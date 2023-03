Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de marzo)

La agenda del lunes

Estados unidos

-El gobernador de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre "Implementación y transmisión de la política monetaria" antes del evento H. Parker Hill Lecture organizado por la Universidad Washington and Lee, en Lexington, Virginia. (2100 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta deuda a dos años. (1700 GMT) MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica las cifras de la balanza comercial de febrero. (1100 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

BANCOS- First Citizens BancShares Inc dijo que adquiriría los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank, cerrando un capítulo de la crisis de confianza que ha causado estragos en los mercados financieros mundiales. La Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC), que tomó el control de SVB a principios de este mes, dijo en un comunicado separado que ha recibido derechos de revalorización de las acciones de First Citizens BancShares con un valor potencial de hasta 500 millones de dólares como parte del acuerdo.

OTAN- La OTAN criticó a Vladimir Putin por su "peligrosa" retórica nuclear después que el presidente ruso anunciara sus planes de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, al tiempo que sus fuerzas intensificaban el bombardeo de la ciudad ucraniana de Avdiivka, situada en la línea del frente. La medida, aunque no inesperada, es una de las señales nucleares más pronunciadas de Rusia hasta la fecha y una advertencia a la OTAN por su apoyo militar a Ucrania, que ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta.

BCE- El Banco Central Europeo tendrá en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, así como la evolución de la inflación subyacente, para la futura senda de los tipos de interés, declaró el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del BCE. "Nuestras decisiones futuras de política monetaria dependerán más que nunca de cómo se vayan materializando las distintas fuentes de riesgos, incluidas las experimentadas en los últimos días en los mercados financieros", dijo De Cos.

ALEMANIA- La confianza empresarial alemana subió inesperadamente en marzo, lo que se suma a los indicios de que la mayor economía de Europa se está estabilizando a pesar de las recientes turbulencias en el sector bancario, mostró una encuesta. El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial subió a 93,3 desde una lectura de 91,1 en febrero. Una encuesta de Reuters entre analistas apuntaba a una lectura de 91,0 en marzo.

NORD STREAM- Moscú podría reclamar una indemnización por los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream a causa de dos explosiones ocurridas el pasado mes de septiembre, pero el futuro de los proyectos no está claro, según un diplomático ruso citado por la agencia de noticias RIA Novosti. Los gasoductos, que conectan Rusia y Alemania bajo el mar Báltico, sufrieron explosiones inexplicables que Moscú calificó de acto de "terrorismo internacional". "No descartamos plantear más adelante la cuestión de la compensación por los daños causados por la explosión", dijo en una entrevista con RIA Dmitri Birichevski, jefe del departamento de cooperación económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

PETRÓLEO- La producción de las refinerías petroleras chinas aumentará este año un 7,8%, según un panel de expertos del grupo energético estatal CNPC, invirtiendo así el descenso del año pasado en un momento en que el segundo consumidor mundial de crudo se prepara para una recuperación de la demanda de combustible. El Instituto de Investigación de Economía y Tecnología (ETRI, por sus siglas en inglés) de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) señaló en su informe anual de perspectivas del sector que la producción de las refinerías alcanzará los 733 millones de toneladas, o 14,66 millones de barriles por día (bpd), en 2023.

Lo que hay que saber del fin de semana

RUSIA- Moscú emplazará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, dijo el presidente Vladimir Putin, en la primera vez desde mediados de la década de 1990 que Rusia basará tales armas fuera de su territorio. Putin hizo el anuncio en un momento de crecientes tensiones con Occidente por la guerra de Ucrania y mientras algunos comentaristas rusos especulan sobre posibles ataques nucleares. Las armas nucleares "tácticas" se utilizan para logros específicos en el campo de batalla y no son las que tienen capacidad para arrasar ciudades. No está claro cuántas armas de este tipo tiene Rusia, dado que se trata de un ámbito aún envuelto en la tradición de secretismo de la Guerra Fría.

HONDURAS- El gobierno de Honduras dijo que ponía fin a las relaciones diplomáticas que mantenía desde hace décadas con Taiwán, en momentos en que el país centroamericano busca promover el establecimiento de relaciones con China. "El Gobierno de la República de Honduras reconoce la existencia de una sola China en el mundo", dijo un comunicado de la cancillería. "Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y a partir de la fecha, el Gobierno de Honduras ha comunicado a Taiwán la ruptura de las relaciones diplomáticas".

EEUU ECONOMÍA- Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron de forma inesperada en febrero, pero los datos del mes anterior se revisaron fuertemente a la baja, lo que sugiere que el gasto empresarial en bienes de equipo podría tener dificultades para repuntar en el primer trimestre. Los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado de los planes de gasto de las empresas, crecieron un 0,2% el mes pasado, informó el Departamento de Comercio.

EEUU PMI- La actividad empresarial estadounidense cobró impulso en marzo al repuntar los pedidos por primera vez en seis meses, según un sondeo que también sugiere que la inflación podría seguir desacelerándose gradualmente. S&P Global indicó que su índice PMI compuesto de producción de Estados Unidos, que analiza los sectores manufacturero y de servicios, aumentó hasta un 53,3 este mes. Fue la lectura más alta desde mayo y siguió a una lectura final de 50,1 en febrero. FED- Autoridades de la Reserva Federal dijeron que no había indicios de que la tensión financiera estuviera empeorando cuando se reunieron esta semana, un hecho que les permitió seguir centrados en reducir la inflación con otra alza de las tasas de interés. Tres presidentes de bancos regionales de la Fed dijeron que concluyeron que el colapso el 10 de marzo del Silicon Valley Bank junto con otros acontecimientos no socavaron la confianza en la fortaleza del sistema bancario del país en su conjunto, y uno de ellos descartó que la quiebra del prestamista con sede en California fuera relevante para la forma en que se gestionan otros bancos.

PERÚ- El Banco Central de Perú redujo su estimación de crecimiento económico para este año a un 2,6%, desde un cálculo previo de 2,9%, en medio de un clima de protestas sociales y efectos negativos por las fuertes lluvias que golpean al país. Para el 2024 el banco mantuvo su proyección de expansión para la nación minera en un 3,0%, según un reporte de metas.

ARGENTINA- La agencia Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda soberana de Argentina en moneda extranjera de "CCC-" a "C", para reflejar su opinión de que un impago de la deuda es inminente por sus planes de canje. La decisión es consecuencia de un "decreto que obliga a las entidades del sector público nacional a realizar operaciones con sus tenencias de títulos de deuda soberana, lo que implicaría canjes unilaterales y conversión forzosa de divisas que constituyen eventos de impago según los criterios de Fitch".

BRICS- El Nuevo Banco de Desarrollo, el banco multilateral creado por el grupo de naciones BRICS, dijo que su junta de gobernadores eligió por unanimidad a la exmandataria brasileña Dilma Rousseff como su nueva presidenta. Rousseff, que fue presidenta de Brasil desde 2011 hasta ser destituida en 2016 durante una dura recesión, sustituirá a Marcos Troyjo y completará el mandato de Brasil en la presidencia rotatoria de la entidad hasta el 6 de julio de 2025. (REUTERS CS)

Reuters