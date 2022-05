Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de mayo)

La agenda del viernes 27 de mayo estados unidos -el departamento de comercio revela la variación de su índice de gasto personal (pce) en abril. economistas encuestados estiman que, excluyendo los componentes volátiles de la energía y los alimentos, el indicador de inflación preferido por la reserva federal se habrá mantenido sin cambios en el cuarto mes. el gobierno también da a conocer las cifras de ingresos personales. -otro reporte del gobierno difunde las cifras de inventarios mayoristas de abril, que se espera marquen una desaceleración respecto a marzo. -la universidad de michigan publica su reporte preliminar sobre la confianza del consumidor en mayo. europa -el presidente ruso, vladimir putin, interviene por enlace de video en una reunión del consejo supremo económico de eurasia que se realiza en kirguistán. mercados globales actualizados ucrania- el presidente ucraniano, volodímir zelenski, instó a occidente a dejar de "jugar" con rusia e imponer sanciones más duras a moscú para poner fin a su "guerra sin sentido" en ucrania, añadiendo que su país seguirá siendo independiente, siendo la única cuestión a qué precio. china datos falsos- china castigó a varios cargos locales con descensos de categoría o despidos por falsificar datos económicos, dijo la oficina de estadísticas del país, como parte de un esfuerzo para frenar el fraude de datos en un contexto de bache económico. oms viruela del mono- un alto cargo de la organización mundial de la salud dijo que la prioridad debe ser contener la viruela del mono en los países no endémicos y afirmó que esto puede lograrse mediante una acción rápida. metales- a las 1123 gmt, el oro al contado sumaba un 0,43%, a 1.859,71 dólares la onza, mientras que, a las 1118 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,72%, a 9.419,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1125 gmt, el crudo referencial brent caía un 0,11%, a 117,15 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 0,46%, a 113,57 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas subían en las primeras operaciones, con vistas a su tercera sesión consecutiva de alzas, mientras la confianza aumentaba tras reducirse las apuestas de que los bancos centrales endurezcan sus políticas monetarias más de lo señalado. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,83%, a 441,33 puntos, a las 1122 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron porque los inversores esperan medidas de estímulo para ayudar al crecimiento, mientras que los comentarios de un funcionario estadounidense sobre china fueron interpretados por algunos como positivos. el índice referencial ganó un 0,21%, a 4.001,29 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,23%, a 3.130,23 unidades. el nikkei japonés agregó un 0,66%, a 26.781,68 puntos. lo que hay que saber del jueves wall street - wall street cerró con una fuerte subida, después de que una serie de sólidos resultados del sector minorista y el menor temor a alzas excesivamente agresivas de las tasas de interés por parte de la fed pusieron a los inversores en disposición de comprar. los tres principales índices bursátiles estadounidenses anotaron sólidas ganancias, y los valores de consumo discrecional y de microchips, sensibles al ciclo económico, superaron al mercado en general.

UCRANIA- Las fuerzas rusas se acercaron a las tropas ucranianas en el este, tomando brevemente posiciones en la última carretera de salida de un par de ciudades ucranianas cruciales antes de ser rechazadas, dijo un funcionario ucraniano. Tras fracasar en la toma de la capital ucraniana, Kiev, Rusia intenta hacerse con el control total de la región industrial de Dombás, compuesta por dos provincias en el este de Ucrania que Moscú reclama en nombre de los separatistas.

FED- La Reserva Federal podría pausar el endurecimiento de su política monetaria en septiembre si se produce un deterioro económico y la inflación disminuye, dijeron los estrategas de BofA, un día después de que el banco central estadounidense publicó las minutas de su reunión de política monetaria de mayo. Todos los responsables de política monetaria de la Fed acordaron subir las tasas en medio punto porcentual en la reunión del 3 y 4 de mayo para contrarrestar la inflación galopante, y la mayoría dijo que podrían ser adecuadas nuevas alzas de esa magnitud en junio y julio. CHEVRON- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovaría la licencia de Chevron para operar en Venezuela bajo términos similares y restringidos de su autorización ya existente tan pronto como el viernes, según dos personas conocedoras del asunto. La licencia actual de Chevron vencerá el 1 de junio si no se renueva antes. La empresa es la última productora de energía de Estados Unidos que aún está en Venezuela y ha estado operando bajo un documento que le permite preservar sus activos de crudo y gas en el país sudamericano, sancionado por Washington. CHINA COVID- Los beneficios de las empresas industriales chinas cayeron en abril a su ritmo más rápido en dos años, mientras los elevados precios de las materias primas y el caos en la cadena de oferta provocado por las restricciones del COVID-19 redujeron los márgenes y perturbaron la actividad de las fábricas. Los beneficios se redujeron un 8,5% frente al año anterior, dijo la oficina de estadísticas, lo que se compara con un aumento del 12,2% en marzo, según cálculos de Reuters basados en datos oficiales. La caída es la mayor desde marzo de 2020.

MÉXICO- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera definir si asiste a la Cumbre de las Américas que se celebrará a inicios de junio en Estados Unidos, amenazada de boicot por algunos países que han puesto como condición para participar que no se excluya a nadie. El mandatario mexicano ha advertido que si algún país no es invitado, enviaría en su lugar a su canciller, Marcelo Ebrard. Más temprano, la administración de Joe Biden informó que no invitó a ningún representante del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ni del de Nicaragua, sus adversarios ideológicos.

BRASIL- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue liderando la carrera a la presidencia de Brasil y suma un 48% de las preferencias de los votantes frente al 27% del mandatario Jair Bolsonaro, según una encuesta divulgada por Datafolha. El sondeo, realizado entre el 25 y el 26 de mayo -tras la retirada del precandidato a la presidencia por el PSDB, el exgobernador de Sao Paulo João Doria-, no puede compararse con el anterior, ya que aporta escenarios con variables diferentes.

(reuters vv cs)