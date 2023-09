La agenda del lunes estados unidos -el banco de la reserva federal de chicago publica la variación del índice de actividad nacional correspondiente a agosto. -el presidente de la fed de mineápolis, neel kashkari, participa en un foro organizado por el club de bancos centrales wharton en filadelfia. (2200 gmt) mercados globales actualizados bce- el banco central europeo ha llegado a un punto en el que debe ser cauteloso a la hora de subir demasiado las tasas de interés y debe intentar evitar un aterrizaje brusco de la economía, dijo françois villeroy de galhau, miembro del consejo de gobierno de la entidad. el bce elevó este mes su tipo principal hasta un máximo histórico del 4%, tras 10 alzas sucesivas, pero en octubre anunció una pausa. japón- el gobernador del banco de japón, kazuo ueda, afirmó que existe una "gran incertidumbre" sobre si las empresas seguirán subiendo los precios y los salarios y volvió a insistir en la determinación de la entidad de mantener una política monetaria ultralaxa. también se mostró cauto sobre las perspectivas económicas exteriores, advirtiendo de las consecuencias de las agresivas subidas de los tasas en estados unidos y del lento crecimiento de la economía china. alemania- el ministro de medio ambiente, robert habeck, dijo a reuters que el gobierno alemán suspenderá de forma indefinida sus planes de imponer normas más estrictas para el aislamiento de edificios, en un esfuerzo por ayudar a apuntalar el alicaído sector de la construcción. el cambio de postura se produce antes de una reunión muy esperada entre la industria de la construcción y los líderes gubernamentales con el canciller, olaf scholz, para abordar una caída importante en el sector. ucrania- las exportaciones ucranianas de grano entre el 1 y el 24 de septiembre ascendieron a 1,57 millones de toneladas, lo que supone un fuerte descenso respecto a los 3,21 millones de toneladas del mismo periodo del año anterior, según datos del ministerio de agricultura publicados. el ministerio no dio explicaciones sobre el descenso. ue reino unido- el recién acordado foro de cooperación reguladora entre reino unido y la unión europea celebrará su primera reunión el 19 de octubre, según informó un alto cargo del ministerio de economía británico. reino unido y la ue habían acordado crear un foro para que sus reguladores financieros debatieran asuntos, pero su creación se retrasó debido a una disputa entre londres y bruselas sobre los acuerdos comerciales para irlanda del norte que ya está resuelta. lo que hay que saber del fin de semana eeuu fed- las autoridades de la fed advirtieron de nuevos aumentos de tasas, incluso después de haber dejado estables los costos de endeudamiento esta semana, y dos funcionarios dijeron que aún no están convencidos de que la batalla contra la inflación haya terminado. estas declaraciones fueron matizadas con palabras como "paciencia" y el reconocimiento de que el aumento de los precios se ha ralentizado. pero en los primeros comentarios públicos desde que la fed acordó esta semana mantener su tipo de referencia en el rango en el 5,25%-5,5%, se hizo hincapié en la posibilidad de que las tasas sigan subiendo y en el hecho de que la política monetaria probablemente seguirá siendo restrictiva por más tiempo del previsto. eeuu economía- la actividad empresarial estadounidense mostró pocos cambios en septiembre y el gran sector servicios creció al ritmo más lento desde febrero, mientras que los nuevos pedidos cayeron a mínimos para este año. según s&p global, el índice pmi compuesto de estados unidos, que analiza los sectores manufacturero y de servicios, descendió a 50,1 puntos en septiembre, frente a los 50,2 puntos de agosto. el reciente resultado está apenas sobre el nivel de 50, que separa la expansión de la contracción. el índice compuesto de nuevos pedidos cayó a su nivel más bajo desde diciembre (47,7 frente a 49,2 del mes pasado), lo que supone un segundo mes consecutivo de descenso. la presión de los costos de los insumos también aumentó por segundo mes. colombia- no es prudente aflojar la política monetaria hasta que no se lo logre afianzar la reducción de la inflación, consideró el codirector del banco central de colombia, roberto steiner, a una semana de que se realice la próxima reunión del organismo. el comentario de steiner, uno de los siete miembros del colegiado del banco emisor, se conoce un par de días después de que el ministro de hacienda ricardo bonilla —quien también integra la junta—, dijo que pedirá reducir las tasas en el encuentro del viernes para alentar la recuperación de la economía. argentina- las exportaciones mineras de argentina totalizarán unos 4.500 millones de dólares en 2023, impulsadas por la entrada en producción de una nueva mina de litio, un mineral que continuará creciendo en los próximos años, dijo a reuters el presidente de la principal cámara empresarial del sector. "el número final de exportaciones estará más cerca de los 4.400 o 4.500 millones de dólares en 2023", dijo en una entrevista reciente roberto cacciola, quien acaba de asumir como presidente de la cámara argentina de empresarios mineros (caem). la estimación es superior a los 3.878 millones de dólares exportados en 2022, según datos oficiales.

