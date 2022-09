Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de septiembre)

La agenda del martes 27 de septiembre estados unidos -la asociación de la industria conference board publica la variación de su principal índice de confianza del consumidor en agosto. -el departamento del comercio revela las cifras de perdidos de bienes duraderos de agosto. -el presidente de la reserva federal, jerome powell, interviene en una conferencia sobre la transición del sistema financiero global al dinero digital que se desarrolla en parís, francia. (1330 gmt) -los gobernadores de la fed charles evans, james bullard y mary daly participan en paneles sobre política monetaria en eventos en londres. méxico -una unidad de uber technologies realiza una conferencia sobre el futuro de las plataformas de transporte por aplicaciones. ejecutivos probablemente se referirán al escenario que supondrá un proyecto de reforma laboral que concierne al sector de comercio electrónico. mercados globales actualizados fed evans- la reserva federal de estados unidos tendrá que subir las tasas de interés al menos otro punto porcentual este año, dijo el presidente de la fed de chicago, charles evans, una postura más agresiva de la que había adoptado antes y que destaca la decisión del banco central de sofocar la inflación. evans también dijo que no ve cifras de desempleo "similares a las de una recesión" en el futuro, a pesar de que las acciones de la fed den lugar a un crecimiento económico por debajo de la tendencia y debiliten el mercado laboral con el fin de volver a situar la inflación en el objetivo del 2% del banco central. nord stream- el kremlin dijo que no descarta el sabotaje como motivo de los daños sufridos por la red de gasoductos nord stream, construida por rusia, que han provocado fugas inexplicables en el mar báltico. los gasoductos, diseñados para llevar el gas desde la península de yamal, en siberia occidental, directamente a alemania, la mayor economía de europa, han sido el centro de una guerra energética entre rusia y sus tradicionales clientes europeos a causa del conflicto en ucrania. onu- la oficina de derechos humanos de las naciones unidas afirmó que la invasión de ucrania por parte de rusia ha provocado una situación nefasta en materia de derechos humanos, habiendo dado lugar a una amplia gama de violaciones de derechos como ejecuciones extrajudiciales y torturas, que podrían constituir crímenes de guerra. metales- a las 1141 gmt, el oro al contado sumaba un 1,18%, a 1.640,99 dólares la onza, mientras que, a las 1140 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 1%, a 7.415 dólares la tonelada. petróleo- a las 1143 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,23%, a 85,09 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,29%, a 77,77 dólares por barril. mercados europa- el índice paneuropeo stoxx 600 subía, liderado por los fabricantes de automóviles y los de materiales, tras una racha de ventas de tres días provocada por los temores a una recesión mundial, mientras que el grupo de pagos italiano nexi encabezaba el índice de referencia gracias a las buenas perspectivas empresariales. el índice continental stoxx 600 subía un 0,65%, a 391,32 puntos a las 1146 gmt. mercados asia- las acciones chinas repuntaron con fuerza tras una racha de cuatro sesiones de pérdidas, y el índice de referencia registró su mejor rendimiento diario en seis semanas, ya que los valores de los sectores de la salud, el consumo y el turismo se dispararon en vísperas de una semana de vacaciones por el día nacional y en medio de la relajación de las restricciones de la covid-19 en hong kong y macao. el sentimiento se vio reforzado por una nota de morgan stanley en la que se espera que los responsables políticos de china tomen medidas en los próximos meses que permitan al país reabrirse luego del covid-19 a partir de la primavera de 2023. el índice referencial del mercado ganó un 1,45%, a 3.892,29 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 1,40%, a 3.093,86 unidades. en japón el nikkei avanzó un 0,53%, a 26.571,87 puntos. lo que hay que saber del lunes reserva federal- autoridades de la reserva federal se desmarcaron de la creciente volatilidad en los mercados globales, desde la caída de las acciones estadounidenses a la turbulencia monetaria en el extranjero, y dijeron que su prioridad seguía siendo controlar la inflación interna. al ser consultado en un evento del washington post si creía que los inversores estadounidenses habían tenido una visión demasiado optimista de la política monetaria de la fed hasta que comenzó una reciente fuerte liquidación, el presidente de la fed de atlanta, raphael bostic, aseguró que eso no venía al caso. wall street- wall street se adentró más en un mercado bajista, con el s&p 500 y el dow cerrando con bajas, porque los inversores temen que la agresiva campaña de la reserva federal contra la inflación pueda sumir a la economía estadounidense en una fuerte recesión. tras dos semanas de pérdidas constantes en la bolsa estadounidense, el índice dow jones confirmó que se encuentra en un mercado bajista desde principios de enero. nasa dart- la nave espacial dart de la nasa atravesó el sistema solar a una velocidad hipersónica y se estrelló contra un asteroide lejano, en una prueba del primer sistema de defensa planetaria del mundo, diseñado para evitar una posible colisión de un meteorito con la tierra. el final de este vuelo espacial, el primer intento de la humanidad de alterar el movimiento de un asteroide o de cualquier cuerpo celeste, fue retransmitido por la nasa desde el centro de operaciones de la misión en las afueras de washington, 10 meses después del lanzamiento de dart. venezuela y colombia - venezuela y colombia reabrieron el sus fronteras al transporte de carga en un acto al que asistió el presidente colombiano, gustavo petro, quien dijo que los primeros beneficiados de la normalización del paso de mercancías deben ser los habitantes de la extensa y agobiada zona limítrofe. "hoy es un día histórico para la región, para américa del sur, para américa en general. la globalización es, antes que nada, una relación entre vecinos", dijo petro en un discurso después del acto de reapertura de la frontera que fue cerrada en 2019 por lo que denominó una "locura sectaria". boe- la libra esterlina tocó un mínimo histórico frente al dólar, después de que una declaración del banco de inglaterra (boe) decepcionó al mercado, que esperaba una subida de tasas de emergencia para apuntalar la maltrecha moneda británica.nen una jornada caótica, la libra esterlina cayó a un mínimo histórico en el comercio asiático, y luego recuperó algo de terreno por las expectativas de que el banco de inglaterra interviniera para calmar un mercado en vilo desde que el gobierno anunció sus planes fiscales el viernes. méxico tasas- el banco central de méxico subiría nuevamente esta semana su tasa de interés clave, tratando de hacer frente a la persistente inflación y siguiendo los pasos de la reserva federal (fed) estadounidense, mostró un sondeo de reuters. según la encuesta, la totalidad de los 20 analistas consultados anticipan que la autoridad monetaria del país latinoamericano, conocida como banxico, subirá el jueves el costo de los créditos tres cuartos de punto porcentual, desde un 8,50%. 