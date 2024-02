La agenda del lunes estados unidos -el presidente de la reserva federal de kansas city, jeffrey schmid, se refiere al panorama para la economía y la política monetaria en un discurso ante el economic club de oklahoma city. -la oficina del censo del departamento de comercio reporta los datos de las ventas de casas nuevas en enero, que de acuerdo a las estimaciones del mercado habrían llegado a una cifra anual ajustada estacionalmente de 680.000 unidades frente a las 664.000 viviendas vendidas el mes anterior. japón -la agencia de estadísticas gubernamental reporta los datos de inflación al consumidor de enero. mercados globales actualizados alemania- la confianza de los exportadores alemanes mejoró en febrero, aunque sólo unos pocos sectores esperaban un aumento de las exportaciones, según una encuesta del instituto económico ifo publicada. el indicador de expectativas de exportación del instituto subió a -7,0 puntos en febrero, desde los -8,5 puntos de enero. rusia china- el ministerio de finanzas ruso ha estado debatiendo con sus homólogos chinos la posibilidad de suscribir préstamos en yuanes, pero aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto, dijo el ministro de finanzas ruso, antón siluánov, a los medios estatales en unas declaraciones publicadas. "las negociaciones con los socios chinos llevan mucho tiempo. hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión", dijo siluanov a la agencia de noticias ria. meta ue- la empresa, propietaria de facebook, creará un equipo para luchar contra la desinformación y el abuso de la inteligencia artificial (ia) generativa en vísperas de las elecciones del parlamento europeo en junio, en un contexto de preocupación por la interferencia electoral y los contenidos engañosos generados por ia. el rápido crecimiento de la ia generativa, que puede crear texto, imágenes y vídeos en cuestión de segundos en respuesta a instrucciones, ha hecho temer que la nueva tecnología pueda utilizarse para perturbar las principales elecciones de este año en todo el mundo. hungría otan- hungría se dispone a ratificar la adhesión de suecia a la otan, superando así el último obstáculo antes del histórico paso dado por el país nórdico, cuya neutralidad se mantuvo durante dos guerras mundiales y el conflicto latente de la guerra fría. la votación del parlamento húngaro, que se espera se apruebe sin problemas tras la visita del primer ministro sueco, ulf kristersson, durante la cual ambos países firmaron un acuerdo sobre armamento, pondrá fin a meses de retrasos para completar el cambio de la política de seguridad sueca. israel palestinos- el primer ministro palestino, mohamed shtayé, dijo que dimitía para permitir la formación de un amplio consenso entre los palestinos sobre los acuerdos políticos tras la guerra de israel contra el grupo islamista hamás en gaza. la medida se produce en medio de la creciente presión de estados unidos sobre el presidente mahmud abás para que reorganice la autoridad palestina, mientras se intensifican los esfuerzos internacionales para detener los combates en gaza y comenzar a trabajar en una estructura política que gobierne el enclave tras la guerra. lo que hay que saber del fin de semana mercosur ue- el canciller paraguayo, rubén ramírez, dijo que las negociaciones entre el mercosur y la unión europea para un acuerdo de libre comercio se suspenderán hasta que concluyan las elecciones parlamentarias europeas que se celebrarán en junio. ramírez dijo que se reunió con el alto representante de la unión europea para asuntos exteriores y política de seguridad, josep borrell, en el marco de una reunión del g20 en brasil. "él me ha expresado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo por lo menos hasta tanto concluyan las elecciones parlamentarias que se celebran el 9 de junio en europa y por lo tanto es un acuerdo que queda pendiente de su seguimiento", dijo el canciller. eeuu fed- el presidente de la reserva federal de nueva york, john williams, considera que el banco central de estados unidos está en camino de recortar las tasas de interés "más adelante este año", a pesar de que los datos sobre la inflación y el mercado laboral de enero fueron mejores de lo esperado, según una entrevista publicada por axios. "mi visión general de la economía básicamente no ha cambiado sobre la base de un mes de datos", dijo williams en una entrevista realizada el jueves, en la que señaló que el progreso de la inflación hacia el objetivo del 2% de la fed puede ser "un poco accidentado". "en algún momento, creo que será apropiado dar marcha atrás en la política monetaria restrictiva, probablemente más adelante este año", dijo williams. grupo televisa- el gigante de medios de méxico señaló que su presupuesto de gastos de capital para 2024 es de 790 millones de dólares. alrededor de 630 millones de dólares se destinarán a la reconstrucción de sus redes de cable en acapulco tras el devastador huracán del año pasado, dijo su copresidente ejecutivo alfonso de angoitia, en una llamada para presentar resultados del cuarto trimestre de la empresa. otros 145 millones de dólares se destinarán a la unidad de televisión por satélite sky de la empresa. televisa también espera que los pagos del seguro cubran completamente el despliegue de su nueva red de fibra óptica para la ciudad turística costera, según de angoitia. josé cuervo- la mayor productora de tequila del mundo dijo que espera que durante este año sigan los menores costos de los insumos, que ya le ayudaron a aumentar las ganancias del último trimestre de 2023. la compañía, cuyo nombre oficial es becle, reportó un aumento en sus ganancias del 41% en el cuarto trimestre, respecto del 2022, aun cuando la demanda por bebidas espirituosas se desaceleró, atribuyendo sus utilidades a menores costos, así como a su estrategia de enfocarse en la venta de licores premium que tienen un precio más elevado. "prevemos una mejora gradual en los márgenes brutos a lo largo de 2024, con la relajación de las presiones en la cadena de suministro y la bajada de los costes de los insumos", señaló el director general para estados unidos y canadá, luis fernando félix, en una llamada con analistas. femsa- la embotelladora y minorista mexicana dijo que sus ganancias disminuyeron en el cuarto trimestre, en medio de mayores gastos de venta, lo que arrastró a sus acciones en el mercado a sus niveles más bajos en tres meses. femsa, que controla la embotelladora coca-cola femsa y opera la cadena de tiendas de conveniencia oxxo, reportó un beneficio neto en le periodo de 3.267 millones de pesos (193 millones de dólares) un 18% menos que los 3.969 millones de pesos del mismo periodo de 2022. los gastos de venta de la compañía aumentaron un 21% interanual en el periodo, a 52.741 millones de pesos. sus ingresos trimestrales mejoraron un 5% a 189.825 millones de pesos, impulsados por todas sus unidades de negocio, mientras que su ebitda ajustado se incrementó un 4% a 26.933 millones de pesos. vaca muerta- el gigante energético estadounidense exxonmobil corp está evaluando múltiples ofertas para sus activos de petróleo y gas en la región de esquisto de vaca muerta en argentina, dijo una fuente familiarizada con el plan, agregando que no había un plazo para tomar una decisión y que la venta podría no avanzar. "el proceso se inició en agosto, sigue avanzando y se están evaluando las ofertas", dijo la fuente, pidiendo no ser identificada porque el proceso es confidencial. "en el comienzo de febrero todos los que se sumaron presentaron ofertas. no hay un tiempo para brindar una respuesta para decir cómo sigue la operación, las ofertas están siendo evaluadas por los accionistas". (reuters ns bmv)

