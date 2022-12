Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (26 de diciembre)

La agenda del lunes estados unidos -los mercados financieros del país permanecerán cerrados por el festivo de navidad. las operaciones se reanudan el martes. brasil -la fundación getúlio vargas publica la variación de su índice de confianza del consumidor en diciembre. japón -una agencia del gobierno difunde los datos de desempleo y ventas minoristas en noviembre. china -la oficina nacional de estadísticas emite los datos de ganancias de la industrias en noviembre. mercados globales actualizados china- pasajeros con mascarillas en pekín y shanghái abarrotaban los trenes subterráneos, en un momento en que las dos mayores ciudades de china intentan aprender a convivir con el covid-19 y los trabajadores médicos de primera línea luchan para hacer frente a millones de nuevas infecciones. "la prevención y el control de la nueva epidemia de coronavirus de nuestro país se enfrentan a nuevas situaciones y nuevas tareas", declaró el presidente xi jinping, citado por la agencia oficial de noticias xinhua, en una de sus primeras referencias al reciente cambio de estrategia chino. eeuu- los equipos de carreteras y servicios públicos se enfrentaban a la tarea de restablecer la normalidad en los alrededores de búfalo, nueva york, donde una ventisca considerada la peor en 45 años sepultó máquinas quitanieves, dejó a los automovilistas varados en sus autos y al menos 13 muertos. la letal ventisca tomó forma a última hora del viernes y azotó el oeste de nueva york durante todo el fin de semana festivo de navidad, culminando un frente de heladas árticas y tormentas invernales que se extendió durante días por la mayor parte de estados unidos, hasta el sur de la frontera con méxico. afganistán- el responsable en funciones de la misión de la onu en afganistán pidió en una reunión con el ministro de economía interino del gobierno talibán que revoque la decisión de prohibir el trabajo de las mujeres en las ong, según indicó en un comunicado. "millones de afganos necesitan ayuda humanitaria y la eliminación de las barreras es vital", dijo la unama en el comunicado, que añadió que el responsable en funciones de la misión y coordinador humanitario ramiz alakbarov se había reunido con el ministro de economía mohammad hanif. coreas- corea del sur envió aviones de combate y helicópteros de ataque y realizó disparos de advertencia después de que aviones no tripulados norcoreanos violaron su espacio aéreo, informó la agencia de noticias surcoreana yonhap. seúl rastreó los drones que cruzaron desde corea del norte lo que se conoce como la línea de demarcación militar entre los dos países, según yonhap. ucrania- la guerra en ucrania no se detuvo el fin de semana pese a que el presidente ruso, vladimir putin, dijo que estaba abierto a las negociaciones, y su ejército lanzó más de 40 ataques con cohetes el día de navidad, según el ejército ucraniano. tres militares rusos murieron en la madrugada al caer los restos de un dron ucraniano que fue derribado cuando atacaba una base en la región de sarátov controlada por moscú, informaron las agencias de noticias rusas según datos del ministerio de defensa. lo que hay que saber del fin de semana brasil- los manifestantes que rechazan los resultados de las elecciones y acampan frente a las bases del ejército brasileño se han convertido en "incubadoras del terrorismo", afirmó el ministro de justicia entrante de brasil, un día después de que la policía detonó un aparato explosivo y detuvo a un sospechoso al que acusó de tener vínculos con el campamento en brasilia. "los graves acontecimientos de ayer en brasilia demuestran que los llamados campamentos 'patrióticos' se han convertido en incubadoras de terroristas", tuiteó flávio dino. "no habrá amnistía para los terroristas, sus partidarios y financiadores". rusia- moscú está lista para reanudar el suministro de gas a europa a través del gasoducto yamal-europa, dijo el viceprimer ministro ruso, alexander novak, a la agencia estatal de noticias tass. "el mercado europeo sigue siendo relevante, ya que la escasez de gas persiste, y tenemos todas las oportunidades para reanudar los suministros. por ejemplo, el gasoducto yamal-europa, que se detuvo por motivos políticos, sigue sin utilizarse", dijo novak en declaraciones publicadas el domingo. vaticano- el papa francisco pidió en su mensaje de navidad el fin de la guerra en ucrania y otros conflictos, afirmando que el mundo vive una "grave carestía de paz". al pronunciar la décima bendición navideña "urbi et orbi" (a la ciudad y al mundo) y el mensaje de su pontificado, también instó a la gente a mirar más allá del "las falsas imágenes de la fiesta" y ayudar a las personas sin hogar, los inmigrantes, los refugiados y los pobres de su entorno que buscan consuelo, calor y comida. el salvador- el presidente de el salvador, nayib bukele, anunció el sábado la instalación de un nuevo cerco militar y policial en un popular barrio de la capital, para buscar pandilleros y drogas en las vísperas de las fiestas de navidad. como parte de su estrategia de combate contra las pandillas, el mandatario desplegó unos 1.000 soldados y 130 policías que participaron en un operativo en la empobrecida comunidad tutunichapa, conocida por el narcomenudeo. perú- el gobierno peruano anunció el restablecimiento del tránsito en una vía clave para el transporte minero en la región andina del cusco, que había sido bloqueada por protestas políticas. el ministro de energía y minas, óscar vera, anunció la normalización del tránsito en el llamado corredor minero del sur tras encabezar en esa ciudad una reunión con organizaciones sociales y gremiales locales. (reuters cs)

