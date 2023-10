La agenda del viernes estados unidos -el departamento de comercio publica el reporte de consumo y gastos personales de septiembre, que provee un importante indicador de las tendencias de inflación. -las grandes petroleras del país, exxon mobil y chevron, presentan sus resultados trimestrales y ponen fin a la temporada de reportes corporativos de wall street. -la universidad de míchigan difunde los datos de confianza del consumidor en lo que va de octubre. -el vicepresidente de supervisión de la reserva federal, michael barr, interviene en una conferencia sobre macroeconomía. (1300 gmt) méxico -el instituto nacional de estadísticas, inegi, difunde los datos de la balanza comercial de septiembre. mercados globales actualizados eeuu siria- dos aviones de combate estadounidenses atacaron instalaciones de armas y municiones en siria en represalia por los ataques contra fuerzas estadounidenses por parte de milicias respaldadas por irán, mientras crecía la preocupación de que el conflicto entre israel y hamás pudiera extenderse en oriente medio. el presidente de estados unidos, joe biden, ordenó atacar las dos instalaciones utilizadas por el cuerpo de la guardia revolucionaria de irán y las milicias a las que respalda, informó el pentágono, que advirtió de que washington tomará medidas adicionales si continúan los ataques de los aliados de irán. bce inflación- la inflación de la zona euro casi habrá vuelto a situarse en el objetivo del 2% fijado por el banco central europeo para 2025, pero el crecimiento económico seguirá siendo débil y se situará por debajo del 1% llegado el próximo año, mostró la encuesta trimestral del bce a expertos en previsión económica. el bce mantuvo sin cambios las tasas de interés, tras la serie de subidas más pronunciadas de la que se tiene constancia, con el argumento de que la inflación volvía por fin a la senda del 2%, aunque los elevados costes de la energía seguían suponiendo un riesgo al alza.

BCE RECESIÓN- Las grandes empresas de la zona euro están subiendo los precios a un ritmo más lento y preparándose para una recesión, ya que los elevados costes de los préstamos y la inflación frenan la demanda, según una encuesta del Banco Central Europeo publicada. Los resultados de la encuesta, que se presentaron a los responsables de la política monetaria del BCE en su reunión de esta semana, reforzaron probablemente los argumentos a favor de mantener las tasas de interés y aplazar cualquier debate sobre otras formas de endurecimiento monetario. UE- La estrategia de la Unión Europea respecto a la guerra en Ucrania "ha fracasado" y el bloque debe crear un plan B, ya que los ucranianos no ganarán en el frente, dijo el primer ministro Viktor Orban a la radio estatal húngara. Orban, que hablaba en Bruselas al margen de una cumbre de la UE, dijo que había una "gran batalla" sobre todo por el apoyo a Ucrania. Orban dijo que no veía ninguna razón para que Hungría enviara el dinero de sus contribuyentes a apoyar a Ucrania COP 28- Es poco probable que India firme un compromiso mundial para reducir las emisiones derivadas de los sistemas de refrigeración en la reunión sobre el clima de la COP 28, alegando la necesidad de que el país más poblado del mundo disponga de tecnología asequible, dijeron a Reuters dos fuentes del Gobierno. El compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la refrigeración en al menos un 68% para 2050 en comparación con los niveles de 2022 fue desarrollado por la Coalición Cool del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la COP28. AEROLÍNEAS- Las acciones de IAG, propietaria de Iberia y British Airways, y Air France-KLM caían con fuerza, con Air France-KLM alcanzando mínimos históricos, ante el temor de los inversores a unas perspectivas débiles a pesar de los beneficios trimestrales récord. Se espera que las aerolíneas europeas presenten unas cifras trimestrales sólidas, en un momento en que los consumidores han seguido viajando a pesar de la crisis del coste de la vida, pero las perspectivas se han visto empañadas por la subida de los precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio y los riesgos de recesión. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES ARGENTINA ELECCIONES- El candidato del oficialismo de centroizquierda, Sergio Massa, registra una intención de voto del 42,3% frente al 34,3% del ultraliberal Javier Milei para el balotaje presidencial de Argentina del 19 de noviembre, según una encuesta. El estudio de la consultora Analogías, uno de los primeros tras los comicios generales del domingo pasado, se conoce un día después de una fractura en el otro partido que tenía expectativas de gobernar antes de quedar fuera del balotaje (Juntos por el Cambio), por el polémico respaldo de su candidata de centroderecha, Patricia Bullrich, a Milei. El 17,5% de los encuestados manifestó no tener decidido su sufragio y el 5,8% restante dijo que votará en blanco, según el estudio realizado entre el 23 y el 25 de octubre sobre 1.954 casos. BCE TASAS- El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios, tal y como se esperaba, interrumpiendo una racha sin precedentes de 10 subidas consecutivas, y mantuvo su orientación de cara al futuro, que apunta a una política monetaria estable. El BCE ha subido las tasas en un total de 4,5 puntos porcentuales desde julio de 2022 para combatir el crecimiento desbocado de los precios, pero el mes pasado dio a entender que haría una pausa, ya que los elevados costes récord de los préstamos están empezando a hacer mella en la economía. EEUU ECONOMÍA- La economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en casi dos años en el tercer trimestre, ya que los salarios más altos de un mercado laboral tenso ayudaron a impulsar el gasto de los consumidores, desafiando una vez más las advertencias de una recesión que han persistido desde 2022. El Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada del 4,9% el trimestre pasado, la más rápida desde el cuarto trimestre de 2021, dijo la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación anticipada del crecimiento del PIB del tercer trimestre. Economistas encuestados por Reuters proyectaban que el PIB se expandiría a una tasa del 4,3%. BRASIL ECONOMÍA- La inflación anual de Brasil se ajustó en líneas generales a las expectativas del mercado en su lectura de principios de octubre, reanudando una tendencia a la baja, y los economistas prevén ahora que el índice clave de precios al consumidor termine este año dentro del objetivo del Banco Central. El índice IPCA-15 alcanzó el 5,05% en el año hasta mediados de octubre, mostraron datos de la agencia de estadísticas IBGE, por debajo del 5,19% registrado a finales de septiembre y en línea con el 5,04% previsto por los analistas encuestados por Reuters. EEUU AEROLINEAS- Las aerolíneas estadounidenses de bajo costo están ralentizando el crecimiento de su capacidad para proteger su capacidad de fijar de precios ante un debilitamiento de la demanda interna por viajes. Al mismo tiempo, el aumento de los gastos laborales y de combustible, junto con los problemas de los motores de los aviones, están elevando sus costos y mermando sus ganancias. Southwest Airlines, la mayor aerolínea del país, espera ahora que el crecimiento interanual de la capacidad en el trimestre enero-marzo se sitúe entre el 10% y el 12%, por debajo de su estimación anterior del 14% al 16%. ARCA CONTINENTAL- La embotelladora mexicana Arca Continental seguirá incrementando los precios de sus productos en línea o por sobre la inflación en todas sus unidades, dijo durante una llamada con analistas el director general de la compañía, Arturo Gutiérrez. A nivel particular, los aumentos de precios de Arca en Estados Unidos serán más conservadores que en los últimos años, pero en línea con la inflación, aseguró Gutiérrez. CEMEX- La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, podría tener un crecimiento plano o moderado en sus volúmenes de ventas en Estados Unidos y otros mercados durante el 2024, dijo el director ejecutivo de la empresa, Fernando González Olivieri. En un llamado con analistas para presentar los resultados trimestrales de la empresa, González Olivieri apuntó también que se espera que la aceleración esperada de proyectos de infraestructura del Gobierno mexicano contribuya positivamente a los volúmenes de Cemex en 2024. La cementera informó que sus ganancias disminuyeron un 75% interanual en el tercer trimestre, afectadas por mayores impuestos y una venta de activos que alimentó las cuantías del año anterior. (REUTERS NS BMV)