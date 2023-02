Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (3 de febrero)

La agenda del viernes estados unidos -el departamento del trabajo emite su reporte clave sobre la creación de empleo a nivel nacional en enero. los economistas encuestados por reuters esperan en su mayoría que las nóminas no agrícolas se hayan incrementado en 185.000 en el primer mes del año, en relación con los 223.000 puestos de trabajo generados el mes anterior. la tasa de desempleo habría subido ligeramente al 3,6%. (1330 gmt) -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) difunde el resultado de su sondeo pmi sobre la actividad no manufacturera en enero. (1500 gmt) -el presidente joe biden y la vicepresidenta kamala harris tienen previsto viajar a filadelfia para discutir la agenda económica del gobierno. méxico -el instituto nacional de estadísticas, inegi, entrega su informe sobre la confianza del consumidor en diciembre. brasil -el servicio de estadísticas ibge tiene previsto reportar el dato de producción industrial en diciembre, que de acuerdo a las estimaciones permaneció sin cambios en diciembre después de una caída de 0,1% en noviembre. mercados globales actualizados fao- los precios mundiales de los alimentos cayeron en enero por décimo mes consecutivo, bajando cerca de un 18% desde el máximo histórico alcanzado el pasado marzo tras la invasión rusa de ucrania, según informó la agencia alimentaria de la onu. el índice de precios de la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (fao, por sus siglas en inglés), que hace un seguimiento de los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 131,2 puntos el mes pasado, frente a los 132,2 de diciembre. fue la lectura más baja desde septiembre de 2021. brasil- la policía federal de brasil realizó nuevas redadas como parte de una investigación sobre la insurrección del 8 de enero, cuando partidarios del expresidente de extrema derecha jair bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales en brasilia. la policía dijo en un comunicado que estaba cumpliendo tres órdenes de arresto preventivo y 14 de registro e incautación ordenadas por el tribunal supremo en cinco estados y el distrito federal, donde se encuentra brasilia. bce- es probable que el banco central europeo alce las tasas de interés de nuevo en mayo tras una subida en marzo, dijeron dos responsables de política monetaria, el eslovaco peter kazimir y el lituano gediminas simkus. el bce subió sus tasas en medio punto porcentual, al 2,5%, y prometió un aumento similar en marzo, aunque dejó la puerta abierta a medidas posteriores, sembrando dudas entre los inversores sobre su determinación de seguir subiendo los tipos para combatir la inflación. china eeuu- un globo espía chino ha estado sobrevolando estados unidos durante un par de días, según informaron autoridades estadounidenses, en lo que sería un acto desafiante a pocos días de un viaje previsto a pekín del secretario de estado estadounidense, antony blinken. se movilizaron aviones de combate, pero los mandos militares aconsejaron al presidente joe biden no disparar al globo por temor a que los restos pudieran suponer una amenaza para la seguridad, consejo que fue aceptado, dijeron responsables estadounidenses. eurozona- los precios de producción de la zona euro se desaceleraron interanualmente en diciembre, pero siguieron siendo superiores a lo esperado, según datos oficiales, en parte debido al encarecimiento de los bienes de consumo duradero. los precios a puerta de fábrica de los 19 países que comparten el euro subieron en diciembre un 1,1% intermensual, para un incremento interanual del 24,6%, ralentizándose desde el 27,0% interanual de noviembre. lo que hay que saber del jueves bce tasas- el banco central europeo elevó las tasas de interés en 50 puntos básicos y señaló explícitamente al menos un aumento más de la misma magnitud para el próximo mes, reafirmando que mantendrá el rumbo en su lucha contra la alta inflación. no obstante, los mercados financieros interpretaron de inmediato la medida como una sugerencia de que el ciclo de ajustes podría terminar pronto, tal como lo hicieron el miércoles cuando el jefe de la reserva federal de estados unidos, jerome powell, dijo que había indicios de que la inflación estaba disminuyendo. eeuu empleo- el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayó de forma inesperada la semana pasada, ya que el mercado laboral se mantuvo resistente pese al mayor costo de los préstamos y los crecientes temores de recesión. las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron en 3.000, a 183.000, según cifras desestacionalizadas, en la semana finalizada el 28 de enero, informó el departamento del trabajo. los economistas encuestados por reuters habían previsto 200.000 solicitudes para la última semana. ocde impuesto- la organización para la cooperación y el desarrollo económico detalló las orientaciones finales para que los gobiernos incorporen a sus legislaciones el nuevo impuesto mínimo global de empresas, acercando un paso más la puesta en marcha de la reforma el próximo año. en la revisión más profunda de las normas fiscales transfronterizas en una generación, casi 140 países acordaron en 2021 aplicar una tasa impositiva mínima del 15% a las multinacionales, comprometiéndose a un impuesto complementario sobre los beneficios contabilizados en países que tienen tasas más bajas. perú elecciones- la presidenta peruana, dina boluarte, presentó un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones al 2023 en un intento de calmar las protestas que han sacudido el país, ya que el fragmentado congreso no ha conseguido llegar a un acuerdo tras semanas de luchas políticas internas. el proyecto de ley, al que tuvo acceso reuters, propone celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales en octubre y que las personas electas asuman el poder a finales de diciembre. los cargos electos tendrían un mandato de cinco años, hasta julio de 2028, según la propuesta. copaairlines huelga- los pilotos de la aerolínea panameña copa airlines suspendieron una huelga que iba a iniciarse el jueves tras alcanzar un acuerdo económico con la empresa, dijo la unión panameña de aviadores comerciales (unpac). a mediados de enero, los pilotos de copa anunciaron el paro de actividades tras no lograr un consenso con la compañía sobre un nuevo convenio de trabajo tras varios meses de negociaciones, aunque ya entonces dejaron abierta la posibilidad de seguir conversando con la línea aérea. (reuters cs)

Reuters