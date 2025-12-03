LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (3 de diciembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS

-Se publica el reporte nacional de empleo de noviembre de ADP.

-El Departamento de Comercio difunde los índices de precios de importación y exportación de septiembre.

-La Reserva Federal publicará los datos de producción industrial de septiembre.

-S&P Global divulga las lecturas finales de los índices PMI de servicios y compuesto de noviembre.

-ISM publica el PMI no manufacturero de noviembre.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de inversión fija bruta de septiembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

CHINA PIB- Es probable que China mantenga su actual objetivo de crecimiento económico anual en torno al 5% para el próximo año, dijeron asesores gubernamentales y analistas, una meta que exigiría a las autoridades mantener abiertas las espitas fiscal y monetaria en su intento de poner fin a una racha deflacionista. El objetivo formaría parte de los esfuerzos de Pekín por iniciar un nuevo plan quinquenal con buen pie y sacudirse los efectos de una prolongada caída del sector inmobiliario, la débil demanda de los consumidores, el exceso de capacidad de las fábricas y el descenso de la inversión en infraestructuras.

EUROZONA EMPRESAS- La actividad empresarial de la eurozona creció en noviembre a su ritmo más rápido en dos años y medio, gracias a la fortaleza del sector servicios, que compensó con creces la debilidad del sector manufacturero, según un sondeo. El Índice Compuesto de Gestores de Compras (PMI) de la eurozona, elaborado por S&P Global y considerado un buen indicador de la salud económica general, subió a 52,8 puntos en noviembre desde los 52,5 de octubre, lo que supone su sexto aumento mensual consecutivo.

NETFLIX WARNER BROS- La propuesta de Netflix de adquirir los estudios y la unidad de "streaming" de Warner Bros Discovery se espera que reduzca los costos para los consumidores mediante la integración de Netflix y HBO Max, según dos personas familiarizadas con la propuesta. En conversaciones recientes con Warner Bros Discovery, Netflix dijo que la posible combinación de su servicio de contenidos a demanda con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el costo de una oferta combinada, dijeron a Reuters las fuentes familiarizadas con las conversaciones. Solicitaron el anonimato para hablar sobre negociaciones confidenciales.

INDITEX VENTAS- Inditex, propietaria de Zara, superó las expectativas de los analistas para el inicio del cuarto trimestre con un crecimiento de las ventas de un 10,6% en moneda constante en noviembre, un periodo que incluye el crucial fin de semana del "Black Friday". Los resultados de Inditex, considerado un referente para el sector mundial de la moda rápida, ofrecen una primera visión de cómo les fue a los minoristas durante la temporada clave de descuentos, y señalan un buen comienzo del trimestre de mayores ingresos de la empresa.

CHINA SERVICIOS- Según una encuesta privada, la actividad de los servicios chinos creció en noviembre a su ritmo más lento en cinco meses, al moderarse el crecimiento de los nuevos pedidos a pesar del impulso de la demanda exterior. El índice RatingDog China General Services PMI, elaborado por S&P Global, descendió a 52,1 puntos desde los 52,6 de octubre, lo que supone la expansión más débil desde junio. La marca de 50 separa el crecimiento de la contracción.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

FED TRUMP- El presidente Donald Trump dijo que a principio del próximo año anunciará a quién propondrá como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, adelantando aún más un proceso de selección de meses, pese a que ha dicho que ya sabe a quién elegirá para dirigir el banco central más importante del mundo. En comentarios en una reunión del gabinete, Trump también dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dirigió el proceso de búsqueda, no quiere el principal puesto en la Reserva Federal, pero no indicó a quién prefería.

EEUU BRASIL- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos líderes hablaron sobre comercio, economía y lucha contra el crimen organizado, informó el palacio presidencial brasileño. Lula agradeció a Trump su decisión de eliminar los aranceles adicionales sobre las importaciones estadounidenses de productos brasileños, incluidos el café y la carne de vacuno, y añadió que Brasil busca avanzar en las conversaciones sobre los productos aún afectados por los gravámenes, dijo el palacio en un comunicado.

TRUMP COLOMBIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado, sugiriendo la posibilidad de hacerlo en Colombia, a lo que el mandatario de la nación sudamericana, Gustavo Petro, le pidió no amenazar la soberanía ni declarar una guerra que dañe siglos de relaciones. "Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo Trump a periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear el tema de la cocaína procedente de Colombia.

HONDURA ELECCIONES- El candidato del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el contendiente del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, se disputaban palmo a palmo la presidencia de Honduras, luego de que el árbitro electoral reanudó el procesamiento de los votos tras más de 24 horas, una demora que había generado angustia y denuncias de fraude. Según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) al 70% de boletas computadas, Nasralla tenía 40,16% de los votos y Asfura cosechaba el 39,70%, una diferencia de casi 10.000 votos. Rixi Moncada, del gobernante izquierdista LIBRE, se situaba en un lejano tercer lugar, con el 19% del respaldo y la mitad de los votos de sus contrincantes.

ARGENTINA FLYBONDI- Flybondi, la primera aerolínea de bajo costo (low cost) de Argentina, informó que realizó un pedido por 35 aviones nuevos a Airbus y Boeing, aumentando en un 230% su flota en los próximos cuatro años, con una inversión de unos US$1.700 millones, según un comunicado de prensa. El objetivo es incrementar la capacidad de transporte en rutas domésticas e internacionales y expandir su presencia en otros mercados, explicó.

CHILE CENCOSUD- El grupo minorista chileno Cencosud dijo que no continuará con un proyecto de mall en un barrio acomodado de la capital chilena tras el rechazo de un plan de mitigación de transporte. En noviembre, la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (SEREMI), de la Región Metropolitana, decidió invalidar el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del proyecto Centro Comercial Cencosud Shopping Vitacura.

WALLSTREET BNP- Los estrategas de BNP Paribas esperan que el índice S&P 500 de Wall Street termine el próximo año en 7.500 puntos, apoyado por una sólida economía estadounidense que impulsará el crecimiento de las ganancias empresariales y evitará que el mercado laboral se debilite significativamente. Un final de 7.500 unidades en el índice de referencia el año que viene supondría un aumento de alrededor del 10% desde los 6.829 puntos actuales.

(REUTERS JL APF)