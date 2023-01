Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (3 de enero)

La agenda del martes estados unidos -la firma de mercado s&p global difunde el resultado de su encuesta a gerentes de compras (pmi) sobre la actividad de manufacturas en diciembre. -el departamento del comercio emite su reporte sobre los gastos en construcción en noviembre. -una agencia del gobierno da a conocer la variación del índice de solicitudes de refinanciamiento de hipotecas y la tasa promedio de interés a plazo de 30 años hasta el 23 de diciembre. perú -el gobierno da a conocer los datos de la balanza comercial en noviembre. japón -la firma de mercado jibunbk difunde los datos del sondeo pmi para el sector de manufacturas, en su lectura final correspondiente a diciembre. mercados globales actualizados alemania- la inflación en cinco de los principales estados alemanes se redujo por segundo mes consecutivo en diciembre, lo que indica que la inflación nacional también puede haberse vuelto a ralentizar debido en parte al pago único de las facturas energéticas de los hogares por parte del gobierno. la inflación anual en renania del norte-westfalia, el estado más poblado de alemania, así como en baviera y brandeburgo, volvió a situarse en un dígito alto el mes pasado, mientras que en baden-wuerttemberg y hesse también disminuyó ligeramente. rusia- nacionalistas y algunos legisladores rusos han exigido el castigo de mandos militares a los que acusan de ignorar los peligros, mientras crece la indignación por la muerte de decenas de soldados rusos en uno de los ataques más mortíferos de la guerra en ucrania. en una rara revelación, el ministerio de defensa de rusia dijo que 63 soldados murieron en la víspera de año nuevo, en una explosión que destruyó un cuartel temporal en una escuela de formación en makiivka, ciudad gemela de la capital regional de donetsk ocupada por rusia en el este de ucrania. francia- la primera ministra francesa, élisabeth borne, dijo que sentía más confianza sobre la situación del suministro energético francés para las próximas semanas, basándose en un menor consumo y un aumento de la capacidad de producción nuclear. borne también declaró a la radio franceinfo que, si bien se esperaba que la inflación retrocediera tras alcanzar su punto máximo a principios de 2023, el gobierno continuaría con los planes para proteger a los consumidores y las empresas destinatarias de la subida de los precios de la electricidad hasta finales de año. petróleo- china ha aumentado las cuotas de exportación de productos petroleros refinados en la primera parte del año en casi la mitad respecto al 2022, informaron consultoras con sede en el país, en un nuevo esfuerzo por estimular la producción de las refinerías. el gobierno ha liberado 18,99 millones de toneladas de cuotas para cubrir principalmente las exportaciones de gasolina, gasóleo y combustible para aviones, un 46% más que los 13 millones de toneladas asignados un año antes, según las consultoras jlc y longzhong. china- la actividad de las fábricas chinas se contrajo a un ritmo más brusco en diciembre, debido a que el aumento de las infecciones por covid-19 interrumpió la producción y lastró la demanda después de que pekín eliminara en gran medida las restricciones contra el coronavirus, mostró una encuesta del sector privado. el índice caixin/markit de gestores de compras del sector manufacturero (pmi) cayó a 49,0 en diciembre desde los 49,4 de noviembre. el índice se ha mantenido cinco meses consecutivos por debajo de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. lo que hay que saber del lunes tesla- la automotriz informó un récord de producción y entregas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre, pero no cumplió con las estimaciones de wall street, debido a los persistentes problemas logísticos y a la ralentización de la demanda en un contexto de alza de las tasas de interés y temor a una recesión. el fabricante de automóviles más valioso del mundo entregó 405.278 vehículos en los tres últimos meses del año, frente a las expectativas de wall street de 431.117 vehículos, según datos de refinitiv. la empresa había entregado 308.600 vehículos en el mismo periodo del año anterior. brasil- el país reportó un superávit comercial récord de 62.300 millones de dólares en 2022, mostraron datos oficiales. en diciembre, el saldo comercial fue de 4.800 millones de dólares a favor, dijo el ministerio de desarrollo, industria, comercio y servicios. la cifra superó los 3.000 millones de dólares de superávit previstos en una encuesta de reuters entre economistas. méxico- las remesas enviadas hacia méxico, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron en noviembre por trigésimo primer mes consecutivo, aunque el monto mensual cayó respecto al máximo histórico registrado en el mes previo, según cifras divulgadas unes por el banco central. los capitales recibidos durante el mes sumaron 4.801 millones de dólares, un 3% más que en noviembre de 2021, de acuerdo con un reporte mensual de banco de méxico. la racha alcista comenzó en mayo de 2020. panamá- el presidente laurentino cortizo dijo que el gobierno ha presentado a la minera canadiense first quantum minerals el texto de un posible contrato final para la mina de cobre operada por la compañía en el país que establece una "relación justa" para ambas partes. las autoridades panameñas notificaron en diciembre a first quantum minerals que debía suspender sus operaciones después de que se cumpliera el plazo para firmar un acuerdo de inicios de año que contemplaba un incremento del pago de regalías a un mínimo de 375 millones de dólares. navratilova- la ex número uno del tenis mundial martina navratilova anunció que le diagnosticaron un cáncer de garganta y de mama. la checa-estadounidense es considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, con un total de 59 títulos de grand slam entre individuales y dobles. "este doble golpe es grave, pero tiene solución", declaró la jugadora de 66 años a la wta. "espero un resultado favorable. lucharé con todo lo que tengo". (reuters rf)

Reuters