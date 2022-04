Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (26 de abril)

La agenda del martes 26 de abril estados unidos -el departamento de comercio da a conocer las cifras de pedidos de bienes duraderos de marzo. el mercado espera que las órdenes hayan crecido un 1,0%, luego de caer un 2,1% en febrero. (1230 gmt) -s&p corelogic case-shiller difunde su índice de precios de casas en 20 áreas metropolitanas correspondiente a febrero. analistas estiman que el índice caído a 1,5% desde el 1,8% de enero. (1300 gmt)

-El Conference Board publica su índice de confianza del consumidor correspondiente a abril. Analistas consultados por Reuters prevén que el índice haya subido a 108,0 desde el 107,2 de marzo. (1400 GMT)

-El Departamento de Comercio reporta el dato de ventas de casas nuevas de marzo. Un sondeo de Reuters entre analistas proyecta que las ventas hayan caído a una tasa anual desestacionalizada de 765.000 unidades, desde las 772.000 de febrero. (1400 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta deuda a 2 años. (1700 GMT)

-El Instituto Americano del Petróleo (API) entrega su reporte semanal de inventarios de petróleo.

-El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia informa su Sondeo de Perspectivas de Negocios No Manufactureros de abril. -Alphabet Inc, Microsoft Corp, General Motors Co y Visa Inc lo hacen después del cierre de la sesión.

-La Corte Suprema escucha los argumentos del caso con el que el presidente Joe Biden busca poner fin a una política inmigratoria de la era de Donald Trump que obliga a los inmigrantes a permanecer en México a la espera de audiencias en Estados Unidos sobre sus solicitudes de asilo. (1400 GMT)

ECUADOR -El presidente Guillermo Lasso habla con periodistas en una entrevista transmitida en vivo por los canales de redes sociales del gobierno. (1300 GMT)

Resto del mundo

-El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, discute la situación en Ucrania en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS GUERRA NUCLEAR- Rusia acusó a la OTAN de participar en una batalla indirecta que conlleva un grave riesgo de guerra nuclear, mientras Washington convocaba a sus aliados en una base aérea alemana para prometer el armamento pesado que Ucrania necesita para lograr la victoria. UE PETRÓLEO RUSO- La Unión Europea pretende reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos en dos tercios para finales de este año y a cero para finales de 2027, según declaró el Comisario de Economía del bloque, Paolo Gentiloni, al diario Il Messaggero en una entrevista publicada. METALES- A las 1213 GMT, el oro al contado sumaba un 0,31%, a 1.903,30 dólares la onza, mientras que, a las 1224 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,08% a 9.874,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1214 GMT, el crudo referencial Brent subía un 1,19%, a 103,49 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,06%, a 99,59 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Los mercados europeos de renta variable respiraban aliviadas, ya que las ganancias de empresas como UBS y Maersk impulsaban la confianza, tras una venta de acciones en la sesión anterior alentada por los temores del crecimiento mundial. El índice STOXX 600 sumaba un 0,83%, a 448,82 puntos a las 1209 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron a la baja, ampliando las pérdidas tras haber tocado mínimos de dos años en la sesión anterior, ya que el aumento de los casos en Pekín empañó aún más las perspectivas de crecimiento de la segunda economía mundial. El índice referencial del mercado perdió un 0,81%, a 3.784,11 puntos, mientras el Shanghai Composite cedió un 1,44%, a 2.886,42 unidades. En Japón el Nikkei ganó un 0,41%, a 26.700,11 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES TWITTER- Elon Musk llegó a un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, en una transacción que dejará el control de la plataforma de redes sociales, que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales, en manos de la persona más rica del mundo. Las discusiones sobre el acuerdo, que la semana pasada parecían inciertas, se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk atrajo a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. WALL STREET- El Nasdaq cerró con una fuerte subida, con los valores de crecimiento protagonizando un repunte a última hora después de que Twitter acordó ser comprada por el multimillonario Elon Musk. El S&P 500 cayó durante gran parte de la sesión, pero subió tras el anuncio de Twitter.

PERÚ- El primer ministro peruano, Aníbal Torres, dijo que el Gobierno convocará a un referendo para proponer que se cambie la Constitución, renovando una propuesta de campaña destinada a impulsar el papel del Estado en la economía del país. Torres afirmó que se le envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución con el propósito de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, agregando que el proceso es largo y que la ciudadanía decidirá si convoca a la asamblea. UCRANIA- El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus misiles de alta precisión destruyeron seis instalaciones que alimentaban los ferrocarriles que se usaban para entregar armas extranjeras a las fuerzas ucranianas en el Dombás. El comando militar de Ucrania dijo que Rusia estaba tratando de bombardear la infraestructura ferroviaria de Ucrania para interrumpir el suministro de armas de países extranjeros.

MÉXICO- La Suprema Corte de Justicia de México declaró inválida una medida que crearía en el país un polémico padrón de usuarios de teléfonos celulares con datos biométricos. El padrón, conocido como Panaut, que incluiría huellas dactilares o biometría ocular, fue declarado inconstitucional por nueve magistrados. Dos más votaron por una invalidación parcial.

TRUMP- Un juez de Nueva York declaró al expresidente Donald Trump en desacato por no presentar documentos pedidos por la fiscal general del estado sobre sus prácticas empresariales, y ordenó multar a Trump con 10.000 dólares por día hasta que cumpla. Trump perdió un intento de anular el pedido de la fiscal general del estado, Letitia James, y luego no presentó todos los documentos antes de la fecha límite ordenada por el tribunal el 3 de marzo, ampliada posteriormente hasta el 31 de marzo a petición de sus abogados. (REUTERS VV CS)