Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (29 de noviembre)

La agenda del martes estados unidos -el grupo de la industria conference board divulga la variación de su índice de confianza del consumidor en noviembre. -la firma de mercado s&p, junto con la firma case/shiller, da a conocer su reporte sobre el indicador de precios de casas correspondiente a septiembre. brasil -el ministerio del trabajo emite su informe sobre la creación de empleos formales en octubre, que de acuerdo a las estimaciones del mercado habría aumentado en 238.000 puestos. méxico -el instituto nacional de estadísticas, inegi, publica los datos sobre la tasa de desempleo de octubre. las previsiones del mercado apuntan a una caída al 3,2% en la lectura ajustada estacionalmente para el décimo mes del año frente al 3,3% de septiembre. chile -el instituto nacional de estadísticas (ine) entrega su reporte sobre desempleo correspondiente a octubre. analistas encuestados prevén que la tasa de desempleo aumentó al 8,1% desde el 8% de septiembre. mercados globales actualizados china- las autoridades chinas han comenzado a investigar a algunas de las personas que se reunieron en las protestas del fin de semana contra las restricciones del covid-19, según han declarado a reuters tres personas que estuvieron en las manifestaciones de pekín, mientras numerosos agentes de policía seguían recorriendo las calles de la ciudad. en uno de los casos, una persona que se identificó como agente de policía en la capital china pidió al manifestante que se presentara en una comisaría el martes para entregar un registro escrito de sus actividades del domingo por la noche. otan- el secretario general de la otan, jens stoltenberg, afirmó que la alianza no retirará su apoyo a ucrania, y pidió a sus socios que se comprometan a prestar más ayuda invernal a kiev, que se prepara para sufrir más frío y oscuridad debido a los ataques rusos a las infraestructuras. los ministros de asuntos exteriores de la otan, reunidos en bucarest, se centran en aumentar la ayuda militar a ucrania, como sistemas de defensa aérea y municiones, aunque los diplomáticos reconocen que hay problemas de suministro y capacidad, pero también discuten la ayuda no letal. emergentes- s&p global ratings rebajó su previsión de crecimiento para las economías emergentes en 2023, citando las presiones del conflicto entre rusia y ucrania, la persistente pandemia de covid-19 y las condiciones restrictivas de la política monetaria. la agencia de calificación proyecta ahora un crecimiento real del producto interno bruto (pib) del 3,8% para el próximo año, frente a su anterior previsión de una expansión del 4,1%. corea del sur- el presidente yoon suk-yeol advirtió de una respuesta conjunta sin precedentes con sus aliados si corea del norte sigue adelante con un ensayo nuclear, e instó a china a que ayude a disuadir al pionyang de seguir desarrollando armas nucleares y misiles prohibidos. en una amplia entrevista concedida a reuters, yoon pidió a china, el aliado más cercano de corea del norte, que cumpla con sus responsabilidades como miembro permanente del consejo de seguridad de la onu. dijo que no hacerlo provocaría una afluencia de activos militares a la región. nestle- nestlé elevó sus previsiones de ventas para 2022 por tercera vez este año, ya que la mayor empresa de alimentos envasados del mundo sigue contrarrestando la fuerte inflación de los costos mediante el aumento de sus precios. el sector de los bienes de consumo ha aumentado los precios de todo tipo de productos, desde el jabón hasta el agua, con la esperanza de que la gente se mantenga fiel a sus marcas a pesar de la crisis mundial del costo de la vida. easyjet- la aerolínea británica easyjet pronosticó una saludable demanda de viajes para la próxima primavera y el verano basándose en las primeras reservas, pero advirtió de la necesidad de ofrecer tarifas atractivas para estimular la demanda fuera de los periodos fuertes. esta previsión, una de las primeras de una aerolínea europea para el próximo verano, se produce en un momento en el que los inversores buscan señales para saber si las reservas pueden aguantar pese al impacto del aumento de las facturas de energía y las hipotecas en los presupuestos familiares. lo que hay que saber del lunes fed- el presidente de la reserva federal de nueva york, john williams, no quiso decir con qué rapidez y hasta qué punto cree que el banco central de estados unidos tendrá que subir las tasas de interés en los próximos meses, pero reconoció que es posible que haya una baja en 2024 a medida que las presiones inflacionarias disminuyan. "creo que vamos a tener que mantener una política restrictiva durante algún tiempo; yo esperaría que continuara al menos hasta el año que viene", dijo williams en un evento virtual celebrado por el club económico de nueva york. wall street- los principales índices de la bolsa de nueva york cayeron bruscamente en un contexto de preocupación por las protestas en las principales ciudades chinas contra las estrictas políticas por el covid-19, mientras que apple inc descendió por las preocupaciones sobre un impacto a la producción de iphone. las acciones del gigante tecnológico de cupertino, california, pesaron mucho en el índice de referencia s&p 500 mientras que los disturbios de los trabajadores en la fábrica de iphone más grande del mundo en china avivaron los temores de un impacto más profundo en la ya limitada producción de teléfonos de gama alta. colombia- el país lanzará una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico en sus zonas de frontera, para lo que solicitó la colaboración de brasil, ecuador, panamá, perú y venezuela, anunció el ministro del interior, alfonso prada. el país sudamericano de 50 millones de habitantes enfrenta un conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos, pese a los esfuerzos del gobierno del presidente gustavo petro por silenciar los fusiles y detener el derramamiento de sangre. granos- el trigo de chicago cayó a un mínimo de tres meses, mientras los mercados de materias primas y de acciones bajaban por la preocupación sobre el impacto de las inusuales protestas en china contra su estricta política anti-covid. los suministros baratos de rusia y de los puertos del mar negro añadieron competencia al trigo estadounidense, y los precios han caído a niveles lo suficientemente bajos como para estimular la venta técnica, dijeron analistas y operadores. las bambas- la minera de cobre peruana controlada por el grupo chino mmg reanudó su producción tras el fin de una protesta en una de las vías de acceso a sus operaciones, pero el transporte del metal para su exportación sigue bloqueado por otro conflicto, dijo una fuente cercana a la compañía. las bambas había reducido las operaciones de extracción en la mina a un 30% por las protestas de comunidades indígenas que han tenido lugar en perú, el segundo productor de cobre del mundo. brasil- una controvertida propuesta para dar cabida a más gastos en el presupuesto de 2023 del presidente electo de brasil, luiz inácio lula da silva, fue presentada formalmente al congreso, previendo una exención de la asistencia social más corta, pero manteniendo su impacto anual. el senador brasileño marcelo castro, responsable del presupuesto del próximo año, dijo que presentó una enmienda constitucional respaldada por lula para eximir al programa de bienestar social "bolsa familia" de un límite de gasto constitucional durante cuatro años a partir de 2023.

Reuters