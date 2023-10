La agenda del martes estados unidos

-El Departamento de Trabajo publica su reporte Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por su sigla en inglés) de agosto. Analistas consultados por Reuters esperan que el informe muestre un descenso de las ofertas de empleo a 8,80 millones, desde los 8,82 millones de julio. (1400 GMT)

-El Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés) difunde su reporte semanal de inventarios de crudo. (2030 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada sobre inflación, tasas de interés y mercado laboral antes de la mesa redonda de exalumnos de Leadership Atlanta. (1200 GMT)

Brasil

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) da a conocer el dato de la producción industrial de agosto. El mercado prevé que la producción industrial haya aumentado un 0,5% mensual, frente a una caída del 0,6% en julio. En términos interanuales, se espera que haya crecido un 1,0%, frente al descenso del 1,1% de julio. (1200 GMT)

México

-El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reporta el dato de inversión fija bruta de julio. En junio, la inversión creció un 3,1% mensual. (1200 GMT)

Colombia

-El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informa el dato de exportaciones de agosto. (1500 GMT)

Resto del mundo

-La vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña Rodríguez, visita la India. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- El Banco Central Europeo (BCE) ha hecho lo suficiente por ahora para combatir la inflación, pero no puede descartarse una nueva subida de las tasas de interés más adelante, dijo Tuomas Valimaki, miembro del consejo del Banco de Finlandia. El BCE ha subido las tasas de interés en cada una de sus diez últimas reuniones, pero señaló una pausa en octubre, lo que alimentó el debate entre los responsables de política monetaria sobre si el BCE había terminado de subir las tasas o si se planteaba un nuevo endurecimiento. EUROZONA- El aumento de los salarios está manteniendo la inflación en la zona euro, pero el crecimiento salarial debería moderarse en los próximos meses, dijo el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane. En su intervención en un acto celebrado en Vilna, Lane declaró que el BCE no sabrá hasta Semana Santa del año que viene si el crecimiento salarial se está reduciendo realmente como espera. JAPÓN- El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo que cualquier decisión sobre la intervención en el mercado de divisas se basaría en la volatilidad, no en niveles específicos del yen, mientras los inversores se preparan para una posible intervención si el yen supera el umbral de 150 unidades por dólar. Las autoridades están observando de cerca el mercado de divisas y están preparadas para responder, dijo Suzuki, repitiendo una advertencia contra los movimientos especulativos, mientras el yen rondaba el mínimo de un año frente al billete verde, justo por debajo de la marca de los 150 unidades por dólar. AUSTRALIA- El banco central de Australia mantuvo las tasas de interés estables por cuarto mes consecutivo, pero volvió a advertir que podría ser necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación en un "plazo razonable". Al término de su reunión de política monetaria de octubre, la primera presidida por la gobernadora Michele Bullock, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) mantuvo las tasas en el 4,10%, su nivel más alto en 11 años, y afirmó que los datos recientes eran coherentes con el retorno de la inflación a su objetivo del 2-3% con el tiempo, mientras la producción y el empleo siguen creciendo. BANCOS- Según un informe publicado, el número de casos de ecoblanqueo por parte de bancos y empresas de servicios financieros de todo el mundo aumentó un 70% en los últimos 12 meses con respecto a los 12 meses anteriores. La mayoría de los casos se produjeron en entidades financieras europeas, y gran parte del ecoblanqueo estaba relacionado con combustibles fósiles. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU MANUFACTURAS- El sector manufacturero estadounidense dio un paso más hacia la recuperación en septiembre, tras repuntar la producción y recuperarse el empleo, según un sondeo que también mostró que los precios pagados por los insumos por las fábricas cayeron considerablemente. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI manufacturero aumentó a 49,0 el mes pasado, la lectura más alta desde noviembre de 2022, desde 47,6 en agosto. Aun así, septiembre fue el undécimo mes consecutivo en que el PMI se mantuvo por debajo de 50, lo que indica contracción en el sector manufacturero. Es el periodo más largo desde la Gran Recesión de 2007-2009. EEUU FED- La gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman dijo que sigue dispuesta a apoyar otra alza de la tasa de interés oficial en una futura reunión, si los datos que se reciban muestran que el progreso en materia de inflación se está estancando o avanza con demasiada lentitud. Bowman dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta y espera que el progreso en su reducción sea lento "dado el actual nivel restrictivo de la política monetaria" . "Sigo dispuesta a apoyar la subida de la tasa de los fondos federales en una futura reunión si los datos entrantes indican que el progreso sobre la inflación se ha estancado o es demasiado lento para llevar la inflación al 2% de forma oportuna". EEUU CONSTRUCCIÓN- El gasto en construcción en Estados Unidos aumentó en agosto, impulsado por los desembolsos en viviendas unifamiliares y multifamiliares, aunque las tasas hipotecarias en máximos de casi 23 años podrían desacelerar el impulso. El Departamento de Comercio dijo que el gasto en construcción aumentó un 0,5%. Los datos de julio se revisaron al alza para mostrar un incremento del 0,9% en lugar del 0,7% informado previamente. El crecimiento del gasto en agosto estuvo en línea con las expectativas de los economistas. BRASIL EMPLEO- Brasil creó 220.844 empleos formales netos en agosto, según datos del Ministerio de Trabajo publicados, superando las expectativas del mercado gracias al buen comportamiento del sector servicios. Los economistas encuestados por Reuters habían anticipado la creación de 178.000 puestos de trabajo durante el mes. En lo que va de 2023, el Ministerio ha reportado la creación de 1,388 millones de puestos de trabajo. MICROSOFT- Satya Nadella, presidente ejecutivo de Microsoft, calificó de "falso" el argumento de que es fácil cambiar los valores predeterminados en computadoras y teléfonos inteligentes, al subir al estrado de los testigos en la lucha antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google, de Alphabet. Nadella rechazó el argumento esgrimido por Google de que es fácil cambiar los valores predeterminados de los dispositivos. Contó que Microsoft, también una potencia tecnológica, había intentado que su motor de búsqueda Bing fuera el predeterminado en los teléfonos inteligentes de Apple, pero fue rechazado. (REUTERS NS)