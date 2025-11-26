LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (26 de noviembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio publicará el dato de pedidos de bienes duraderos correspondiente a septiembre. -El Departamento de Trabajo dará a conocer el informe semanal de solicitudes semanales de subsidio por desempleo. -La Reserva Federal publica una nueva edición del Libro Beige. -Deere & Co. publicará sus resultados del cuarto trimestre.

BRASIL -Se publica el Índice de precios al consumidor IPCA-15 de noviembre, lectura intermedia.

ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará los datos de ventas minoristas correspondientes a septiembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

CHINA CONSUMO- China dio a conocer un plan para impulsar el consumo en la segunda mayor economía del mundo, detallando medidas que incluyen la promoción de la mejora de los bienes de consumo en las zonas rurales y sectores como "mascotas, 'anime' y juguetes de moda". Las medidas fueron anunciadas por el Ministerio de Comercio de China y varios otros ministerios, su banco central y su máximo regulador del mercado.

UE ECONOMÍA- Alemania siguió siendo el mayor contribuyente neto de la Unión Europea en 2024 a pesar de su actual crisis económica, aunque sus pagos han caído bruscamente respecto a años anteriores, según un estudio del Instituto de Economía Alemán (IW) al que tuvo acceso Reuters. La mayor economía europea pagó a las arcas de la UE 13.100 millones de euros (US$15.090 millones) más de lo que recibió el año pasado.

BANCOS BCE- Los bancos de la zona euro con grandes negocios en dólares deberían reforzar sus colchones de liquidez y capital para resistir cualquier contracción de la divisa estadounidense, dijo el Banco Central Europeo. El BCE ha estado diciendo a los bancos que vigilen su exposición al dólar desde que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su presión sobre la Reserva Federal sacudieron la confianza en la moneda de reserva mundial durante la primavera boreal.

CHINA EEUU- China compró al menos 10 cargamentos de soja estadounidense por valor de unos US$300 millones en contratos firmados desde el martes, dijeron dos operadores con conocimiento de los acuerdos, un día después de que los presidentes de ambos países hablaron por teléfono. Las compras de los volúmenes inusualmente grandes amplían una oleada de compras chinas tras el reciente deshielo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó las relaciones con China de "extremadamente sólidas" tras una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, el lunes.

BOJ TASAS- El Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de las tasas de interés tan pronto como el mes que viene, según algunas fuentes, reactivando el anterior lenguaje de línea dura a medida que vuelven las preocupaciones sobre la fuerte caída del yen y se desvanece la presión política para que el banco mantenga los tipos bajos. Un cambio en la comunicación del BoJ durante la semana pasada ha vuelto a centrar el foco en los riesgos inflacionarios de un yen débil, en contraste con las preocupaciones anteriores sobre la economía de Estados Unidos. Según informaron a Reuters dos fuentes cercanas al pensamiento del banco, estos comentarios estaban destinados a recordar a los mercados que una subida de tasas en diciembre seguía siendo posible.

EEUU UCRANIA- El plan de paz de 28 puntos respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que se hizo público la semana pasada, se basó en un documento de autoría rusa presentado al Gobierno de Trump en octubre, según tres fuentes cercanas. Los rusos compartieron el documento, que esbozaba las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, con altos cargos estadounidenses a mediados de octubre, tras una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Washington, dijeron las fuentes.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

TRUMP CHINA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que presionó al presidente chino, Xi Jinping, para que acelerara y aumentara las compras de Pekín de productos estadounidenses durante una llamada telefónica el lunes y que el líder chino había estado "más o menos de acuerdo". "Le pedí: me gustaría que compraras un poco más rápido. Me gustaría que compraras más. Y él ha estado más o menos de acuerdo en hacerlo", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial. "Creo que nos sorprenderán gratamente las acciones del presidente Xi".

EEUU MINORISTAS- Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en septiembre, tomándose un respiro tras un reciente tramo de fuertes ganancias. Las ventas al por menor subieron un 0,2%, tras un incremento no revisado del 0,6% en agosto, informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en noviembre debido a la preocupación de los hogares por el empleo y su situación financiera, probablemente en parte por la recién finalizada paralización del Gobierno federal. El Conference Board dijo que su índice de confianza de los consumidores cayó a 88,7 este mes, frente al 95,5 revisado al alza de octubre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice bajaría a 93,4 desde 94,6 informado previamente para el mes pasado.

CUBA EEUU VENEZUELA- Cuba acusó a Estados Unidos de buscar un derrocamiento violento del Gobierno venezolano y calificó la creciente presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región como una amenaza "exagerada y agresiva". El derrocamiento del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos sería extremadamente peligroso e irresponsable, además de violar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en un comunicado.

EEUU PRECIOS- Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron en septiembre debido al aumento del costo de los bienes energéticos y a que los productores repercutieron algunos aranceles. El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final aumentó un 0,3%, en línea con las previsiones de los economistas consultados por Reuters, tras una caída no revisada del 0,1% en agosto, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

ARGENTINA ECONOMÍA- La actividad económica de Argentina (EMAE) creció un 5% interanual en septiembre, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato mucho mejor a lo esperado entre analistas. UN SONDEO de Reuters estimaba un incremento del 2,2% para el EMAE del noveno mes del año. En la medición desestacionalizada, el EMAE de septiembre subió 0,5% respecto del mes previo y el indicador tendencia ciclo ganó un 0,1%, agregó el ente de estadísticas.

BRASIL BOLSONARO- El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro comience a cumplir una condena de más de 27 años de prisión por un delito de conspiración para dar un golpe de Estado, según un documento judicial. El juez Alexandre de Moraes ordenó que Bolsonaro sea encarcelado en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece detenido desde el sábado.

(REUTERS JL APF)