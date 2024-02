La agenda del jueves estados unidos -el departamento de comercio reporta el índice de precios de los gastos de consumo personal (pce) de enero. analistas consultados por reuters prevén un alza mensual de 0,3%, luego del aumento de 0,2% registrado en diciembre. sobre una base anual, el índice de precios pce habría avanzado un 2,4%. (1330 gmt) -el departamento del trabajo divulga el dato de solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo para la semana terminada el 24 de febrero. un sondeo de reuters proyecta que se hayan presentado 210.000 pedidos, por sobre los 201.000 de la semana previa. (1330 gmt) -mni indicators publica su índice de gerentes de compras (pmi) de chicago correspondiente a febrero. (1445 gmt) -la asociación de agentes inmobiliarios (nar, por su sigla en inglés) informa las cifras de ventas pendientes de casas de enero. (1500 gmt) -el presidente del banco de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, habla sobre las perspectivas económicas, la política monetaria y el estado del sector bancario antes de la conferencia sobre perspectivas bancarias 2024 organizada por el banco de la reserva federal de atlanta. (1550 gmt) -el jefe de la fed de chicago, austan goolsbee, habla sobre "política monetaria en un momento inusual" ante el seminario web organizado por el bendheim center for finance de la universidad de princeton en chicago. (1600 gmt) -la presidenta del banco de la reserva federal de cleveland, loretta mester, habla sobre "estabilidad financiera/regulación" ante la conferencia de investigación sobre regulación bancaria 2024 de la universidad de columbia/bank policy institute en nueva york. (1815 gmt) -el jefe de la fed de nueva york, john williams, participa en un debate moderado ante la 92ª gala anual de la comisión ciudadana de presupuestos de nueva york. (0110 gmt) brasil -el instituto brasileño de geografía y estadística da a conocer la tasa de desempleo de enero. el mercado prevé que el desempleo alcance un 7,8%, sobre el 7,4% de diciembre. (1200 gmt) -rueda de prensa al margen de la reunión del g20 con el ministro alemán de economía, christian lindner, y el jefe del bundesbank, joachim nagel, en são paulo. (1300 gmt) méxico -el instituto nacional de estadística y geografía entrega las cifras de desempleo de enero. analistas consultados por reuters estiman que la tasa habría alcanzado un 2,8%, sobre el 2,6% de diciembre. (1200 gmt) chile -el instituto nacional de estadísticas (ine) difunde el dato de producción de cobre de enero. (1200 gmt) -el ine comunica las cifras de producción manufacturera de enero. (1200 gmt) resto del mundo -la oficina federal de estadística de alemania informa la lectura preliminar del índice de precios al consumidor (ipc) de febrero. (1300 gmt) mercados globales actualizados bce- el banco central europeo seguirá poniendo un "suelo" a las tasas de interés del mercado en los próximos años, pero los bancos tendrán un papel más importante a la hora de decidir cuánta liquidez quieren, dijeron cuatro fuentes a reuters. el bce está revisando la forma en que dirige las tasas de interés a corto plazo en una nueva era en la que la inflación es más alta y la enorme cantidad de efectivo inyectada en el sistema bancario a través de programas de estímulo durante la última década ya no es necesaria e incluso crea algunos efectos secundarios no deseados. japón- la producción de las fábricas japonesas en enero cayó al ritmo más rápido desde mayo de 2020, mostraron datos del gobierno, mientras el descenso de la producción de vehículos de motor aumenta la preocupación por la fragilidad de una economía que entró en recesión a finales del año pasado. la producción industrial cayó un 7,5% en enero respecto al mes anterior, según datos del ministerio de economía, comercio e industria (meti). fue ligeramente peor que la previsión media del mercado de una caída del 7,3%, con un descenso de la producción en 14 de las 15 industrias encuestadas por el meti. alemania- los permisos de construcción de apartamentos en alemania cayeron un 27% en 2023, según un informe de la oficina de estadística publicado, lo que subraya un descenso de la demanda en el sector de la construcción y el sector inmobiliario. se expidieron unos 260.100 permisos, lo que supone 94.100 permisos menos que en 2022 y el nivel más bajo desde 2012. ue meta- meta platforms recibió varias denuncias por violación de la privacidad. ocho grupos de consumidores de la ue pidieron a los organismos de control que actuaran contra la propietaria de facebook y de instagram por infringir supuestamente las normas de privacidad del bloque al acaparar datos de los usuarios. las denuncias presentadas por las asociaciones de consumidores de dinamarca, eslovaquia, eslovenia, españa, francia, grecia, noruega y la república checa ante las autoridades de protección de datos de sus respectivos países son las últimas quejas contra meta por el acaparamiento de datos de los usuarios. sqm- la chilena sqm, segunda productora mundial de litio, registró una caída del 82% en su beneficio neto del cuarto trimestre respecto al año anterior, por debajo de las previsiones, ya que los precios del metal clave para las baterías siguieron cayendo desde los máximos anteriores. la minera, que también produce fertilizantes y productos químicos industriales, registró un beneficio neto trimestral de 205,9 millones de dólares, por debajo de los 317 millones esperados por los analistas encuestados por lseg, tras una caída gradual de los beneficios durante 2023. rusia- las tropas rusas han entrado en el pueblo de robotyne, en la región ucraniana de zaporiyia (sur), foco de numerosos ataques recientes, según informó la agencia de noticias interfax, basándose en la información del ministerio de defensa ruso. según la información, los militares han tomado algunos edificios del pueblo, pero no está claro si las tropas ucranianas se han retirado completamente de él. lo que hay que saber del miércoles eeuu fed- el presidente del banco de la reserva federal de nueva york, john williams, dijo que, aunque las presiones inflacionarias han disminuido notablemente, aún no está preparado para afirmar que el banco central haya hecho todo lo necesario para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2%. "aunque la economía ha recorrido un largo camino para lograr un mejor equilibrio y alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2%, todavía no hemos llegado a ese punto", dijo williams, y añadió: "estoy comprometido a restablecer plenamente la estabilidad de precios en el contexto de una economía y un mercado laboral fuertes". williams, quien habló en una reunión de la long island association en garden city, no ofreció ninguna orientación firme sobre lo que sigue para la postura de política monetaria del banco central. eeuu economía- la economía estadounidense creció a buen ritmo en el cuarto trimestre gracias al fuerte gasto de los consumidores, según confirmó el gobierno, pero parece haber perdido algo de velocidad a principios del nuevo año. el producto interno bruto aumentó a una tasa anualizada del 3,2% el trimestre pasado, revisada ligeramente a la baja desde el ritmo del 3,3% comunicado previamente, dijo la oficina de análisis económico del departamento de comercio en su segunda estimación del crecimiento del pib del cuarto trimestre.

MÉXICO ECONOMÍA- El banco central de México redujo su expectativa para el crecimiento de la economía mexicana en 2024, al 2,8% desde el 3%, y mantuvo su postura cauta sobre cuándo podría rebajar la tasa de interés de referencia. Banxico dijo que evaluará en próximas reuniones la posibilidad de bajar la tasa clave, que se sitúa actualmente en un nivel récord de un 11,25%, en función de la información disponible. La próxima decisión de política monetaria será en marzo. "Cuando las condiciones macroeconómicas permitan ajustes en la tasa de referencia estos serían graduales", dijo la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez, en una conferencia telefónica para comentar el reporte trimestral.

COSTA RICA DEUDA- Fitch Ratings mejoró la calificación de Costa Rica como emisor de deuda a largo plazo en moneda extranjera (IDR) a 'BB' desde 'BB-', con perspectiva estable. "La mejora refleja el continuo compromiso con la regla fiscal que está anclando una mejora estructural continua en la posición fiscal de Costa Rica, así como un crecimiento económico robusto y una posición de liquidez externa mejorada", dijo Fitch en un comunicado. GOL- La aerolínea brasileña Gol recibió la aprobación de un tribunal estadounidense para un préstamo de 1.000 millones de dólares en su caso de quiebra, tras resolver las preocupaciones de un grupo de prestamistas que temían verse marginados por el nuevo desembolso. Gol había propuesto antes un préstamo de 950 millones de dólares en la quiebra, pero la corte permitió a los prestamistas objetores aportar 50 millones de dólares adicionales y recibir los intereses de esa nueva deuda, dijo el abogado de la empresa, Justin Cunningham, en una vista celebrada en Manhattan. BYD MÉXICO- El fabricante chino de automóviles eléctricos BYD está buscando una ubicación en México para establecer una fábrica destinada a impulsar las ventas de la compañía en el mercado local, dijo a Reuters Stella Li, directora general de BYD Américas. La compañía espera elegir una ubicación para la planta, que está previsto tenga una capacidad de 150.000 coches al año, a finales de año, dijo Li. BYD se ha estado reuniendo con funcionarios de diferentes estados mexicanos, agregó, al tiempo que compartió que las ventas en México se están duplicando mensualmente. EEUU OPENAI- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está examinando las comunicaciones internas del consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, como parte de una investigación sobre si se engañó a los inversores de la empresa, informó The Wall Street Journal. El regulador (SEC, por sus siglas en inglés) ha estado buscando registros internos de los responsables y directores actuales y anteriores en el creador ChatGPT y envió una citación a la empresa en diciembre, según la información, que cita a personas familiarizadas con el asunto. (REUTERS NS BMV)