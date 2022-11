Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (3 de noviembre)

La agenda del jueves estados unidos -el departamento del trabajo entrega su reporte semanal de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. analistas consultados por reuters prevén un aumento de 3.000 pedidos a un total ajustado por estacionalidad de 222.000 para la semana que terminó el 29 de octubre. (1230 gmt) -el departamento de comercio difunde el dato de la balanza comercial de septiembre. el mercado espera un déficit de 72.200 millones de dólares, superior al saldo negativo de 67.400 millones de dólares de agosto. (1230 gmt) -s&p global da a conocer las lecturas finales de sus índices de gerentes de compras (pmi) del sector de servicios y compuesto de octubre. (1345 gmt) -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) publica su índice de gerentes de compras (pmi) del sector no manufacturero correspondiente a octubre. un sondeo de reuters entre economistas estima una lectura de 55,5, por debajo del 56,7 de septiembre. (1400 gmt) -el departamento de comercio comunica el dato de pedidos a fábrica de septiembre. analistas consultados por reuters proyectan un aumento de 0,3%, luego de que no registraron cambios en agosto. (1400 gmt) -moderna inc, starbucks corp, warner bros discovery inc y conocophillips reportan sus resultados trimestrales. brasil -petrobras reporta sus resultados trimestrales después del cierre del mercado. resto del mundo -el canciller alemán, olaf scholz, visita china hasta el 5 de noviembre. -el jefe del gobierno español, pedro sánchez, se reúne en madrid con el presidente paraguayo, mario abdo benítez, quien visita españa hasta el 4 de noviembre. -el papa francisco visita baréin hasta el 6 de noviembre. mercados globales actualizados bce- el banco central europeo debe estar atento a las decisiones monetarias de la reserva federal de estados unidos, que influyen en los mercados globales, pero no puede limitarse a reflejar sus movimientos, dijo la presidenta del bce, christine lagarde, después de que la fed apuntó a más subidas de tasa. lagarde dijo que el bce, que subió los tipos de interés en 75 puntos básicos la semana pasada, no puede limitarse a imitar a la reserva federal porque las condiciones económicas son diferentes en los 19 países de la zona del euro, un punto subrayado anteriormente por fabio panetta, miembro del consejo del bce. granos- moscú instó a naciones unidas, que auspició un acuerdo para liberar los envíos de grano de ucrania de un bloqueo ruso de sus puertos del mar negro, a que ayuden a cumplir las partes del acuerdo destinadas a facilitar las exportaciones de alimentos y fertilizantes de rusia. el miércoles, rusia reanudó su participación en la iniciativa tras una suspensión de cuatro días, aliviando la presión sobre los precios de los alimentos y mitigando los temores de una nueva crisis alimentaria mundial. uniper- el importador de gas que pronto será nacionalizado presentó una pérdida neta récord de 40.000 millones de euros (39.300 millones de dólares), una de las mayores de la historia de las empresas alemanas, lo que refleja las futuras pérdidas previstas tras la decisión de rusia de interrumpir el suministro de gas. "nuestras cifras semestrales ya indicaban que esto ha dejado enormes cicatrices en nuestros resultados financieros", dijo la directora financiera tiina tuomela, añadiendo que actualmente se está ultimando un paquete de estabilización acordado para que alemania nacionalice uniper. morgan stanley- el banco tiene previsto iniciar una nueva ronda de recortes de plantilla en todo el mundo en las próximas semanas, según han declarado tres fuentes con conocimiento del plan, ya que el negocio de operaciones corporativas se ve afectado por el aumento de la inflación y la recesión económica. en la región de asia-pacífico, morgan stanley ha elaborado una lista de los miembros del personal considerados redundantes, que procederán principalmente de los equipos que se centran en las operaciones relacionadas con china, dijeron dos de las fuentes. todas declinaron ser nombradas ya que la información es confidencial. china- la actividad del sector de servicios se contrajo nuevamente en octubre debido a que las medidas de contención del covid-19 afectaron a las empresas y el consumo, eclipsando el repunte económico del último trimestre, mostró un sondeo empresarial del sector privado. el índice de gerentes de compras (pmi) del sector de servicios de caixin cayó a 48,4 el mes pasado, su nivel más bajo desde mayo, desde 49,3 en septiembre, ya que el aumento de los casos de covid empeoró las interrupciones y afectó la confianza del consumidor. lo que hay que saber del miércoles fed- la reserva federal elevó las tasas de interés tres cuartos de punto porcentual en su lucha contra el peor aumento de la inflación en 40 años, pero señaló que las alzas futuras de los costos de los préstamos se realizarán en pasos más pequeños, para valorar el "endurecimiento acumulado de la política monetaria". la nueva redacción del comunicado de política monetaria tomó nota del impacto aún en evolución que ha tenido el rápido ritmo de subidas de tasas de la fed, y el deseo de afinar la tasa de fondos federales en un nivel "suficientemente restrictivo para devolver la inflación al 2% en el tiempo". "los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados", dijo el banco central estadounidense al final de su última reunión de política de dos días. economía eeuu- la contratación privada en estados unidos aumentó más de lo esperado en octubre, ofreciendo más pruebas de la resistencia del mercado laboral. el repunte de las nóminas privadas en el informe nacional de empleo de adp se concentró en el sector de los servicios, concretamente en la industria del ocio y la hostelería. sin embargo, el rápido aumento de los costos de los préstamos parece haber afectado a la contratación en el sector de la producción de bienes, con una pérdida de puestos de trabajo en las fábricas. fmi latam- el fondo monetario internacional seguirá apoyando las reformas fiscales progresivas en américa latina y el caribe, mientras que las políticas fiscales y monetarias que han funcionado deben mantenerse para dar apoyo a las economías, dijo un funcionario de alto rango del organismo. para la mayor parte de la región "la historia allí es que tienen marcos fiscales y monetarios bastante buenos", dijo nigel chalk, director en funciones del departamento del hemisferio occidental del fmi. "así que se trata más bien de dejar que los marcos funcionen y hagan su trabajo tal y como fueron diseñados". chile economía- la economía chilena cayó un 0,4% interanual en septiembre en medio del retroceso del comercio y la industria manufacturera, informó el banco central. el indicador mensual de actividad económica (imacec), que representa cerca de un 90% del producto interno bruto (pib) del país sudamericano, subió un 0,2% en términos desestacionalizados frente a agosto. fmi eeuu- el fmi podría tener que elevar su previsión de crecimiento en estados unidos tras unos datos del pib del tercer trimestre más sólidos de lo esperado, dijo un funcionario de la entidad, pero las alzas de tasas de la reserva federal están enfriando la demanda, especialmente en el sector inmobiliario. nigel chalk, director interino del departamento del hemisferio occidental del fmi, dijo a reuters en una entrevista que las previsiones de perspectivas económicas mundiales de un crecimiento real del pib de estados unidos del 1,6% en 2022 habían asumido una tasa en el tercer trimestre más baja que el 2,6% informado la semana pasada por el departamento de comercio. fmi perú- la incertidumbre política en perú es alta y podría extenderse a la economía, pero los fundamentos y las políticas del país son sólidos y tienen un historial fuerte, dijo un funcionario de alto rango del fmi. "hemos visto cierta incertidumbre en la política en perú y esta incertidumbre puede, por supuesto, extenderse a incertidumbre sobre la política económica y, eventualmente, puede afectar la confianza de los inversores", dijo gustavo adler, jefe adjunto de división en el departamento de investigación del fondo monetario internacional. chile pensiones- el presidente chileno, gabriel boric, anunció el envío al congreso de una esperada reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado de administración de fondos, cuestionado largamente por las bajas jubilaciones que entrega. en un mensaje por radio y televisión, el presidente dijo que la reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del estado, empleadores y trabajadores y contempla la creación de un administrador público de fondos, para poner fin a la gestión exclusiva de las criticadas administradoras de fondos de pensiones (afp).

Reuters