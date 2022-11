Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (28 de noviembre)

La agenda del lunes estados unidos -el presidente del banco de la reserva federal de nueva york, john williams, participa en una conversación virtual organizada por el economic club de la ciudad. (1700 gmt) -una corte en manhattan reanuda el juicio por fraude fiscal contra la trump organization. méxico -la agencia nacional de estadísticas inegi revela los datos de la balanza comercial correspondientes a octubre. mercados globales actualizados china- la policía patrullaba los escenarios de las protestas del fin de semana en shanghái y pekín, después de que multitudes allí y en otras ciudades de china se manifestaron en contra de las estrictas medidas contra el covid-19, que siguen alterando la vida de los ciudadanos tras tres años de pandemia. desde las calles de varias ciudades chinas hasta decenas de campus universitarios, los manifestantes hicieron una muestra de desobediencia civil sin precedentes desde que el líder xi jinping asumió el poder hace una década. durante su mandato, xi ha supervisado la represión de la disidencia y la expansión de un sistema de vigilancia social de alta tecnología que ha dificultado la protesta y la ha hecho más arriesgada. ciberlunes- el gasto en el día más importante de ventas en línea en estados unidos alcanzaría un récord de 11.200 millones de dólares, según un informe, ya que los descuentos en todo tipo de productos, desde ropa hasta televisores, impulsan a los compradores a hacer clic en "añadir a la cesta", incluso en medio de una inflación obstinadamente alta. el informe de adobe analytics prevé que el gasto en el ciberlunes aumente un 5,2%, ya que los consumidores, preocupados por la inflación, llevan semanas aplazando las compras navideñas con la esperanza de que se produzcan grandes rebajas tras el día de acción de gracias. bce- el banco central europeo corre el riesgo de no endurecer lo suficiente su política monetaria para luchar contra la inflación, afirmó el jefe del banco central neerlandés, klaas knot, quien añadió que, en realidad, se necesita una desaceleración económica para enfriar el crecimiento de los precios. el bce ha subido los tipos de interés en un total de 200 puntos básicos desde julio, ya que la inflación está superando todas las expectativas, pero algunos responsables de política monetaria, como el economista jefe, philip lane, han defendido recientemente la necesidad de ralentizar el ritmo de las subidas de tipos. alemania- la confianza de los exportadores alemanes se situaba en territorio positivo en noviembre, a pesar de los temores de una recesión mundial, ya que la industria del automóvil experimentó un retorno de la demanda de pedidos en el extranjero, compensando las perspectivas más sombrías en otros lugares, según una encuesta. el instituto ifo dijo que su índice de expectativas de exportación subió a 0,4, desde -4,6 en octubre, basándose en su encuesta a 2.300 empresas. con ello, el índice alcanza su nivel más alto desde junio, tras subir por segundo mes consecutivo. escondida- los trabajadores del mayor yacimiento mundial de cobre, controlado por bhp, desactivaron un llamado a paralizar la mina chilena esta semana debido a denuncias sobre seguridad tras aceptar un propuesta de la compañía, dijo a reuters el gremio. "el paro fue detenido porque anoche, entre 21.00 y 3.00 horas de hoy, las bases de socias y socios votaron aprobando la propuesta que escondida presentó ayer tarde", dijo el gremio en una breve declaración. mauna loa- el domingo por la noche comenzó una erupción en la caldera de la cumbre del mauna loa de hawái, el mayor volcán activo del mundo, informó el servicio de actividad volcánica del servicio geológico de estados unidos. "en este momento, los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no están amenazando a las comunidades de la ladera", dijo la notificación. el nivel de alerta del volcán se elevó de "aviso" a "advertencia". lo que hay que saber del viernes wall street- el índice nasdaq de wall street cerró con pérdidas arrastrado por la caída de las acciones de apple inc, en una sesión con negocios acotada en la bolsa tras el feriado por el día de acción de gracias en estados unidos. los títulos de apple bajaron por la noticia de una reducción de los envíos de iphones en noviembre desde una planta de foxconn en china, ya que la producción se vio afectada por interrupciones de los turnos de los trabajadores por restricciones del covid. méxico- la economía creció en el tercer trimestre ligeramente menos de lo que se había estimado, ante una ralentización de todos sus componentes, principalmente la actividad industrial, que exporta la mayoría de su producción a estados unidos. el producto interno bruto avanzó un 0,9% frente al periodo abril-junio, ligando su cuarto trimestre seguido en expansión, de acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas por el instituto de estadística, inegi. china- el país dijo que recortará la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas por segunda vez este año, liberando unos 500.000 millones de yuanes (69.800 millones de dólares) en liquidez a largo plazo para apuntalar la tambaleante economía, mientras los casos de covid alcanzan máximos históricos. el banco popular de china dijo que reducirá el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos en 25 puntos básicos, con efecto a partir del 5 de diciembre. según el banco central, esto reducirá el coeficiente medio ponderado de las instituciones financieras al 7,8%. perú- el presidente pedro castillo designó primera ministra a la abogada betssy chávez en un contexto de una fuerte pugna con la oposición, que acusa al mandatario de tratar disolver el congreso, que rechazó una cuestión de confianza presentada por el anterior jefe de gabinete. chávez, que ocupaba la cartera de cultura y antes fue ministra de trabajo, juramentó al cargo ante castillo en palacio de gobierno en reemplazo de aníbal torres, en un breve ceremonia en la que no se informó de más designaciones de ministros. colombia- el gobierno y la guerrilla izquierdista ejército de liberación nacional acordaron invitar a brasil, chile y méxico como países garantes de su proceso de diálogo de paz que busca poner fin a casi 60 años de conflicto, dijeron las partes en un comunicado. delegados del presidente gustavo petro, un exguerrillero que asumió en agosto como el primer mandatario de izquierda en la historia de colombia, y del eln retomaron el lunes en caracas sus conversaciones, suspendidas en 2019.

