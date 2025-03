Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (28 de marzo)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio publica el índice de gastos de consumo personal (PCE) de febrero. Analistas consultados por Reuters estiman que la lectura habría subido un 0,3%, en línea con el alza de enero. En los 12 meses transcurridos hasta febrero, el PCE habría avanzado un 2,5%, tras una subida similar en el mes anterior. (1230 GMT) -El Departamento de Comercio difunde el dato de gasto del consumidor de febrero. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que el gasto habría subido un 0,5%, luego de caer un 0,2% en enero. (1230 GMT) -La Universidad de Michigan da a conocer su índice de confianza del consumidor de marzo. El mercado prevé una lectura de 57,9, sin cambios respecto a la estimación previa. (1400 GMT) -El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa de un debate sobre política bancaria antes del evento 2025 Banking Institute organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte. (1615 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera el panel "Política de financiación de la vivienda en Estados Unidos" antes de la Tercera Conferencia Anual Georgia Tech-Federación de Atlanta sobre Financiación de la Vivienda. (1945 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta las cifras de desempleo de febrero. Analistas consultados por Reuters anticipan que el desmpleo habría bajado a 2,6% desde el 2,75% de enero. (1200 GMT) BRASIL -La Fundación Getúlio Vargas comunica la lectura del índice de inflación IGP-M de marzo. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que los precios habrían bajado un 0,17%, luego de subir un 1,06% en febrero. (1100 GMT) -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística divulga el dato de la tasa de desempleo correspondiente a febrero. El mercado espera que la cifra haya aumentado a 6,8% desde el 6,5% de enero. (1200 GMT) CHILE -El Instituto Nacional de Estadística informa las cifras de desempleo de febrero. (1200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE DE GUINDOS- Las perspectivas económicas de la eurozona son complicadas por el temor a una guerra comercial con Estados Unidos, pero al menos la inflación se encamina hacia el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. "Tenemos buenas noticias sobre la inflación", dijo De Guindos en un acto en España por videoconferencia. "Si hay dudas sobre el crecimiento económico, el proceso de desinflación continúa. Estamos convencidos de que en los próximos trimestres alcanzaremos nuestra definición de estabilidad de precios, que es del 2%, de forma sostenible". BCE INFLACIÓN- La inflación de marzo se situó muy por debajo de las previsiones en España y Francia, dos de las principales economías de la eurozona, según los datos publicados, mientras que las expectativas de los consumidores sobre el crecimiento de los precios se mantuvieron moderadas, lo que reforzó las apuestas por una nueva bajada de tasas de interés del Banco Central Europeo. El BCE ha recortado las tasas en seis ocasiones desde junio y los mercados ven ahora entre un 80% y un 85% de probabilidades de que se produzca otro recorte dentro de tres semanas, a medida que las presiones sobre los precios parecen ceder ante unas subidas salariales más modestas y un estancamiento económico continuado. ALEMANIA- La confianza de los consumidores alemanes se mantiene prácticamente sin cambios de cara al mes de abril y con un énfasis en el ahorro que pone de relieve la incertidumbre entre los hogares tras las elecciones del mes pasado en la mayor economía de Europa, según una encuesta. El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM, por sus siglas en alemán), subió a -24,5 puntos desde los -24,6 puntos ligeramente revisados del mes anterior. EEUU UCRANIA- El Gobierno de Trump ha propuesto un nuevo acuerdo sobre minerales más amplio con Ucrania, según tres personas cercanas a las negociaciones en curso y un resumen de un borrador de propuesta que ha obtenido Reuters. Estados Unidos ha revisado su propuesta original, dijeron las fuentes, y no ofrece a Ucrania garantías de seguridad en el futuro, pero le exige que contribuya a un fondo de inversión conjunto con todos los ingresos procedentes del uso de los recursos naturales gestionados por empresas estatales y privadas en todo el territorio ucraniano. CHINA- El presidente de China, Xi Jinping, instó en una reunión de directivos de grandes compañías a nivel global a proteger las cadenas industriales y de suministro mientras Pekín trata de calmar las preocupaciones de las empresas extranjeras sobre la salud de la economía china y la amenaza de Estados Unidos de más aranceles. Pekín se ha esforzado por disipar los temores de que una renovada guerra comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprima aún más el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo, cuya recuperación desde el final de la pandemia ha llegado a ser sólida. ASIA TERREMOTO- Un fuerte terremoto sacudió el centro de Myanmar y varios edificios se derrumbaron en Mandalay, la segunda ciudad del país, según testigos. Los edificios también se sacudieron en Bangkok, la capital de Tailandia, a unos 1.000 kilómetros al sur, y cientos de personas salieron corriendo presas del pánico. Las operaciones bursátiles se interrumpieron. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU ARANCELES- Gobiernos desde Canadá hasta Francia amenazaron con tomar represalias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 25% sobre los vehículos importados, ampliando una guerra comercial global, golpeando a las acciones y poniendo a prueba los ya tensos lazos con sus aliados. Los nuevos gravámenes sobre automóviles y camionetas entrarán en vigor el 3 de abril, un día después de que Trump planea anunciar aranceles recíprocos dirigidos a los países a los que culpa de la mayor parte del déficit comercial estadounidense. FED COLLINS- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que los aranceles del Gobierno de Donald Trump acelerarán la inflación en Estados Unidos, pero no está claro cuán persistente será esa presión al alza. "Parece inevitable que los aranceles vayan a aumentar la inflación a corto plazo" y parece más probable que el salto sea de corta duración, dijo en una comparecencia en Boston. Pero añadió que "existen riesgos" de que las mayores presiones sobre los precios resulten más duraderas. Collins también dijo que ahora espera que la Fed mantenga las tasas de interés durante más tiempo, dados los riesgos al alza para la inflación. BCE DE GUINDOS- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo que una guerra comercial con Estados Unidos podría tener un impacto fugaz en la inflación de la zona euro, pero sería mucho más perjudicial para el crecimiento económico. El crecimiento de la zona euro lleva dos años estancado justo por encima de cero y hay pocos indicios de una recuperación significativa, aunque el riesgo de recesión parece haber disminuido. BCE SCHNABEL- La recuperación económica de la eurozona puede haberse visto frenada por la "percepción errónea" de la inflación y los ingresos por parte de los hogares, que les ha hecho reacios a gastar, dijo Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Los dirigentes monetarios y los economistas llevan mucho tiempo sorprendidos por la escasa proporción de sus ingresos que los consumidores de la eurozona están dispuestos a gastar, a pesar de que la inflación en los 20 países del bloque se ralentiza y los salarios se equiparan a las subidas de precios del pasado. EEUU SOLICITUDES- El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo disminuyó la semana pasada, mientras que la tasa de desocupación pareció mantenerse estable en marzo. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 1.000, hasta 224.000, ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 22 de marzo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 225.000 solicitudes. MÉXICO BANXICO- El banco central de México (Banxico) anunció que decidió de forma unánime bajar su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos (pb) a un 9%, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante podría considerar recortes de similar magnitud si el entorno inflacionario lo permite. Un sondeo de Reuters divulgado la semana pasada reveló que 23 de 25 especialistas anticipaban un recorte de esa magnitud ante la desaceleración de la inflación y las expectativas de una actividad económica más débil en México. EUROPA UCRANIA- Los líderes europeos reafirmaron su apoyo a largo plazo a Ucrania durante una cumbre celebrada en París, pero no parecieron avanzar mucho sobre el papel que podrían desempeñar a la hora de ofrecer garantías de seguridad si se llega a un acuerdo de paz con Moscú. Fue la tercera cumbre de lo que Francia y Reino Unido han llamado la "coalición de los dispuestos", lo que refleja la preocupación entre los europeos de que Estados Unidos ya no representa un baluarte firme de apoyo a Ucrania en su lucha de tres años contra Rusia. EEUU VENEZUELA- Sería un "día muy malo" para Venezuela si atacara a su vecina Guyana o al gigante petrolero ExxonMobil, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a la capital de Guyana, declaraciones que generaron una condena de Caracas. Guyana y Venezuela mantienen una larga disputa sobre cuál país tiene derechos en el área del Esequibo, de 160.000 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas), que es objeto de un caso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

