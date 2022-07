Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (26 de julio)

La agenda del martes 26 de julio estados unidos -el grupo conference board publica la variación de su índice de confianza del consumidor durante julio. en tanto, el departamento del comercio presenta su reporte mensual sobre la venta de casas nuevas. -antes de la apertura de sesión en wall street, reportan sus resultados coca-cola, general electric, mcdonal’ds, 3m y visa. durante la tarde se conocerán las ganancias y previsiones de alphabet inc y microsoft corp. -el comité federal de mercado abierto (fomc) del banco central inicia su reunión de política monetaria, que se extiende hasta la tarde del miércoles. los mercados y analistas están especialmente atentos al mensaje de la fed, con previsiones de un alza de 75 puntos básicos de la tasa de interés clave, en una senda de drásticos ajustes monetarios para controlar la inflación. -el fondo monetario internacional, con sede en washington, emite una actualización parcial de su reporte perspectivas de la economía mundial (weo). brasil -la agencia nacional de estadísticas ibge revela su reporte sobre la variación de los precios al consumidor en el mes hasta la primera mita de julio. mercados globales actualizados ucrania grano- el centro de coordinación conjunta (jcc por su sigla en inglés), establecido como parte de un acuerdo histórico para reanudar las exportaciones de grano desde ucrania, ha comenzado a trabajar en estambul, informó el ministerio de defensa de rusia. la delegación rusa en el jcc llegará hoy a turquía y comenzará a trabajar a cuatro bandas, junto a turquía, ucrania y las naciones unidas, dijo el ministerio en un comunicado publicado en redes sociales. fed- la reserva federal no cuenta con sistemas adecuados para contrarrestar un esfuerzo "malicioso" de china para reunir información interna sobre la economía y la política monetaria de estados unidos, según un informe que fue elaborado por el personal republicano del comité de seguridad nacional del senado, y que fue rápidamente rechazado por la fed por considerarlo "imparcial, no fundamentado y no verificado." ue gas- los países de la unión europea acordaron una normativa de emergencia para reducir su consumo de gas este invierno, ante la perspectiva de un invierno de incertidumbre sobre el suministro desde rusia. "¡no ha sido una misión imposible! los ministros han llegado a un acuerdo político sobre la reducción de la demanda de gas de cara al próximo invierno", escribió en un mensaje de redes sociales la república checa, que ocupa la presidencia de turno de la ue. metales- a las 1147 gmt, el oro al contado cedía un 0,10%, a 1.716,93 dólares la onza, mientras que, a las 1045 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 2,3%, a 7.650,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1148 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,54%, a 106,77 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,81%, a 98,44 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían, ya que la caída de los minoristas y del banco suizo ubs contrarrestaba el repunte de las acciones petroleras y de unilever, que subía tras una previsión de ventas optimista. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,07%, a 426,56 puntos a las 1146 gmt. mercados asia- las acciones de shanghái subieron después de una caída de tres sesiones, ya que los promotores inmobiliarios siguieron subiendo gracias a las noticias de que pekín estaba planeando crear un fondo para ayudar a la problemática industria. el índice referencial del mercado ganó un 0,79%, a 4.245,97 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,83%, a 3.277,45 unidades. en japón el nikkei cayó un 0,16%, a 27.655,21 puntos. lo que hay que saber del lunes fmi argentina- la directora gerente del fondo monetario internacional (fmi), kristalina georgieva, dijo que el organismo valora los "esfuerzos iniciales" de la nueva ministra de economía de argentina, silvina batakis, en fortalecer la sostenibilidad fiscal del país. georgieva dijo en su cuenta oficial de twitter que mantuvo una "productiva" reunión con batakis, quien viajó el fin de semana a washington para mantener diversas reuniones.

WALMART- Recortó su pronóstico de ganancias para todo el año, debido a un incremento de ventas de productos alimenticios con menor margen y a descuentos que tuvo que aplicar para liberar inventarios en Estados Unidos. Las ganancias ajustadas por acción del segundo trimestre disminuirán entre un 8% y un 9% y las utilidades de todo el año caerán entre un 11% y un 13%. Excluyendo las desinversiones, se espera que las ganancias por acción de todo el año caigan entre un 10% y un 12%, dijo la empresa en un comunicado.

GRANOS-BRASIL- Las autoridades brasileñas y chinas están volviendo a discutir un protocolo destinado a permitir el envío de maíz desde el país sudamericano al gigante asiático antes de lo previsto inicialmente, dijo Marcos Montes, ministro de Agricultura de Brasil. El funcionario sostuvo que el protocolo está siendo rediscutido para permitir que el maíz brasileño sea enviado a China en la segunda mitad del año, y no en 2023, en momentos en que Brasil está cosechando una segunda cosecha de maíz abundante. SHELL- Dijo que tomó una decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento de gas de Jackdaw en el Mar del Norte británico, que se espera que entre en funcionamiento a mediados de la década de 2020 y podría proporcionar el 6% de la producción de gas del Reino Unido. El proyecto Jackdaw, que había sido rechazado inicialmente por las autoridades británicas, recibió la aprobación reglamentaria a principios de este año después de que Shell modificó su plan de desarrollo medioambiental.

WALLSTREET- Las acciones en Estados Unidos oscilaron y cerraron casi sin cambios, mientras los inversores se preparaban para un esperado aumento de tasas en una reunión de la Reserva Federal esta semana y los informes de ganancias de varias compañías de crecimiento de gran capitalización. Tecnología y consumo discrecional lideraron las caídas entre los principales sectores del S&P 500. (REUTERS VV JL/)