrard, dijo que la cumbre de presidentes de la alianza del pacífico se realizará en lima tras haberse suspendido esta semana en méxico, después de que el congreso peruano negó la autorización al mandatario de ese país para acudir a la reunión. "tenemos que coordinar las agendas y las agendas de los presidentes son complejas", dijo en una conferencia de prensa. "entre hoy y el martes nos pondremos de acuerdo en las fechas. lo importante es la decisión de hacer la cumbre en lima lo antes posible", añadió. irán- el consejo de derechos humanos de la onu aprobó abrir una investigación independiente sobre la mortal represión de las protestas en irán, una moción ratificada entre los vítores de los activistas cuando la violencia gubernamental se ha intensificado en las zonas kurdas en los últimos días. volker turk, comisionado de la onu para los derechos humanos, había exigido antes que irán pusiera fin al uso "desproporcionado" de la fuerza en la represión de las protestas, que estallaron tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda de 22 años mahsa amini el 16 de septiembre. (editado en español por carlos serrano)

