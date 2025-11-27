LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (27 de noviembre)

LA AGENDA DEL JUEVES ESTADOS UNIDOS

-Los mercados permanecen cerrados por el Día de Acción de Gracias.

BRASIL

-Se publica el dato del Superávit primario de octubre.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística difunde el dato de la balanza comercial de octubre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS VENEZUELA AEROLÍNEAS- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó que revocaba la concesión para operar en el país a un grupo de seis líneas aéreas de Europa, Turquía, Colombia y Brasil, luego de que no reanudaron los vuelos en el plazo de 48 horas que solicitó la autoridad venezolana. Varias aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos desde Venezuela el fin de semana después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtiera el viernes pasado a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

EUROZONA FINANCIACIÓN- Los préstamos bancarios a las empresas de la zona euro se mantuvieron estables el mes pasado, lo que se suma a la evidencia de que el bloque monetario de 20 países sigue creciendo de forma constante, aunque sea a un ritmo modesto, según datos del Banco Central Europeo. El crecimiento del crédito a las empresas se mantuvo en el 2,9% en octubre en comparación con el mes anterior, mientras que el crecimiento de los préstamos a los hogares se aceleró hasta un máximo de dos años y medio del 2,8% desde el 2,6%.

CHINA INDUSTRIA- Los beneficios de la industria china se contrajeron en octubre, tras un crecimiento de dos dígitos en los dos meses anteriores, mostraron datos oficiales, en un contexto de demanda interna estancada y una caída de las exportaciones. La caída podría alimentar las peticiones de más medidas de apoyo del Estado para fomentar el consumo interno y desligar a la potencia manufacturera de su dependencia de las exportaciones, ya que China se enfrenta a aranceles y crecientes barreras comerciales. UE FRAUDE- Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo han acordado nuevas normas para obligar a los bancos y otros proveedores de servicios de pago a proteger mejor a sus clientes contra el fraude en internet, las comisiones ocultas y las filtraciones de datos, informó la Eurocámara. El nuevo conjunto de normas responsabilizará a los proveedores de servicios de pago de cubrir las pérdidas de los clientes si no aplican mecanismos adecuados de prevención del fraude y les obligará a congelar las transacciones sospechosas.

TAIWÁN EEUU- Taiwán ya ha mantenido conversaciones preliminares con Estados Unidos sobre el armamento que desea comprar como parte de un presupuesto de defensa suplementario de 40.000 millones de dólares, dijo el ministro de Defensa, Wellington Koo. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció la víspera el nuevo plan de gastos, que abarca el periodo 2026-2033, para subrayar la determinación de la isla de defenderse ante la creciente amenaza de China.

HONG KONG INCENDIO- Un enorme incendio en un complejo de apartamentos de Hong Kong, en el que han muerto al menos 55 personas y casi 300 han desaparecido, puede haber sido provocado por una empresa constructora "gravemente negligente" que utilizó materiales peligrosos, según informó la policía. Casi un día entero después del inicio del incendio, los bomberos se esforzaban por llegar hasta los posibles residentes atrapados en los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court debido al intenso calor y al denso humo del incendio que empezó el miércoles por la tarde.

CHILE ELECCIONES- La expansión gradual del acceso al aborto en Chile corre riesgo de sufrir un revés a medida que el candidato de derecha José Antonio Kast, un católico conservador que se opone incluso a la anticoncepción del día después, avanza hacia una probable victoria en la segunda vuelta presidencial en diciembre. El aborto en Chile, que fue prohibido durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), se despenalizó parcialmente en 2017, cuando pasó a ser legal sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES

MÉXICO BANCOCENTRAL- Banxico ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0,3% desde un 0,6% previo y también bajó la de la inflación general a un 3,5% al cierre del año frente a un 3,7% previo. La entidad monetaria había ajustado al alza apenas en el informe pasado su pronóstico de crecimiento de la economía para el 2025, pero en el actual reporte dijo que lo hizo nuevamente debido a que la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre representó una "debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada", además de que a lo largo del horizonte de pronóstico se contempla una moderada aceleración en el ritmo de expansión.

FED LIBROBEIGE- La actividad económica de Estados Unidos apenas varió en las últimas semanas, aunque el empleo fue más débil en cerca de la mitad de los 12 distritos de la Reserva Federal y el gasto de los consumidores disminuyó, dijo el banco central estadounidense, lo que probablemente refuerza las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral. "La actividad económica varió poco desde el informe anterior, según la mayoría de los 12 distritos de la Reserva Federal, aunque dos distritos registraron un modesto descenso y uno informó de un modesto crecimiento", dijo la Fed en su más reciente informe "Libro Beige", un compendio de resultados de encuestas, entrevistas y otros datos cualitativos de sus 12 bancos regionales.

REINO UNIDO IMPUESTOS- La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, presentó un presupuesto que recauda más impuestos de los trabajadores, los ahorristas y los inversores, con el fin de disponer de un mayor margen para cumplir sus objetivos de endeudamiento. El organismo de control fiscal del país, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (ORP), recortó sus previsiones de crecimiento de la economía británica para los próximos años.

EEUU CHINA- Washington concedió una prórroga de un año a las exclusiones arancelarias para algunas importaciones industriales y médicas chinas, incluidos equipos para fabricar productos de energía solar, como parte de una tregua comercial entre Estados Unidos y China acordada a principios de este mes. El presidente Donald Trump impuso los aranceles de la "Sección 301" en su primer mandato por las prácticas de propiedad intelectual de Pekín.

ARGENTINA DEUDA- El Tesoro de Argentina adjudicó títulos por 13,99 billones de pesos en efectivo (unos 9.634 millones de dólares) en una licitación de deuda, dijo el ministerio de Economía. La licitación, que buscaba cubrir vencimientos por alrededor de 14,5 billones de pesos, consistió en la colocación de ocho títulos en pesos y dos ajustados por tipo de cambio (dólar link). La operación por el instrumento ligado al dólar con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 fue declarada desierta.

ECUADOR CRÉDITO- El gobierno de Ecuador accedió a financiamiento por 1.400 millones de dólares de dos organismos multilaterales para fortalecer el sistema eléctrico nacional, mejorar la sostenibilidad fiscal y generar empleo, dijeron el Ministerio de Economía del país y el Banco Mundial. El Banco Mundial aprobó un paquete de 1.100 millones de dólares, de los cuales unos 900 millones de dólares serán destinados para respaldar políticas para promover una gestión fiscal "responsable" y generar empleo.

APPLE INDIA- Apple está impugnando la nueva ley de sanciones antimonopolio de la India, que expone a la empresa estadounidense a una multa de hasta 38.000 millones de dólares, según una presentación judicial ante el Tribunal Superior de Delhi a la que Reuters tuvo acceso. La impugnación es la primera a la ley de sanciones antimonopolio de la India, que desde el año pasado permite a la Comisión de Competencia de la India (CCI) usar el volumen de negocios global a la hora de calcular las sanciones que impone a las empresas por abusar de su posición dominante en el mercado. (REUTERS JL APF)