Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de abril)

La agenda del miércoles 27 de abril estados unidos -el departamento de comercio entrega el dato de inventarios mayoristas correspondiente a marzo. (1230 gmt)

-La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sigla en inglés) difunde la cifra de ventas pendientes de casas de marzo. Analistas consultados por Reuters prevén una caída del 1,6%, luego de la baja de 4,1% vista en febrero. (1400 GMT)

-La Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) da a conocer su reporte semanal de inventarios de petróleo. Un sondeo de Reuters proyecta que las existencias de crudo hayan aumentado en 2,0 millones de barriles, luego de la caída de 8,02 millones de barriles de la semana previa. (1430 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta bonos a 5 años. (1700 GMT)

-Boeing Co reporta sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Ford Motor Co lo hace durante la tarde y Meta Platforms Inc, la matriz de Facebook, y Qualcomm Inc lo hacen después del cierre de la sesión.

-Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen de manera informal para discutir formas de asignar responsabilidades por las atrocidades cometidas en Ucrania. Expondrán el fiscal de la CPI Karim Khan; la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova; Amal Clooney e Ida Sawyer.

Argentina

-El ministro de Economía, Martín Guzmán, habla sobre los proyectos de energía del país en una reunión con empresarios industriales en la provincia de Neuquén. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UCRANIA- Las fuerzas rusas estaban atacando una enorme planta siderúrgica en Mariúpol, donde se refugian los últimos defensores de la ciudad del sur de Ucrania y algunos civiles, dijo un representante local. Petro Andryushchenko, ayudante del alcalde de la ciudad, dijo que los ataques aéreos contra la planta de Azovstal no habían cesado, a pesar de que el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no era necesario asaltarla tras declarar la victoria en Mariúpol. BULGARIA POLONIA- Rusia interrumpió el suministro de gas a Bulgaria y Polonia por rechazar su exigencia de pagar en rublos, apuntando directamente a las economías europeas en su más dura represalia hasta ahora contra las sanciones internacionales por la guerra en Ucrania. CHINA H3N8- China ha registrado su primera infección humana por la cepa H3N8 de la gripe aviar, pero el riesgo de que se propague entre la población es bajo, según la autoridad sanitaria. METALES- A las 1214 GMT, el oro al contado restaba un 0,15%, a 1.901,36 dólares la onza, mientras que, a las 1219 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,08%, a 9.854 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1215 GMT, el crudo referencial Brent caía un 0,02%, a 104,97 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,06%, a 101,78 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían en un comercio agitado, mientras los mercados evaluaban los resultados empresariales dispares, al tiempo que las tensiones energéticas aumentaban después de que el gigante energético ruso Gazprom interrumpiera el suministro de gas a Bulgaria y Polonia. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,71%, a 444,24 puntos a las 1203 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas repuntaron con fuerza desde sus mínimos de dos años, alentadas por la esperanza de que el país dé prioridad al crecimiento económico y afine sus draconianas políticas antivirus. El índice referencial del mercado ganó un 2,94%, a 3.895,53 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 2,49%, a 2958,28 unidades. En Japón el Nikkei cayó un 1,17%, a 26.386,63 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES GAS POLONIA- Los suministros de gas en virtud del contrato de Yamal a Polonia se han detenido, mostraron datos de la red de operadores de transmisión de gas de la Unión Europea. Los flujos físicos de gas a través del gasoducto Yamal-Europa desde Bielorrusia a Polonia estaban en 0 kWh/hora a las 0107 GMT, desde 1.496.099 kWh/hora a las 0000 GMT el 25 de abril. RUSIA- Una serie de explosiones se escucharon en la madrugada en la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov, y un depósito de municiones en la provincia estaba en llamas. MICROSOFT- Microsoft Corp superó las expectativas de Wall Street para ganancias e ingresos trimestrales, impulsado por la fuerte demanda de los servicios basados en la nube tras al cambio provocado por la pandemia a modelos de trabajo híbridos. Las personas y las organizaciones recurrieron a los diversos productos de Microsoft, como las aplicaciones de mensajería para el lugar de trabajo Outlook y Teams, para comunicarse durante el cambio a trabajar y aprender desde casa, lo que convirtió a la empresa en un ganador de la pandemia. ALPHABET- Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, no cumplió con las estimaciones de Wall Street de ventas trimestrales, su primera falla desde que comenzó la pandemia, ya que los anunciantes redujeron el gasto en el contexto de la creciente preocupación por una desaceleración económica mundial. El mayor proveedor mundial de anuncios en búsquedas y videos dijo que las ventas del primer trimestre fueron de 68.010 millones, un 23% más que el año pasado, pero menos que la estimación promedio de 68.100 millones de dólares de los analistas financieros consultados por Refinitiv. WALL STREET- Wall Street cerró con fuertes caídas, especialmente el Nasdaq, ante la preocupación de los inversores por la ralentización del crecimiento mundial y una Reserva Federal más agresiva. Tesla se desplomó ante la preocupación de los inversores por la posibilidad de que el presidente ejecutivo, Elon Musk, venda parte de su participación en el fabricante de autos eléctricos para ayudar a pagar la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. EEUU MÉXICO- El Gobierno de Estados Unidos esbozó un plan para abordar la seguridad, y rechazó las críticas de que no está preparado para el plazo de finales de mayo para levantar las restricciones del COVID-19 que han bloqueado a solicitantes de asilo y otros migrantes en la frontera con México. Aunque el fin de las restricciones fue puesto en duda esta semana por un tribunal federal, el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden dijo que seguía preparándose para un aumento del ya histórico número de cruces en la frontera entre Estados Unidos y México. (REUTERS VV CS)