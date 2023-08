La agenda del lunes estados unidos -el vicepresidente de supervisión de la reserva federal, michael barr, participa en una discusión sobre los servicios del sector bancario. (1630 gmt) brasil -el banco central reporta los datos de crédito bancario correspondientes a julio. -la fundación getúlio vargas divulga los datos de la confianza del consumidor de agosto. economistas encuestados por reuters esperan que la lectura aumente en el octavo mes del año a 96,8 desde 94,8 en julio. mercados globales actualizados eeuu china- la secretaria de comercio de estados unidos, gina raimondo, inició conversaciones con responsables del gobierno chino, afirmando que es "profundamente importante" que las dos mayores economías del mundo mantengan una relación económica estable. raimondo pretende impulsar los lazos comerciales, en un momento en que las empresas estadounidenses han denunciado crecientes dificultades para operar en china, mientras que pekín ha criticado duramente los esfuerzos estadounidenses por bloquear su acceso a los semiconductores avanzados. bce- robert holzmann, responsable de política monetaria del banco central europeo, cree que es posible subir los tipos de interés en la próxima reunión de septiembre si no hay grandes sorpresas en los datos de inflación antes de esa fecha, dijo a bloomberg news en una entrevista. "todavía no estamos en una situación clara en lo que respecta a la inflación", dijo el gobernador del banco nacional de austria a bloomberg, refiriéndose a que los precios al consumo todavía no están bajo control. boj- el gobernador del banco de japón, kazuo ueda, afirmó que el ritmo de la actividad económica en china ha sido una decepción que podría enturbiar las perspectivas económicas de japón, según el texto de su discurso pronunciado en el simposio de jackson hole celebrado el fin de semana. los datos de julio de china, como las ventas minoristas, la inversión empresarial y la producción industrial se situaron "en el lado débil", dijo ueda, según el texto publicado en el sitio web del banco de japón. eurozona- el crecimiento de los préstamos a las empresas de la zona euro volvió a ralentizarse en julio, lo que se suma a la ya creciente evidencia de que la fuerte subida de los tipos de interés está frenando la creación de crédito y el crecimiento económico. según un informe del bce, el crédito a las empresas del bloque monetario de 20 países creció un 2,2% interanual, tras el 3,0% registrado el mes anterior, mientras que el crédito a los hogares se ralentizó hasta el 1,3%, desde el 1,7% de junio. evergrande- las acciones de china evergrande group cayeron hasta un 87% a primera hora cuando se reanudó la cotización tras 17 meses de suspensión, lo que supuso la pérdida de casi 2.400 millones de dólares de su valor, tras afirmar que había cumplido "adecuadamente" todas las directrices emitidas por la bolsa de hong kong. evergrande, la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, está en el centro de una crisis del sector inmobiliario chino que ha visto una cadena de impagos de deuda desde finales de 2021. el próximo mes, los tribunales decidirán sobre el plan de evergrande para reestructurar casi 32.000 millones de dólares en obligaciones de deuda en el extranjero. alemania- el estado de ánimo de los exportadores alemanes se ensombreció aún más en agosto, aunque hubo indicios de mejora en el atribulado sector químico, según una encuesta. según el instituto ifo, las expectativas de exportación volvieron a caer a los -6,3 puntos, frente a los -6,0 de julio. lo que hay que saber del fin de semana

FED- La Reserva Federal de Estados Unidos podría tener que subir aún más las tasas de interés para garantizar la contención de la inflación, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en unos comentarios que equilibran el descenso del ritmo de alza de los precios con el sorprendente desempeño de la economía estadounidense. Powell dijo que los responsables de la política monetaria de la Fed "procederán con cautela a medida que decidimos si endurecer aún más", pero también dejó claro que el banco central aún no ha llegado a la conclusión de que su tasa de interés de referencia es lo suficientemente alta como para estar seguro de que la inflación vuelva al objetivo del 2%. BCE- Cambios profundos de la economía mundial, desde los mercados laborales a la transición energética, pueden provocar más volatilidad y presión sobre los precios, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Gran parte del mundo desarrollado ha tenido que hacer frente a una subida histórica de los precios en los dos últimos años y las presiones inflacionarias han resultado mucho más persistentes de lo que nadie predijo al principio. CHINA- Pekín redujo a la mitad el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles, en el más reciente intento de impulsar un mercado en dificultades, en un momento en que la recuperación de la segunda economía mundial se tambalea. El Ministerio de Finanzas de China informó en un breve comunicado de que reducía el impuesto del 0,1% sobre las transacciones bursátiles "con el fin de vigorizar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores". RUSIA- Investigadores rusos afirmaron que las pruebas genéticas habían confirmado que Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner, se encontraba entre las 10 personas fallecidas en el accidente aéreo de la semana pasada. La agencia rusa de aviación había publicado previamente los nombres de las 10 personas a bordo del jet privado que se estrelló el miércoles en la región de Tver, al noroeste de Moscú. Entre ellas se encontraban Prigozhin y Dmitry Utkin, su mano derecha que ayudó a fundar el grupo Wagner. TRUMP- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Donald Trump le parecía "un tipo guapo" en la fotografía policial tomada la semana pasada, después de que el exmandatario republicano tuvo que presentarse en una cárcel de Georgia por cargos vinculados al fraude electoral. Un Trump muy serio fue capturado mirando a la cámara en la fotografía policial, que fue publicada el jueves por la noche. WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron una sesión volátil al alza, mientras los inversores digerían los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que el banco central estadounidense podría tener que subir más las tasas de interés para garantizar la contención de la inflación. Los principales índices estadounidenses, que iniciaron el viernes con sólidas ganancias, alternaron entre ampliarlas y recortarlas durante gran parte de la sesión. (REUTERS BMV)