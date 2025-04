Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (28 de abril)

LA AGENDA DEL LUNES CANADÁ -Elección de la Cámara de los Comunes. ESTADOS UNIDOS -El Banco de la Reserva Federal de Dallas publica su índice de negocios del sector manufacturero de abril. (1430 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difunde el dato de desempleo de marzo. (1200 GMT) -El INEGI reporta el dato de la balanza comercial de marzo. (1200 GMT) BRASIL -El Banco Central informa las cifras de inversión extranjera directa de marzo. (1130 GMT) -El Banco Central da a conocer el dato de cuenta corriente de marzo. (1130 GMT) -Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del BRICS en Río de Janeiro. RESTO DEL MUNDO -Foro Anual del Consejo Económico y Social sobre financiación para el desarrollo, incluyendo la reunión especial de alto nivel del Consejo con el Banco Mundial, FMI, OMC y UNCTAD en Nueva York. (Hasta el 29 de abril) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA EEUU- Las autoridades chinas trataron de apaciguar los temores de que los amplios aranceles de Estados Unidos puedan hacer descarrilar los esfuerzos para apuntalar una frágil recuperación económica, incluso cuando los analistas advierten que los fuertes gravámenes aumentan el riesgo de una gran desaceleración del crecimiento. Zhao Chenxin, vicedirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, planificadora estatal de China, se mostró "con plena confianza" en que el país alcanzará su objetivo de crecimiento económico en torno al 5% para 2025. BCE VILLEROY- Las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están creando incertidumbre en las economías de todo el mundo, pero todavía hay margen para nuevos recortes de las tasas de interés en Europa, ya que la inflación en la eurozona se dirige a la baja, dijo el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) François Villeroy de Galhau. "Nos encontramos en un momento de gran incertidumbre. (...) Las medidas del señor Trump no están funcionando. Las medidas de este Gobierno de Trump están perjudicando a la economía de Estados Unidos y desafortunadamente también a la economía mundial", dijo Villeroy, que también es gobernador del Banco de Francia, a RTL Radio. ALEMANIA- Berlín ha solicitado a la Comisión Europea una exención de los límites de endeudamiento de la Unión Europea para aumentar el gasto en defensa en los próximos años, según una carta del ministro de Finanzas alemán, Jörg Kukies, a la que tuvo acceso Reuters. Kukies dijo a Reuters en una entrevista que era probable que Alemania solicitara la exención. CEMEX- La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, dijo que sufrió una caída interanual del 18% en su flujo de operación del primer trimestre, debido principalmente a un débil desempeño en el mercado local. Cemex reportó un flujo de operación de 601 millones de dólares frente a los 731 millones de dólares registrados entre enero y marzo de 2024, golpeado por la depreciación del peso mexicano y un declive en los volúmenes de venta en el país. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses bajó por cuarto mes consecutivo en abril, en un contexto de preocupación por el impacto económico de los aranceles. El índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan se situó en 52,2. Aunque subió respecto de la lectura de 50,8 de hace dos semanas, bajó considerablemente frente a los 57,0 de marzo. EEUU FED- El aumento de las amenazas al comercio mundial, la incertidumbre política y la sostenibilidad de la deuda estadounidense encabezaron la lista de riesgos para el sistema financiero de Estados Unidos en un nuevo sondeo de la Reserva Federal. El 73% de los encuestados citó los riesgos del comercio mundial como una de las principales preocupaciones, más del doble que en noviembre. La mitad citó la incertidumbre política en general como preocupación, también más que en el otoño boreal. CHINA ARANCELES- China considera eximir algunas importaciones estadounidenses de sus altos aranceles en una señal de que podría haber una distensión de la guerra comercial entre ambos países, pero Pekín rápidamente desmintió la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que negociaciones estaban en marcha. Grupos empresariales dijeron que China ha permitido que algunos productos farmacéuticos fabricados en Estados Unidos ingresen al país sin pagar los aranceles del 125% que Pekín impuso este mes en respuesta a los aranceles del 145% de Trump a las importaciones estadounidenses. BCE TASAS- Los dirigentes del Banco Central Europeo se muestran cada vez más confiados en recortar las tasas de interés en junio a medida que la inflación continúa bajando, pero hay poco o ningún apetito para un gran movimiento, dijeron seis fuentes a Reuters. Los gobernadores del BCE que se reunieron en Washington para las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron un balance de la debilitamiento de la economía en la zona euro y en todo el mundo, mientras que la incertidumbre por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, frena la inversión. EEUU NAVEGACIÓN- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los buques militares y comerciales estadounidenses deberían poder viajar por el Canal de Panamá y el Canal de Suez de forma gratuita. "He pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, que se ocupe inmediatamente de esta situación, y la recuerde", dijo Trump en una publicación en Truth Social. FMI REMESAS- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una disminución del dinero enviado a hogares en América Latina por trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, con un efecto especialmente duro en América Central. Algunos países centroamericanos, incluidos El Salvador, Honduras y Nicaragua, reciben más del 20% del producto interno bruto en remesas. MÉXICO ACTIVIDAD- La actividad económica de México creció en febrero a su mayor ritmo en casi dos años, superando las expectativas del mercado y desafiando las previsiones de que la segunda mayor economía de América Latina podría haber caído en una recesión técnica en el primer trimestre del año. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se expandió un 1% contra el mes previo, una tasa no vista desde abril de 2023, de acuerdo con cifras oficiales ajustadas por estacionalidad. GAZA ISRAEL- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que se quedó sin reservas de alimentos en Gaza debido al cierre de los pasos fronterizos hacia el enclave y las autoridades de Gaza dijeron que los ataques aéreos israelíes habían causado la muerte de al menos 78 personas en las últimas 24 horas. La agencia dijo que no había entrado en Gaza ningún suministro humanitario o comercial desde hacía más de siete semanas, ya que todos los principales pasos fronterizos permanecían cerrados, lo que supone el bloqueo más largo al que se ha enfrentado nunca la Franja de Gaza. VATICANO FRANCISCO- Presidentes, miembros de la realeza y una multitud de fieles despidieron al papa Francisco en una solemne ceremonia fúnebre, donde un cardenal afirmó que el legado del pontífice de cuidar a los migrantes, los oprimidos y el medio ambiente no debe morir con él. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se había enfrentado al papa por esos temas, se sentó con las filas de dignatarios extranjeros a un lado del ataúd de Francisco en la enorme plaza de San Pedro. (REUTERS RF JLL BMV)

LA NACION servicio-de-noticias