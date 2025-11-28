LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (28 de noviembre)

LA AGENDA DEL VIERNES

ESTADOS UNIDOS

-Los mercados operan en rueda reducida.

MÉXICO

-El Ministerio de Hacienda de México publica los datos del saldo fiscal de octubre.

-El INEGI publica la cifra de desempleo de octubre.

COLOMBIA

-El DANE publica los datos de desempleo de octubre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

BCE INFLACIÓN- Los consumidores de la zona euro aumentaron ligeramente sus expectativas de inflación a corto plazo, pero las mantuvieron sin cambios a más largo plazo, mostró una encuesta del Banco Central Europeo, lo que respalda las apuestas de que el crecimiento de los precios se mantiene en torno al objetivo y no son necesarios más recortes de tasas. La inflación ha rondado el objetivo del 2% del BCE durante la mayor parte de este año, y los responsables de la política monetaria consideran que se mantendrá en este nivel incluso a medio plazo, un éxito poco frecuente para un banco que luchó contra una inflación ultrabaja durante una década, antes de un repunte posterior a la pandemia que la situó por encima del 10%.

UE APPLE- La Comisión Europea dijo que el servicio de publicidad Apple Ads y el de mapas Apple Maps probablemente cumplen los requisitos para ser considerados guardianes de acceso según la definición del Reglamento de Mercados Digitales, una designación que el gigante tecnológico estadounidense rebatió de inmediato. Los denominados guardianes de acceso tienen que cumplir una serie de normas estrictas sobre moderación de contenidos, permitir la competencia leal y facilitar a los consumidores el cambio de un servicio a otro.

EEUU VENEZUELA- Estados Unidos comenzará "muy pronto" a tomar medidas para detener por tierra a presuntos narcotraficantes venezolanos, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump. "Probablemente hayan notado que la gente no está queriendo hacer entregas por mar y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto", dijo Trump, hablando virtualmente con miembros del servicio militar estadounidense.

ESPAÑA INFLACIÓN- La tasa de inflación interanual de España armonizada con la Unión Europea cayó al 3,1% en noviembre, desde el 3,2% registrado hasta octubre, mostraron datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación interanual armonizada con la UE se situó por encima del 2,9% esperado por los analistas encuestados por Reuters.

PAPA ORIENTE- El papa León XIV se reunirá en Turquía con líderes cristianos de todo Oriente Medio, y se espera que, en su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia católica mundial, pida unidad entre confesiones divididas durante siglos. El primer Sumo Pontífice estadounidense asistirá a la celebración del aniversario 1.700 de un histórico concilio de la Iglesia primitiva, celebrado en la actual Turquía. En él se redactó el Credo niceno, que aún hoy utilizan la mayoría de los 2.600 millones de cristianos del mundo.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES

UE BLACKROCK- La oferta de BlackRock y MSC por la mayor parte de las operaciones portuarias mundiales de CK Hutchison se enfrenta a un obstáculo en Europa, ya que los reguladores antimonopolio de la UE se disponen a investigar la parte española de la operación, dijo una persona con conocimiento directo del asunto. CK Hutchison, del magnate hongkonés Li Ka-shing, quiere vender su participación del 80% en el negocio portuario de $22.800 millones, que abarca 43 puertos en 23 países, una operación políticamente sensible que se ha visto envuelta en tensiones entre China y Estados Unidos.

PETRÓLEO- La OPEP+ mantendría sin cambios los niveles de producción de crudo en sus reuniones del domingo y podría acordar un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros, dijeron a Reuters dos delegados del grupo y una fuente familiarizada con las conversaciones de la OPEP+. Los ocho países de la OPEP+ que han elevado gradualmente su producción en 2025 mantendrían estable su política de pausar las alzas en el primer trimestre de 2026, dijeron los dos delegados.

GRANOS ARGENTINA- La cosecha de trigo 2025/26 de Argentina sería de un récord de 25,5 millones de toneladas, por encima de los 24 millones estimados previamente, gracias a que se registran rendimientos superiores a los esperados a medida que avanza su recolección, dijo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC). Según la Bolsa, la producción de trigo más alta de Argentina, un exportador mundial clave del cereal, fue de 22,4 millones de toneladas, lograda en la campaña 2021/22.

BRASIL EMPLEO- La economía brasileña creó 85.147 empleos formales netos en octubre, mostraron datos del Ministerio de Trabajo, menos que los 105.000 esperados por economistas en un sondeo de Reuters. Fue la creación neta de empleo formal mensual más baja desde marzo, y la menor para cualquier octubre desde que la metodología del indicador cambió en 2020, mostraron los datos ajustados.

PETROECUADOR DIRECTIVA- El directorio de la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, designó a María Daniela Conde como nueva gerente general subrogante de la empresa, en medio de problemas del país andino para recuperar su producción petrolera. Conde, una economista, reemplaza en el cargo a Leonard Bruns, quien renunció esta semana y estuvo como gerente de la petrolera estatal por seis meses.

EEUU MIGRACIÓN- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno trabajará para hacer una "pausa permanente" de la migración de todos los "países del tercer mundo" con el objetivo de permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Trump no identificó a ningún país por su nombre ni explicó a qué se refería con países del tercer mundo o "pausa permanente". Dijo que el plan incluiría casos aprobados bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden.

COLOMBIA DÉFICIT- Colombia cerraría el 2025 con un déficit fiscal de un 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB), inferior a una proyección previa de 6,7% y a la meta establecida por el Gobierno de un 7,1%, estimó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El organismo, independiente del Gobierno, atribuyó la disminución del pronóstico al efecto de una serie de operaciones de manejo de deuda que ha realizado el Ministerio de Hacienda, que significará una reducción en el pago de intereses.

PERÚ CASTILLO- La justicia peruana condenó a 11 años y medio de prisión al expresidente izquierdista Pedro Castillo en un juicio por rebelión y conspiración, por haber intentado sin éxito disolver el Congreso y asumir amplios poderes a fines de 2022. La condena a Castillo se conoce un día después de que el también exmandatario Martín Vizcarra fue enviado a prisión por aceptar sobornos cuando era gobernador, sumándose a otros exjefes de Estado que están tras las rejas en el país.

