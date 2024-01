La agenda del martes estados unidos -el departamento de comercio publica el reporte jolts sobre los puestos de trabajo que se abrieron en enero. -el grupo de la industria the conference board difunde la variación de su índice líder de confianza del consumidor para enero. -el comité federal de mercado abierto (fomc) de la reserva federal inicia su reunión de política monetaria de dos días. la decisión sobre las tasas de interés será publicada la tarde del miércoles. -reportan sus resultados los gigantes de la tecnología microsoft y alphabet, junto con general motors, pfizer y otras compañías de peso en wall street. brasil -el banco central difunde el dato de inflación de enero según el índice igp-m. -la agencia nacional de estadísticas reporta los datos de creación de empleo en diciembre. méxico -la agencia estatal de estadísticas, inegi, revela la variación del producto interno bruto en el cuarto trimestre. -la secretaria de hacienda devela su reporte del balance financiero a diciembre. chile -la agencia nacional de estadísticas, ine, da a conocer su informe sobre el desempleo en el cuarto trimestre. mercados globales actualizados eurozona- la economía de la zona euro evitó por poco una recesión técnica en los últimos tres meses de 2023 a pesar de la contracción de la producción en alemania, gracias sobre todo al fuerte crecimiento en españa y portugal y a un modesto aumento en italia, mostraron los datos. una estimación preliminar de la oficina de estadística de la unión europea, eurostat, dijo que el producto interior bruto en los 20 países que comparten la moneda euro se mantuvo sin variación en el cuarto trimestre frente a los tres meses anteriores. alemania- el producto interior bruto (pib) de alemania ​​coincidió con los pronósticos al registrar una contracción del 0,3% en el cuarto trimestre, en comparación con el trimestre anterior, según cifras provisionales publicadas por la oficina federal de estadística. un sondeo de reuters apuntaba a que el pib bajaría un 0,3%​​ en el cuarto trimestre, tras un descenso del 0,1% en el trimestre anterior. francia- la economía francesa no consiguió crecer en el cuarto trimestre según los datos preliminares de la agencia estadística insee publicados el martes, en línea con las expectativas de analistas. la segunda economía de la eurozona se estancó en el 0,0% en los tres últimos meses del año pasado, tras un tercer trimestre plano, indicó el insee en su informe trimestral sobre el pib. ue ucrania- los líderes de la unión europea reafirmarán su determinación de seguir prestando "apoyo militar oportuno, predecible y sostenible" a ucrania en una cumbre, según el borrador de conclusiones de la reunión. "el consejo europeo también reitera la urgente necesidad de acelerar la entrega de municiones y misiles", dice el borrador del texto, al que tuvo acceso reuters. eeuu jordania- estados unidos prometió tomar "todas las medidas necesarias" para defender a sus fuerzas tras el ataque de un dron que mató a tres soldados estadounidenses en jordania, mientras que qatar dijo que esperaba que las represalias estadounidenses no perjudicaran la seguridad regional ni socavaran los avances hacia un nuevo acuerdo para la liberación de rehenes en gaza. el ataque de milicianos respaldados por irán fue el primer ataque mortal contra tropas estadounidenses desde que estalló la guerra entre israel y hamás en octubre y marca una escalada importante en las tensiones que han envuelto a oriente medio. lo que hay que saber del lunes omc comercio- la organización mundial del comercio probablemente recortará sus estimaciones de crecimiento del comercio de bienes para 2023 y 2024 debido a una economía global menos pujante y al impacto potencial de las interrupciones en el transporte marítimo a través del canal de suez, dijo su economista jefe. la omc había estimado en octubre que el crecimiento del comercio de mercancías sería del 0,8% para 2023 y del 3,3% para 2024. pero ahora cree que la expansión este año se ve amenazado por tensiones geopolíticas como las que afectan al canal de suez por los ataques a barcos en el mar rojo por parte de los hutíes en yemen, respaldados por irán. fmi argentina- el fondo monetario internacional permitirá a argentina aplazar dos meses la última revisión de su actual préstamo de 44.000 millones de dólares, dando al gobierno más tiempo para aplicar reformas y negociar un nuevo programa, según personas con conocimiento directo. responsables del gobierno y del fmi acordaron que la última revisión del actual paquete del país, inicialmente prevista para septiembre, se pospondrá hasta noviembre, según tres fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. méxico economía- la economía mexicana habría moderado su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2023 golpeada por un menor impulso de la actividad manufacturera y la construcción, mostró un sondeo de reuters. la mediana de los pronósticos de cinco analistas estimó una expansión trimestral del 0,3% para el producto interno bruto (pib), muy por debajo al 1,1% del periodo previo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. aun así, la segunda mayor economía de américa latina hilaría nueve trimestres seguidos en crecimiento. ue mercosur- el presidente francés, emmanuel macron, insistió ante la comisión europea en que es imposible concluir las negociaciones de un acuerdo comercial con el bloque mercosur y entiende que la ue ha puesto fin a las conversaciones, dijo su despacho. los agricultores han organizado extendidas protestas en francia durante las últimas semanas, enojados por los crecientes costos y las importaciones baratas, luego de acciones similares en otros países europeos, incluidos alemania y polonia. wall street blackrock- el fondo de activos blackrock elevó su opinión general sobre las acciones estadounidenses desde "neutral" a "sobreponderadas". "creemos que el impulso de las acciones puede mantenerse por ahora a medida que la inflación se enfría y la reserva federal se prepara para recortar las tasas", escribió jean boivin, director del blackrock investment institute, en la nota de investigación semanal de la compañía. eeuu venezuela- estados unidos restablecerá las sanciones al sector petrolero de venezuela si el gobierno de nicolás maduro no levanta la prohibición a que la candidata opositora maría corina machado se presente a la presidencia en la elección de este año, dijo un funcionario de la casa blanca. el gobierno de joe biden permitirá que una suspensión de seis meses de las sanciones relacionadas con la energía expire en abril si a machado y otras figuras de la oposición no se les permite competir contra maduro, dijo el funcionario bajo condición de anonimato. (reuters ns bmv)

