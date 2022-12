Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (30 de diciembre)

La agenda del viernes estados unidos -la firma de mercado s&p divulga la variación del índice pmi de manufacturas para la región industrial de chicago en diciembre. chile -el banco central publica los datos sobre la producción manufacturera y de cobre correspondientes a noviembre. colombia -la agencia local de estadísticas revela los montos de exportaciones de noviembre. china -la firma de mercado nbs divulga el resultado de su sondeo pmi para los sectores no manufactureros y compuesto en diciembre. mercados globales actualizados ucrania- los residentes de kiev fueron instados a dirigirse a los refugios antiaéreos a primera hora mientras las sirenas sonaban por toda la ciudad, un día después de que rusia llevó a cabo el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra en febrero. poco después de las 2 de la madrugada, el ayuntamiento de kiev emitió una alerta en su canal de la aplicación de mensajería telegram sobre las sirenas antiaéreas, pidiendo a sus residentes que se dirigieran a los refugios. alemania- es improbable que la tasa de inflación de alemania disminuya rápidamente en las actuales circunstancias, mientras que el objetivo del banco central europeo del 2% solo será factible a mediados de esta década, afirmó la federación industrial alemana bdi en una encuesta para reuters. la inflación, que se redujo ligeramente al 11,3% en noviembre desde el 11,6% del mes anterior, ya no está impulsada principalmente por los costos de la energía, sino por una serie de factores, afirmó siegfried russwurm, presidente de la bdi, en una encuesta realizada entre varias asociaciones industriales. china- varios medios de comunicación estatales chinos calificaron de "discriminatorios" los requisitos de las pruebas de covid-19 impuestos por varios países del mundo en respuesta a un resurgimiento de las infecciones, en lo que constituye el más claro rechazo hasta la fecha a las restricciones que están frenando su reapertura. tras haber mantenido prácticamente cerradas sus fronteras durante tres años, imponiendo un estricto régimen de confinamientos y pruebas, china dio un brusco giro hacia la convivencia con el virus el 7 de diciembre, tras lo que ha estallado una oleada de infecciones en el país. oms- la organización mundial de la salud necesita más información para evaluar el último aumento de las infecciones en china, ha declarado el director general, tedros adhanom ghebreyesus. las infecciones por covid han aumentado en toda china este mes después de que pekín desmantelara sus medidas de "cero covid", que incluían la realización periódica de pruebas pcr a su población. rusia- el presidente vladimir putin dijo que rusia se había convertido en uno de los principales proveedores de petróleo y gas de china, con 13.800 millones de metros cúbicos de gas enviados a china a través del gasoducto poder de siberia en los 11 primeros meses de 2022. en declaraciones al inicio de una videoconferencia con el presidente chino, xi jinping, putin declaró: "según los resultados de este año, rusia se ha convertido en uno de los líderes en exportaciones de petróleo a china". irán- teherán realizó maniobras conjuntas navales, aéreas y terrestres en el golfo pérsico, cerca de la estratégica vía fluvial del estrecho de ormuz, informaron medios estatales. el almirante iraní habibollah sayyari dijo a la agencia oficial de noticias irna que en los ejercicios, submarinos y drones "practican operaciones de recogida de información contra las fuerzas atacantes, así como operaciones de reconocimiento". lo que hay que saber del jueves pelé- el futbolista brasileño que salió de la pobreza descalzo para convertirse en uno de los deportistas más grandes y conocidos de la historia moderna murió a los 82 años. el hospital albert einstein de sao paulo, donde pelé estaba bajo tratamiento, dijo que murió a las 15.27 hora local del jueves "debido a múltiples fallas orgánicas como resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición médica". eeuu- el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó la semana pasada, pero se mantiene en un rango que indica que el mercado laboral sigue ajustado, pese a que la reserva federal trabaja para enfriar la demanda de mano de obra como parte de su intento por reducir la inflación. las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 9.000 a 225.000 a nivel desestacionalizado para la semana que finalizó el 24 de diciembre, dijo el departamento de trabajo. brasil- el presidente electo luiz inácio lula da silva anunció un último grupo de 16 miembros de su gabinete antes de su toma de posesión el 1 de enero, incluidos algunos aliados fuera del partido de los trabajadores, entre los que destaca la excandidata presidencial ambientalista marina silva. los últimos nombramientos se produjeron tras semanas de conversaciones entre aliados de izquierda y partidos centristas que se espera que proporcionen apoyo al presidente electo en el congreso, donde su coalición de izquierda está en minoría. bolivia- las principales organizaciones civiles de santa cruz, una próspera región agrícola del oriente de bolivia, anunciaron un paro de actividades de 24 horas y un bloqueo de carreteras, en repudio por la detención del gobernador local y excandidato presidencial. las medidas, que comenzarán a primera hora del viernes, son un nuevo episodio de la crisis iniciada en 2019 con la renuncia del entonces presidente evo morales y tienen como trasfondo el afán autonomista del territorio respecto al gobierno nacional, con sede en occidental la paz. perú- la presidenta dina boluarte dijo que dará "todas las facilidades" a la fiscalía para investigar las muertes durante violentas protestas este mes y aseguró que no habrá impunidad, en momentos en que el gobierno espera nuevos disturbios en los primeros días de enero. el país andino se vio sacudido a inicios de diciembre por violentas manifestaciones y bloqueos de infraestructura clave que llevaron a una contundente respuesta de las fuerzas militares, luego de que salieron a las calles para apoyar a la policía cuando el gobierno declaró un estado de emergencia. 