Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (3 de marzo)

La agenda del viernes

ESTADOS UNIDOS -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) publica el resultado de su sondeo PMI sobre el crecimiento del sector no manufacturero en febrero, que según las expectativas del mercado habría bajado a 54,5 desde la lectura de 55,2 durante el mes anterior.

-La firma de mercado S&P Global difunde el resultado de su encuesta PMI para la actividad del sector de servicios en febrero.

-Varios responsables de la Reserva Federal, entre ellos Lorrie Logan de la Fed de Chicago y Raphael Bostic que lidera la Fed e Atlanta, tienen previsto referirse a la política monetaria y el panorama de tasas de interés en eventos por separado durante el día.

BRASIL -S&P Global publica el resultado de sus sondeos PMI para los sectores de servicios y compuesto del país durante febrero. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

ALIMENTOS- Por undécimo mes consecutivo, el índice mundial de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cayó en febrero un 19%, desde el máximo histórico alcanzado en marzo tras la invasión rusa de Ucrania. El índice de precios de la FAO (como se conoce el organismo por sus siglas en inglés), que hace un seguimiento de los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 129,8 puntos el mes pasado, frente a los 130,6 de enero, informó la agencia. Se trata de la lectura más baja desde septiembre de 2021.

FED- Dirigentes de la Reserva Federal de Estados Unidos realizaron comentarios sobre si los recientes datos que muestran que la inflación, el empleo y el gasto son más elevados de lo esperado eran una "anomalía" o una señal de que podrían ser necesarios tipos de interés aún más altos para frenar la subida de los precios. Los comentarios por separado del gobernador de la Fed, Christopher Waller, y del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, plantearon una cuestión fundamental para la próxima fase de la batalla de la Fed para reducir la inflación: ¿Se está quedando la política monetaria rezagada ante una economía sorprendentemente fuerte que necesita condiciones crediticias aún más estrictas, o ya está en marcha un crecimiento más lento y una inflación más baja?

BCE- El banco de Wall Street Morgan Stanley afirmó que prevé que el tipo 'terminal' del Banco Central Europeo (BCE) —el nivel máximo del ciclo actual al que calcula que subirá el tipo de interés oficial del BCE— se sitúe en el 4%, en un momento en que las presiones inflacionistas se hacen notar en la eurozona. "Tras las importantes revisiones de nuestras previsiones de inflación, ahora prevemos que el tipo de interés oficial del BCE se sitúe en el 4%", dijo Morgan Stanley en una nota de análisis.

ALEMANIA- La actividad del sector servicios alemán subió por segundo mes consecutivo en febrero, cuando la demanda se recuperó y aumentó el optimismo, mostró una encuesta. La lectura final del índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector servicios de S&P Global subió a 50,9 puntos en febrero desde los 50,7 de enero, con lo que se mantiene por encima del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción.

CHINA- La actividad en el sector de servicios de China se expandió al ritmo más rápido en seis meses en febrero, ya que la eliminación de las duras restricciones por el COVID-19 revivió la demanda de los clientes, impulsando un sólido aumento en el empleo, mostró una encuesta del sector privado. El índice de gerentes de compras (PMI) de servicios de Caixin/S&P Global subió desde los 52,9 de enero a 55,0 en febrero, lo que supone un segundo aumento mensual consecutivo en la actividad después de que el Gobierno desmantelara abruptamente las medidas antivirus en diciembre.

JAPÓN- La inflación subyacente de los precios al consumo en Tokio, la capital de Japón, se ralentizó en febrero por el efecto de los subsidios gubernamentales a la energía, aunque un índice que elimina el efecto del combustible alcanzó un nuevo máximo de tres décadas, en una señal de aumento de la presión inflacionista. Otros datos mostraron que la tasa de desempleo de Japón alcanzó en enero su nivel más bajo en tres años (2,4%), lo que sugiere que la intensificación de la escasez de mano de obra empujará a las empresas a subir los salarios y ayudará a amortiguar el impacto que sienten los hogares por el aumento del coste de la vida.

Lo que hay que saber del jueves

BANCOS CENTRALES- Los principales bancos centrales reanudaron en febrero sus esfuerzos por subir las tasas de interés, tras un tibio comienzo de año en el que las presiones sobre los precios resultaron más rígidas de lo que esperaban los mercados y muchos responsables monetarios. En febrero, los bancos centrales que supervisan las 10 divisas más negociadas subieron las tasas de interés en seis reuniones. Las autoridades monetarias de Australia, Suecia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña se unieron a la Reserva Federal de Estados Unidos y al Banco Central Europeo para elevar los costos del crédito en un total de 250 puntos básicos (pb). Todos los bancos esperan más alzas.

BRASIL- La economía de Brasil se contrajo en el cuarto trimestre, afectada por la debilidad de la industria y consolidando una desaceleración a lo largo del año, mostraron datos del Gobierno, ensombreciendo las perspectivas para 2023 en medio de mayores costos de endeudamiento. El Producto Interno Bruto de Brasil cayó un 0,2% en los tres meses hasta diciembre respecto al trimestre anterior, informó la agencia oficial de estadísticas IBGE, igualando la caída prevista en un sondeo de Reuters entre economistas.

MÉXICO- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ha conversado con varios colegas de América Latina para lanzar un plan conjunto contra la inflación que incluiría la eliminación de aranceles y otras medidas para comerciar alimentos y mercancías. El mandatario informó que entre los países que podrían participar en la iniciativa estarían Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Honduras, y que posteriormente podría ampliarse.

PETROBRAS- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó los pagos de dividendos de la estatal Petrobras, al afirmar que la compañía debería haber invertido más en el crecimiento del país. Sus comentarios se produjeron luego de que Petrobras registrara el miércoles un aumento del 38% en sus ganancias del cuarto trimestre, por encima de las estimaciones, y anunció que pagaría 35.800 millones de reales en dividendos durante el período, lo que eleva el total del año pasado a 215.800 millones de reales (41,480 millones de dólares).

ARGENTINA- La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) dijo que tendrá que recortar nuevamente su estimación para la cosecha de soja de Argentina, actualmente de 33,5 millones de toneladas, debido al efecto de una histórica sequía y altas temperaturas, aunque no aclaró cuál será la nueva cifra. La reducción será la cuarta que la entidad hace sobre su previsión de cosecha del grano, que al inicio de la campaña en septiembre era de 48 millones de toneladas. Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja.

CITIBANAMEX- Casi un millón de clientes del negocio minorista de Citigroup en México han cerrado sus cuentas desde que Citibanamex se puso a la venta en enero del año pasado, según datos del regulador bancario local, aunque no está claro si la operación inminente es la causa. La unidad local de Citigroup Inc registró una caída interanual del 11% en sus cuentas de depósito en diciembre de 2022, que no incluye su área de pensiones, según los últimos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (REUTERS RF)

Reuters