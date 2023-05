Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (29 de mayo)

La agenda del lunes estados unidos -los mercados financieros permanecen cerrados por el feriado del día de los caídos. reino unido -los mercados financieros permanecen cerrados por un feriado nacional. mercados globales actualizados china- el ministro de comercio chino, wang wentao, instó a japón a poner fin a los controles a la exportación de semiconductores, calificándolos de "fechoría" que "viola gravemente" las normas económicas y comerciales internacionales, según un comunicado de su ministerio. la última condena china de las restricciones a la exportación se conoce tras las conversaciones que wang mantuvo el 26 de mayo con el ministro japonés de comercio, yasutoshi nishimura, en la conferencia del foro de cooperación económica asia-pacífico (apec, por sus siglas en inglés) celebrada en la ciudad estadounidense de detroit. japón- tokio puso en alerta sus defensas contra misiles balísticos y advirtió de que derribaría cualquier proyectil que amenazara su territorio, después de que corea del norte le notificara el lanzamiento de un satélite entre el 31 de mayo y el 11 de junio. corea del norte, que cuenta con armamento nuclear, afirma haber completado su primer satélite espía militar y el líder kim jong-un ha aprobado los preparativos finales para el lanzamiento. turquía- el presidente turco, tayyip erdogan, y sus partidarios celebraron una victoria electoral que prolonga sus veinte años de mandato, mientras que la oposición turca, que en su día se mostró optimista ante la posibilidad de arrebatarle el poder, se prepara para "días difíciles" contra un gobierno cada vez más autocrático. su oponente, kemal kilicdaroglu, afirmó que se trata de "las elecciones más injustas en años", pero no cuestionó el resultado, que da un apoyo mayoritario a erdogan un mandato para aplicar unas políticas que han polarizado a turquía y reforzado su posición como potencia militar regional. españa- el presidente del gobierno español, pedro sánchez, anunció que disolverá las cortes y que el país celebrará elecciones generales anticipadas el 23 de julio, tras los resultados de los comicios locales y regionales. "he tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones de ayer", dijo sánchez en un discurso televisado. bielorrusia- el presidente bielorruso, alexander lukashenko, dijo que si cualquier otro país quisiera unirse a una unión rusia-bielorrusia podría haber "armas nucleares para todos". rusia avanzó la semana pasada con un plan para emplazar armas nucleares tácticas en bielorrusia, en el primer despliegue del kremlin de este tipo de cabezas nucleares fuera de rusia desde la caída de la unión soviética en 1991, lo que ha despertado inquietud en occidente. lo que hay que saber del fin de semana

EEUU DEUDA- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, alcanzaron un acuerdo preliminar para elevar el techo de la deuda del Gobierno federal, de 31,4 billones de dólares, poniendo fin a un estancamiento de meses. Sin embargo, el acuerdo se describió en términos que indicaban que podría no ser absoluto, y sin ningún tipo de celebración, un indicio del amargo tenor de las negociaciones y del difícil camino que tiene que recorrer en el Congreso antes de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus deudas a principios de junio. EEUU GASTO- El gasto de los consumidores de Estados Unidos aumentó más de lo esperado en abril, lo que impulsó las perspectivas de crecimiento de la economía para el segundo trimestre, mientras que la inflación repuntó, lo que podría llevar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés nuevamente el próximo mes. El panorama de crecimiento se iluminó aún más con otros datos del Departamento de Comercio que mostraron un repunte sorpresivo el mes pasado en los pedidos de bienes de capital subyacentes, un indicador observado de cerca para los planes de gastos comerciales. FMI- El Fondo Monetario Internacional declaró que es probable que las tasas de interés deban mantenerse más altas durante un mayor tiempo en Estados Unidos para controlar la inflación, y que Washington necesita endurecer su política fiscal para reducir la deuda federal. El FMI afirmó que la economía estadounidense ha demostrado su capacidad de resistencia frente al endurecimiento de la política monetaria y fiscal, pero esto significa que la inflación ha sido más persistente de lo previsto. BRASIL- El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que Brasil está a punto de entrar en un ciclo de baja de las tasas de interés, destacando que la inflación está "más comportada" y que el tipo de cambio se mantiene estable en un nivel inferior al del inicio del Gobierno. "Teníamos la idea de que en este momento, y estamos a punto, tendríamos un ciclo de caída de las tasas de interés", sostuvo Haddad en una entrevista con GloboNews. "La inflación está más comportada, el tipo de cambio está estable en un nivel mucho más bajo que el que heredamos, las curvas de tasas de interés futuras están cayendo, el PIB está siendo revisado al alza", agregó el funcionario.

BCE- Gabriel Makhlouf, gobernador del Banco Central Irlandés, afirmó que siguen estando en el aire dos nuevas subidas de tipos de interés del BCE mientras la inflación sigue siendo persistente. El BCE ha subido las tasas en 375 puntos básicos desde julio, la mayor subida en un año, y el debate se centra cada vez más en el punto donde debería terminar el endurecimiento en la lucha por conseguir que la inflación galopante vuelva al objetivo del 2% fijado por el BCE. "Por todo lo que he visto, tengo la impresión de que volveremos a subir los tasas en la reunión de junio y no me sorprendería que lo hiciéramos en la de julio", dijo Makhlouf a Reuters en una entrevista.

MÉXICO PERÚ- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no quiere que su país tenga relaciones económicas ni comerciales con Perú, "hasta que haya normalidad democrática" en el país andino, algo que según el mandatario no existe en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte. "Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", afirmó López Obrador en su conferencia de prensa diaria, donde afirmó también que la relación bilateral ha quedado en un estatus de "pausa". (REUTERS NS)

Reuters